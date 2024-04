Nastal čas na novou herní grafiku? Vybavte se superschopnostmi GeForce RTX 4000 Super

GeForce 4000 s architekturou NVIDIA Ada posunuly hraní vizuálně nejvěrnějších her na novou úroveň, karty Super ale dál zlepšují výkon a dostanete s nimi to nejlepší herní GPU.

GeForce RTX 4070 Super je nejdostupnější karta série pro hraní v 1440p. Užijete si skokový upgrade výkonu: V nejnáročnějších hrách jako je Alan Wake 2 dostanete hladkých 60 FPS tam, kde RTX 2070 dává míň než 10 FPS a i RTX 3070 jen 20 FPS. V Cyberpunku 2077 dostanete přes 80 FPS, zatímco s RTX 2070 jen něco přes 15 FPS, v Starfieldu budete mít místo 50 rovnou 160 FPS.

GeForce RTX 4070 Ti Super jde ještě dál a dá vám 16 GB paměti pro nejnáročnější hry. Dostanete přes 100 FPS v Cyberpunku 2077, zatímco s RTX 2070 Super jste na 25 FPS. Užijete si 130 FPS v The Last of Us Part 1, zatímco s RTX 2070 Super byste měli třetinový výkon; i proti RTX 3070 Ti je výkon o 80% lepší.

Grafiky GeForce RTX 4070 Ti Super Autor: Nvidia

GeForce RTX 4080 Super je špička mezi GPU, která vám otevře ty nejnáročnější raytracingové hry v rozlišení 4K. Díky DLSS 3 má dost výkonu i na 75 FPS v supertěžkém Alan Wake 2 tam, kde je RTX 2080 Super jen na 10 FPS a RTX 3080 Ti kousek nad 20 FPS. V Cyberpunku 2077 má RTX 4080 Super proti těmto grafikám 2× až 4× výkon. I The Last of Us Part 1 zvládne ve 4K plynule na 120 FPS, zatímco na RTX 2080 Super byste měli okolo 50 FPS.

Důležité jsou technologie

V nejnáročnějších hrách ale standardní výkon není to jediné, co potřebujete. GPU musí umět nové RTX technologie, které znásobují FPS a přináší lepší obrazovou kvalitu. Nejpokročilejší hry bez nich už ani nemusí jít spustit.

Fotorealistický path tracing

Ray tracing přináší fotorealistické osvětlení, stíny a odlesky, které bez něj nejsou možné. Je extrémně náročný na výkon, ale s RT jádry třetí generace GeForce RTX 4000 Super běží v reálném čase. Jde o grafiku budoucnosti, na níž hry přecházejí už dnes.

Nejžhavější novinky jako Alan Wake 2 nebo Cyberunk 2077 už mají Path Tracing, který vykresluje pomocí ray tracingu celou scénu. Pak je výkon technologií RTX důležitější než kdy dříve.

Grafiky GeForce RTX 4070 Super Autor: Nvidia

Umělá inteligence DLSS

Aby i ty nejnáročnější scény běžely plynule, je tu Super Resolution DLSS dopočítávající obraz z méně pixelů pomocí AI, pohybových vektorů a temporální rekonstrukce. Výsledkem je kvalita blízká nativnímu rozlišení při mnohem vyšším výkonu.

DLSS umí všechny GeForce RTX, ale jen s novou generací 4000 získáte nejnovější výhodu: Frame Generation v DLSS 3. Používá Akcelerátory optického toku v GPU a z pohybových vektorů generuje celé nové snímky, jimiž zdvojnásobí FPS. A to i pokud je hra limitována CPU a jiné optimalizace nepomáhají. Tento násobič FPS nedocenitelný, ba přímo nutný pro hry s náročným path tracingem.

DLSS 3 také integruje Reflex, další exkluzivní výhodu. Reflex optimalizuje celou pipeline hry a zkracuje prodlevu mezi vstupem a obrazem, což je při hraní nejen příjemnější, ale i kritická výhoda při soupeřům.

Nvidia DLSS 3.5: Schéma fungování Autor: Nvidia

DLSS 3.5 s Ray Reconstruction: Lepší kvalita i výkon v jednom

Nejčerstvější zlepšení je Ray Reconstruction – chytrá optimalizace vykreslování, která unikátně zlepšuje výkon a současně nezhoršuje, ale naopak zlepšuje kvalitu. Běžně může denoising používaný při ray tracingu kolidovat s upscalingem a vést k vizuálním chybám, ale s Ray Reconstruction tyto fáze spolupracují a produkují kvalitnější vizuál.

A dokonce snižuje spotřebu paměti, což v náročných hrách jako Alan Wake 2 může hodně pomoci. Tuto technologie je dostupná exkluzivně na grafikách GeForce RTX.

DLAA: Nejlepší kvalita, když výkon nechybí

Umělá inteligence DLSS dokáže i zkrášlit obraz s DLAA, které používá AI bez škálování jen k vyhlazování pro čisté zlepšení kvality. Všechny tyto AI technologie jsou umožněné výkonnou akcelerací v Tensor jádrech v GeForce RTX.

Hry i pracovní využití

He s DLSS jsou již stovky a neustále přibývají. Využijete ji už i v profesionálních 3D aplikacích. A akcelerace AI má mnoho uplatnění – v nástrojích Adobe, DaVinci Resolve a dalších. Nebo pro zlepšení videa a audia při streamování a komunikaci pomocí NVIDIA Broadcast. Můžete mít i vlastní AI s aplikací Chat with RTX.