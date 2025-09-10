Cnews.cz  »  Články  »  Nejčastější kybernetické hrozby a jak se na ně připravit

Nejčastější kybernetické hrozby a jak se na ně připravit

Seznamte se s nejnovějšími výzvami kybernetické bezpečnosti. Od AI útoků přes deepfake phishing až po kvantové počítače – připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025, která vám ukáže, jak se chránit.
Komerční sdělení
S rychlým vývojem technologií přicházejí nové a sofistikovanější hrozby, a proto je otázka kybernetické bezpečnosti dnes důležitější než kdy jindy. Mezi ty největší patří AI-generované malwary, deepfake phishing a Ransomware-as-a-Service (RaaS), které ohrožují nejen jednotlivce, ale i celé ekosystémy a reputaci firem. Jak se na tyto výzvy připravit, jak je zvládnout a jak se bránit? To jsou otázky, které budou zodpovězeny na konferenci Cyber Security 2025.

Akce se bude konat 16. října 2025 v Konferenčním centru City v Praze a nabídne praktické nástroje pro efektivní ochranu vašich dat, systémů a reputace. Do 30. září můžete vstupenky pořídit za zvýhodněnou cenu Early Bird.

Hlavní témata konference:

  • Ochrana dat v hybridních prostředích a příprava na kvantové šifrování
  • AI a automatizace v kyberobraně
  • Identita a přístup jako klíč k bezpečnosti
  • Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti
  • OSINT a právo – hranice legálního využití informací
  • Lidský faktor a firemní odolnost proti útokům

Ukázky přednášek:

  • Bezpečnost citlivých dat pěkně od podlahy až k mrakům
    Ochrana dat není jen otázkou firemních serverů, ale i cloudu a hybridních prostředí. Jak být skutečným pánem svých dat – a to i v době, kdy se blíží realita kvantových počítačů? Přednáší Petr Kunstát (Thales).
  • Automatizované zmenšení útočné plochy
    Umělá inteligence od Bitdefenderu pomáhá snížit útočnou plochu až o 95 %. Přednáška Pavla Škorpila ukáže, jak automatizace pomáhá eliminovat slabiny v systémech.
  • Identita a přístup jako klíč k bezpečnosti
    Jak odhalovat kompromitované účty a zabránit útočníkům získat přístup k vašim datům? Přednáška Martina Hallera (PATRON-IT) vám poradí, jak na to.
  • Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti
    Jana Pattynová (Pierstone) představí změny, které přinese nový zákon a jak se připravit na náročnější regulace a vyšší požadavky.

Připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025 16. října 2025 a získejte v Konferenčním centru City v Praze praktické nástroje a strategie pro ochranu vašich dat, systémů a využívání AI v kyberobraně.

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Stříbrní partneři akce jsou FreeDivision, IS4 security, Thales, dalším partnerem je společnost ARTIN. Produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends a časopis Securitytrends.

