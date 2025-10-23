Netflix vs. Disney+: Která služba stojí za to?

Netflix: Gigant, který byl první
Netflix je synonymem pro streamování. Byl první, kdo změnil způsob, jakým konzumujeme filmovou a seriálovou tvorbu a jeho strategie je velmi jednoduchá: kvantita a rozmanitost. Chcete korejské drama, skandinávskou detektivku, hloupou reality show, oscarový film nebo špičkový dokument? Z nabídky Netflixu si určitě vyberete, protože jeho katalog je bezkonkurenčně nejširší a pokrývá každý žánr. Navíc chrlí obrovské množství vlastního obsahu, kam spadají i úspěšné hity jako Stranger Things, Zaklínač, Wednesday, Koruna nebo K-pop: Lovkyně démonů. Navíc skvěle funguje i jeho doporučovací algoritmus, který se často trefí do vašeho vkusu a výhodou je i rychlost této služby, její přehlednost a spolehlivost bez ohledu na zařízení, na kterém si ji pustíte.
Jenže právě tato rozmanitost a ohromné množství obsahu je i jednou z největších nevýhod této platformy. Při tom množství obsahu, který Netflix nabízí, je nevyhnutelné, že velká část produkce je průměrná až podprůměrná a je i jednou z nejdražších služeb na trhu. Pokud ale patříte mezi dávky, kteří touží po výběru z desítek možností, milujete rozmanitost žánrů a sleduje seriály z celého světa. Je to ideální služba pro celou domácnost.
Disney+: Síla franšíz a nostalgie
Služba Disney+ vstoupila na trh relativně pozdě, ale jelikož má v zádech jednu z nejsilnějších a nejvýdělečnějších filmových značek na světě, byl úspěch zaručen. Disney+ totiž na jediném nabízí všechny úspěšné značky jako Marvel, Star Wars, Pixar, Disney a National Geografic. Nedostatek obsahu pro dospělé navíc Disney+ vyřešil přidáním sekce Star, která obsahuje tisíce filmů a seriálů ze studií 20th Century Fox, FX a Hulu, díky čemuž přibyly i takové legendy jako Predátor, Vetřelec či Akta X. Z finančního hlediska je Disney+ také levnější a i v jeho případě se mohou uživatelé spolehnout na spolehlivost.
A zatímco Netflix je kritizován za svou pompéznot, díky které je většina obsahu pro mnohé diváky „nekoukatelná“, Disney+ paradoxně čelí kritice z druhé strany barikády, protože pokud vás nezajímá animovaná tvorba nebo značky Mravel či Star Wars, nemá Disney+ moc co nabídnout. Chybí evropská produce nebo oblíbené reality show apod. Z tohoto pohledu je tak Disney+ služba, která je vhodná pro pro fanoušky velkých blockbusterů, rodiny s dětmi a kohokoli, kdo chce mít jistotu, že uvidí nejnovější marvelovku nebo seriál ze světa Star Wars jen po několika měsících doma.
A co ten třetí vzadu?
Bylo by chybou ai ale myslet, že souboj svádí jen tito dva giganti. Na trhu je totiž ještě třetí klíčový hráč, který se zaměřuje na úplně jinou cílovou skupinu: HBO Max. Zatímco Netflix sází na kvantitu a Disney+ na franšízy, HBO Max je synonymem pro kvalitu a prestižní tvorbu, takže pokud hledáte ty nejlépe hodnocené seriály poslední dekády, najdete je pravděpodobně zde.
HBO je domovem titulů jako Hra o trůny a Rod draka, The Last of Us, Černobyl nebo Euforie. Navíc disponuje bohatým katalogem filmů od studia Warner Bros. (včetně Harryho Pottera a světa DC). Pro filmové fanoušky a diváky, kteří upřednostňují kvalitu před kvantitou, je tak HBO Max často tou nejlepší volbou.
Vybrat si tu správnou službu tak není nic snadného, všechny mají svá pro i svá proti, možná i proto mnoho diváků dává přednost tzv. rotaci, kdy mají jednu službu například tři měsíce. Během tohoto období si zkouknou veškerý obsah, o který stojí a službu následně zruší a zaplatí si jinou. Volba je tedy čistě jen na divácích a jejich vkusu.