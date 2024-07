Nominujte své oblíbené projekty české internetové scény do ankety Křišťálová Lupa

Náš sesterský server Lupa.cz již od roku 2006 hledá a oceňuje ty nejúspěšnější a nejzajímavější projekty, užitečné služby a výrazné osobnosti české internetové scény. Nominace do 19. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu odstartovala, až do 16. srpna tak mají široká veřejnost i odborná porota příležitost nominovat své favority, přičemž ti nejúspěšnější postoupí do finálového hlasování, které začne 25. září.

Ať už jako fanoušci, aktéři i provozovatelé zajímavého projektu české internetové scény, jej můžete nominovat na webových stránkách ankety.

Letos máme dvě nové kategorie: Influencer, v níž bude hlasovat internetová veřejnost, a kategorii pro odbornou porotu Hvězda.

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje internetová veřejnost:

Internetové obchodování

Nástroje a služby

Online video

One (wo)man show

Podcast roku

Zájmové weby

Zpravodajství a publicistika

Influencer

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje odborná porota:

Mladá krev

Anticena

E-commerce inspirace

Globální projekty českých tvůrců

Marketingová a obsahová inspirace

Hvězda

Osobnost roku

Projekt roku

Veřejně prospěšná služba – cena České televize

Hlasovat pak můžete od 25. září do 1. listopadu. Slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne 28. listopadu opět v Divadle pod Palmovkou.

Připomeňme si výherce v loňském roce: Veřejnost nejvíce ocenila One (wo)man show projekt Těhotnej kuchař, který vyhrál i v kategoriích Cena popularity a Online video. Další vítězové:

Hype-Cast (Podcast roku), Seznam Zprávy (Zpravodajství a publicistika), Paralelní listy (Zájmové weby), Mapy.cz (Nástroje a služby) a Alza.cz (Internetové obchodování). U Odborné poroty vyhrály projekty #JsemTuNovej (Marketingová inspirace), Donio (Mladá krev), Livesport.cz (Globální projekty českých tvůrců), Bezobslužné prodejny COOP (E-commerce inspirace), Seznam Médium (Obsahová inspirace), Zbraneproukrajinu.cz (Projekt roku), Paměť národa (Veřejně prospěšná služba – cena České televize). Anticenu Křišťálové Lupy loni získal opět Nedostatečný vývoj eGovernmentu v ČR a osobností roku se tentokrát stala Umělá inteligence.

Anketu Křišťálová Lupa 2024 – Cena českého Internetu pořádá server Lupa.cz, jehož provozovatelem je společnost Internet Info. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Mediálními partnery jsou Cnews.cz, Euro.cz, Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktovými partnery jsou EasyEvent a Vinařství Válka.