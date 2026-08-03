Proč se audiofilové vracejí ke značce KLH po téměř 70 letech?

V době bezdrátových reproduktorů a streamovacích služeb by se mohlo zdát, že klasické hi-fi sestavy patří minulosti. Přesto se stále více milovníků hudby vrací ke značkám, které pomáhaly formovat historii kvalitního domácího audia. Jednou z nich je americká společnost KLH, jejíž příběh začal už v roce 1957 a dodnes inspiruje audiofily po celém světě.
Značka, která změnila svět reproduktorů
KLH založili v americkém Cambridge ve státě Massachusetts tři vizionáři – Henry Kloss, Malcolm S. Low a Josef Anton Hofmann. Právě Henry Kloss se stal jednou z nejvýznamnějších osobností v historii domácího audia.
Jeho největším přínosem byla technologie akustické suspenze, která zásadně změnila konstrukci reproduktorů. Díky ní bylo možné dosáhnout hlubokých a přesných basů i z relativně kompaktních ozvučnic. Tato inovace se stala základem mnoha legendárních modelů KLH a ovlivnila celý audio průmysl.
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Během několika let se KLH stalo největším výrobcem reproduktorů na světě, zaměstnávalo stovky lidí a své produkty distribuovalo na šest kontinentů.
Tradice inovací, která pokračuje dodnes
KLH se během své historie nesoustředilo pouze na reproduktory. Společnost stojí za řadou technologických prvenství, mezi nimi například prvním vysoce selektivním FM rádiem Model Eight, legendárním elektrostatickým reproduktorem Model Nine nebo přenosným gramofonem Model Eleven.
Dnes značka navazuje na své dědictví a kombinuje osvědčené konstrukční principy s moderními výrobními postupy. Výsledkem jsou reproduktory, které respektují historii, ale zároveň splňují nároky současných posluchačů.
Vintage design, který nestárne
Jedním z důvodů rostoucí popularity reproduktorů KLH je jejich charakteristický vzhled inspirovaný stylem Mid-Century Modern. Čisté linie, dřevěné dekory a elegantní látkové mřížky působí nadčasově a snadno zapadnou do moderního i klasického interiéru.
Současné modely jsou dostupné v několika přírodních provedeních, například West African Mahogany, English Walnut nebo Nordic Noir. Díky vyměnitelným magnetickým mřížkám si navíc mohou majitelé přizpůsobit vzhled reproduktorů podle vlastního vkusu.
Na rozdíl od mnoha moderních zařízení nejsou reproduktory KLH navrženy pouze jako užitková elektronika, ale také jako plnohodnotný designový prvek domácnosti.
Jak vybrat správný model KLH?
Současná řada reproduktorů KLH nabízí tři hlavní modely – Model Three, Model Five a Model Seven. Číslo v názvu přitom není jen označením generace, ale napovídá také velikost reproduktoru.
Model Three představuje nejkompaktnější variantu. Díky svým rozměrům se skvěle hodí do menších místností, bytů nebo prostor, kde není místo pro velké reprosoustavy. Přesto si zachovává charakteristický zvukový podpis značky KLH s důrazem na přirozenost, detail a přesné basy.
Model Five je považován za pomyslný zlatý střed nabídky. Nabízí větší objem ozvučnice, hlubší basovou odezvu a vyšší výkon, díky čemuž dokáže bez problémů ozvučit běžné obývací pokoje i náročnější poslechové místnosti. Právě tento model bývá často označován za jeden z nejikoničtějších reproduktorů v historii značky.
Pro milovníky opravdu velkého zvuku je určen Model Seven. Největší z aktuální řady přináší maximální dynamiku, mimořádnou hloubku basů a schopnost zaplnit hudbou i rozměrnější prostory. Je ideální volbou pro posluchače, kteří chtějí z reproduktorů dostat maximum a dopřát si zážitek blížící se koncertnímu vystoupení.
Výběr správného modelu tak nezávisí pouze na hudebním vkusu, ale také na velikosti prostoru, ve kterém budou reproduktory umístěny. Ať už zvolíte Model Three, Five nebo Seven, všechny spojuje stejná filozofie značky KLH, autentický zvuk, poctivá konstrukce a nadčasový design inspirovaný zlatou érou hi-fi.
Když se historie potká s budoucností
Málokterá značka se může pochlubit tak bohatou historií jako KLH. Přesto se nejedná o nostalgický návrat do minulosti. Současné modely dokazují, že poctivé konstrukční principy, kvalitní materiály a důraz na hudební autenticitu mají své místo i v dnešní digitální době.
A právě proto se reproduktory KLH po téměř sedmi desetiletích stále řadí mezi nejzajímavější volby pro každého, kdo hledá spojení nadčasového designu, technické preciznosti a skutečně kvalitního zvuku.