: API umožňuje komunikaci mezi ERP systémem a externími programy prostřednictvím definovaných rozhraní. To umožňuje přenos dat mezi systémy a integraci funkcí.

Přímý přístup do databáze

: některé ERP systémy umožňují přímý přístup do své databáze. To umožňuje externím programům číst a zapisovat data přímo do databáze ERP systému.