Technologie a AI táhnou: Proč zařadit technologické ETF?

Co to je a proč investovat do ETF?

Technologický sektor dlouhodobě dominuje burzám a stává se klíčovým motorem globální ekonomiky. Ať už jde o cloud, AI, čipy nebo software, technologické firmy udávají směr. Pro investory, kteří se chtějí podílet na jejich růstu, přitom nemusí být nutné sázet na jednotlivé akcie. Efektivní alternativou jsou burzovně obchodované fondy – ETF.

Jen se podívejte na nejhodnotnější firmy světa. Žebříčku vévodí Nvidia, u které většina starších ročníků v Česku ani netuší, co a jak dělá.

ETF je, jak píše XTB na svých webových stránkách, typ cenného papíru, který sleduje sektor, index, komoditu nebo jiné aktivum. ETF můžete nakupovat nebo prodávat na burze stejně jako běžné akcie. Díky online brokerům jako je právě XTB nebo Interactive Brokers můžete investovat jednoduše ze svého mobilu či počítače téměř bez poplatků. Když investujete do ETF, tak také velmi snižujete riziko možné ztráty.

Níže se podívejte na námi doporučované technologické ETF.

iShares Nasdaq 100 UCITS (SXRV.DE)

Na webových stránkách brokera XTB se k tomuto ETF dočtete: „Investování do tohoto ETF znamená širokou expozici na americké sektory nových technologií, jako je software, hardware, polovodiče, digitální reklama a také umělá inteligence. Navíc jsou investičním benchmarkem také společnosti z biotechnologie, maloobchodu a velkoobchodu nebo telekomunikací. Tento index je ovládán velkými a středně velkými společnostmi. Je známý jako benchmark globálních technologických sentimentů a jejich dynamiky.“

Invesco QQQ Trust (QQQ.US)

Mezi nejznámější technologické ETF patří také Invesco QQQ Trust, který stejně jako výše jmenovaný kopíruje index Nasdaq 100. Ten zahrnuje 100 největších nefinančních firem obchodovaných na burze Nasdaq – např. Apple, Amazon, Microsoft, Meta nebo Nvidia.

Investice do ETF navázaného na Nasdaq 100 umožňuje jednoduše a diverzifikovaně získat expozici vůči největším americkým technologickým gigantům.

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

VanEck Vectors Semiconductor ETF je ETF, které se zaměřuje na investice do mezinárodních společností zabývajících se výrobou polovodičů.

ARK Innovation ETF (ARKK)

Fond investuje do majetkových cenných papírů společností, které se zaměřují na vývoj nových produktů, nebo služeb ve vědeckém výzkumu týkajících se disruptivních technologií, včetně AI, genomiky nebo blockchainu.

Data ukazují v ČR rostoucí zájem o ETF

Podle SEO specialisty a marketingového stratéga, Patrika Pilouse, zájem o investování mezi českými uživateli v posledních letech výrazně roste: „V lednu letošního roku dosáhlo vyhledávání dotazu‚ ‚jak začít investovat‘ svého historického maxima. Zajímavý je také fakt, že nejen tento dotaz, ale také další – jako například nejlepší ETF, nejvíce trendují začátkem roku. Pravděpodobně se tak děje z důvodu novoročních předsevzetí, kdy se lidé snaží zlepšit nejen své zdraví, ale také finanční situaci. Důvodem může být také to, že odkládají peníze, které obdrželi na Vánoce.

I když Češi obecně považují za nejlepší investici nemovitost, tak u mladé generace investování do akcií rapidně stoupá na popularitě. A to především u vyšší střední třídy, která před nástupem online brokerů investovala do akcií opravdu jen velmi sporadicky. Díky mnoha internetovým scamům se určitá část Čechů spálila a nyní si velmi prověřují platformy, kde investují. Klesá zájem o investování skrze bankovní produkty, které jsou často výrazně méně výhodné kvůli vysokým poplatkům.“

Investiční platformy jako XTB tak reagují na poptávku začínajících investorů, kteří hledají jednoduché a dostupné způsoby, jak se podílet na růstu klíčových sektorů – jako je právě IT a AI.

Proč investovat s XTB nebo jiným online brokerem?

Na investiční platformě XTB je aktuálně dostupná široká škála ETF, včetně těch tematicky zaměřených na technologie a inovace. Díky nulovým poplatkům do měsíčního objemu 100 000 EUR a možnosti nakupovat i zlomky akcií, jsou tyto fondy dostupné i běžným investorům, tedy i vám. Výhodnější podmínky na českém trhu nenajdete.

XTB je navíc licencovaný broker s českou podporou a přehlednou platformou. XTB také patří mezi dvě největší platformy svého druhu u nás. Nabízí vzdělávací materiály, analýzy a demo účet, kde si můžete investování vyzkoušet. Neriskujete tak ztrátu peněžních prostředků, jelikož vaše vklady jsou pojištěné.

Díky možnosti nakupovat ETF se investování stává dostupné i pro začátečníky. Ať už se rozhodnete vsadit na jakékoliv, XTB vám poskytne potřebné nástroje i podporu bez předchozích znalostí a zkušeností.

Nezapomeňte ale, že investování je vždy rizikové. Čím více si o fungování ETF i investiční platformě přečtete, tím více informované rozhodnutí uděláte. I když nakoupit ETF je dnes opravdu snadné.

Autorka: Markéta Kadeřábková