Účetnictví v cloudu šetří čas i starosti. Vyplatí se i vaší firmě?

Přístup k účetnictví kdykoli a odkudkoli
Když používáte cloudový účetní program, jsou vaše data uložená na vzdálených serverech a do programu se přihlašujete prostřednictvím internetového prohlížeče. Není potřeba nic instalovat, stačí se přihlásit přes počítač, tablet nebo chytrý telefon a můžete pracovat. To ocení třeba ti, kdo účtují na dálku nebo potřebují sdílet data s kolegy, klienty či externím účetním.
Výhodou je i to, že se systém sám aktualizuje – takže se nemusíte starat o stahování nových verzí ani sledovat změny v legislativě. Účetnictví v cloudu je vždy v souladu s aktuálními předpisy.
Jednodušší práce díky automatizaci
S moderním účetním systémem v cloudu zvládnete nejen klasické účetnictví, ale i:
- fakturaci a párování plateb s bankou,
- výpočty mezd, odvodů a daní,
- propojení s dalšími systémy (např. e-shopem nebo skladem),
- sledování výdajů v reálném čase.
Rutinní činnosti, jako je vystavování pravidelných faktur, výpočty nebo párování plateb, jsou v cloudovém účetním programu skoro vždy automatizované. Díky tomu tráví účetní a podnikatelé méně času administrativou a mohou se soustředit na důležitější činnosti.
Systémy také běžně umožňují propojení s dalšími nástroji, například prostřednictvím API rozhraní. Účetní program propojíte třeba s fakturačním programem, bankou nebo e-shopem. Systémy si pak automaticky vyměňují informace, takže je držíte ve všech nástrojích aktuální a nemusíte nic přepisovat.
Bezpečné uložení dat
Bezpečnost a ochrana dat je u cloudových systémů velké téma. Na jednu stranu nemají firmy data fyzicky na svých discích a serverech, takže nad nimi nemají přímou kontrolu. Na druhou stranu jsou data uložená v profesionálních datových centrech, která do bezpečnosti investují mnohonásobně více než běžné firmy. Data jsou zde v naprosté většině lépe chráněna než na běžném firemním serveru.
Vývojáři účetním programů také dávají firmám k dispozici další funkce pro posílení bezpečnosti jako automatické zálohování nebo uživatelské role. Díky tomu se k vybraným datům dostanou jen zvolení zaměstnanci nebo účetní. Máte tak kontrolu nad tím, kdo s daty pracuje.
Systém si nejprve vyzkoušejte
Cloudových účetních programů je na trhu celá řada. Jedním z nich je i účetní program Money S3. Základní verzi si můžete vyzkoušet zdarma, plnohodnotný přístup začíná zhruba na 950 Kč měsíčně bez DPH, podle zvoleného tarifu a počtu uživatelů.
Přechod do cloudu není složitý – většina poskytovatelů cloudových účetních programů vám s migrací dat pomůže a vše nastaví za vás.
Než si jakýkoliv účetní program pořídíte, vyzkoušejte si nejprve jeho bezplatnou verzi. Jen díky tomu zjistíte, zda se vám v rozhraní dobře pracuje a zda jsou pro vás nabízené funkce skutečně užitečné.