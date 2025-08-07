Cnews.cz  »  Články  »  Účetnictví v cloudu šetří čas i starosti. Vyplatí se i vaší firmě?

Účetnictví v cloudu šetří čas i starosti. Vyplatí se i vaší firmě?

Unsplash.com Autor: Unsplash.com
Účetnictví už dávno neznamená šanony papírů a software nainstalovaný jen na jednom počítači. Stále častěji se přesouvá do cloudu, kde mají firmy a účetní k dokladům přístup kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení. Jak takové řešení funguje a co přináší?
Komerční sdělení
Komerční sdělení
7. 8. 2025

Sdílet

Přístup k účetnictví kdykoli a odkudkoli

Když používáte cloudový účetní program, jsou vaše data uložená na vzdálených serverech a do programu se přihlašujete prostřednictvím internetového prohlížeče. Není potřeba nic instalovat, stačí se přihlásit přes počítač, tablet nebo chytrý telefon a můžete pracovat. To ocení třeba ti, kdo účtují na dálku nebo potřebují sdílet data s kolegy, klienty či externím účetním. 

Výhodou je i to, že se systém sám aktualizuje – takže se nemusíte starat o stahování nových verzí ani sledovat změny v legislativě. Účetnictví v cloudu je vždy v souladu s aktuálními předpisy.

Jednodušší práce díky automatizaci

S moderním účetním systémem v cloudu zvládnete nejen klasické účetnictví, ale i:

  • fakturaci a párování plateb s bankou,
  • výpočty mezd, odvodů a daní,
  • propojení s dalšími systémy (např. e-shopem nebo skladem),
  • sledování výdajů v reálném čase.

Rutinní činnosti, jako je vystavování pravidelných faktur, výpočty nebo párování plateb, jsou v cloudovém účetním programu skoro vždy automatizované. Díky tomu tráví účetní a podnikatelé méně času administrativou a mohou se soustředit na důležitější činnosti.

Systémy také běžně umožňují propojení s dalšími nástroji, například prostřednictvím API rozhraní. Účetní program propojíte třeba s fakturačním programem, bankou nebo e-shopem. Systémy si pak automaticky vyměňují informace, takže je držíte ve všech nástrojích aktuální a nemusíte nic přepisovat.

Bezpečné uložení dat

Bezpečnost a ochrana dat je u cloudových systémů velké téma. Na jednu stranu nemají firmy data fyzicky na svých discích a serverech, takže nad nimi nemají přímou kontrolu. Na druhou stranu jsou data uložená v profesionálních datových centrech, která do bezpečnosti investují mnohonásobně více než běžné firmy. Data jsou zde v naprosté většině lépe chráněna než na běžném firemním serveru.

Vývojáři účetním programů také dávají firmám k dispozici další funkce pro posílení bezpečnosti jako automatické zálohování nebo uživatelské role. Díky tomu se k vybraným datům dostanou jen zvolení zaměstnanci nebo účetní. Máte tak kontrolu nad tím, kdo s daty pracuje.

Systém si nejprve vyzkoušejte

Cloudových účetních programů je na trhu celá řada. Jedním z nich je i účetní program Money S3. Základní verzi si můžete vyzkoušet zdarma, plnohodnotný přístup začíná zhruba na 950 Kč měsíčně bez DPH, podle zvoleného tarifu a počtu uživatelů. 

Přechod do cloudu není složitý – většina poskytovatelů cloudových účetních programů vám s migrací dat pomůže a vše nastaví za vás.

Než si jakýkoliv účetní program pořídíte, vyzkoušejte si nejprve jeho bezplatnou verzi. Jen díky tomu zjistíte, zda se vám v rozhraní dobře pracuje a zda jsou pro vás nabízené funkce skutečně užitečné.

Dále u nás najdete

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Strach, že to nestihnete? Hyperaktivní měchýř se dá léčit

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI