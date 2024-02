UX design, výzkumy a inovace: Seznamte se s programem konference

Využijte příležitosti setkat se s řadou zajímavých osobností z řad českých expertů na UX a design. Další ročník konference UX Day tentokrát proběhne živě v pražském hotelu Jalta.

Slovo dostanou také reprezentanti subjektů, které v poslední době uspěly se svými projekty v soutěži WebTop100. Přinesou nejčerstvější case studies inspirativních redesignů webů či zcela nových řešení.

Konference proběhne pod hlavičkou soutěže digitálních projektů a konference WebTop100.

CO NABÍZÍ LETOŠNÍ PROGRAM?

Zákaznický výzkum v ČR – nevyužitá příležitost + foto

Jak firmy přistupují k uživatelskému testování? Probereme, proč si firmy uživatelské testy cení, s jakými problémy se potýkají a jaké strategie používají, aby z testů vytěžily co nejvíce. Prezentace Martina Kopty z platformy 2FRESH je určena všem, kdo chtějí pochopit, jak efektivně začlenit uživatelské testování do procesů své firmy a jaké kroky podniknout, aby z toho měli co největší užitek.

Case studie aplikace Alive App + foto

Mobilní aplikace Alive App umožňuje všem držitelům legendárních studentských kartiček ISIC mít svůj průkaz vždy po ruce a co nejlépe tak využívat všech jeho benefitů. V rámci případové studie si představíme, jak se přistoupilo k redesignu aplikace. Tato změna přinesla obrovský skok v použitelnosti Alive App a jejím hodnocení v rámci Apple Store a Google Play. Přednáškou nás provedou Nam Do Hoai ze Sherpas a Marek Holub z GTS ALIVE.

UX digitálních produktů pro výrobní firmy + foto

Navrhování UX digitálních produktů pro výrobní firmy přináší mnoho výzev. Jejich taji nás provede Jan Hanzelka ze studia SKOUMAL. Návrh vyžaduje nutnost hlubokých znalostí z oblasti výroby a možností výrobků. Výsledkem však může být zrychlení procesů, ušetření administrativní práce, zvýšení atraktivnosti pro zákazníka nebo rychlost dodání cenové nabídky specificky konfigurovaného výrobku.

CX v české e-commerce: 12 e-shopů, 60 testování a 400 hodin výzkumu + foto

Jan Junek z agentury Proof & Reason představí výsledky výzkumné studie, která se zaměřuje na zákaznickou zkušenost s nákupem v českých e-shopech. Studie mapuje nákupní proces u dvanácti velkých a středních e-shopů – od vložení do košíku až po rozbalení objednávky. Kde mají lidé největší problémy? Je lepší jednokrokový nebo vícekrokový košík? Platí, že čím jednodušší, tím lepší? A má smysl se dívat, jak to dělá Alza? Dostanete čerstvá (rok 2024) data z reálných nákupů od skutečných zákazníků založená na více než 400 hodinách práce výzkumného týmu.

NA CO SE DÁLE MŮŽETE TĚŠIT?

Museum Experience

Jak probíhá digitální transformace ve světě, který je metaforou pro minulost? Jak se designuje prožitek z výstavy a jak při návštěvě může pomoct virtuální průvodce? Během prezentace Lukáše Pilky z agentury BlueGhost se podíváme na nedávno otevřené Muzeum literatury.

(Nejen) UX audit

Máte pocit, že by váš web mohl být efektivnější, ale nevíte, kde začít? Zde přichází na řadu UX audit, klíčový nástroj pro odhalení a řešení problémů spojených s uživatelským zážitkem. Detailní, prakticky zaměřenou přednášku si pro vás chystá Jiří Gédoš, který působí v PUXdesign.cz.

Pronikne umělá inteligence také do oblasti UX?

Co nás čeká v dohledné době nastíní UX expert Ondřej Ilinčev.

Odborným garantem konference je společnost Sherpas, organizátorem TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.