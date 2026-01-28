Zlepšete výkon a konverze pomocí redesignu a mobilní analytiky

Redesigny webů, optimalizace výkonu a mobilní analytika jsou klíčové pro zvýšení konverzí a zlepšení uživatelské zkušenosti. Na konferenci UX Day se odborníci na design, strategii webu a analytiku podělí o konkrétní techniky a osvědčené postupy, které firmám pomáhají dosahovat měřitelných výsledků. Řeč bude i o tom, jak redesigny ovlivňují návštěvnost, jak měřit a optimalizovat výkon webu, jak využít mobilní analytiku pro okamžitá zlepšení a jak branding a vize ovlivňují dlouhodobý úspěch e-shopů.
Early Bird vstupenka za zvýhodněnou cenu 2 990 Kč je dostupná do 31. ledna 2026.
Akce se uskuteční 26. března 2026 v Jalta Boutique Hotelu v centru Prahy. A těšit se můžete na přednášky a case studies, včetně projektů WebTop100, jako například:
- Strategický redesign s měřitelným dopadem – Pavel Weber (BlueGhost.cz) se podělí o case study redesignu webu a jeho dopad na návštěvnost a nábor.
- Rychlost jako klíčový faktor výkonu webu – Martin Michálek (PageSpeed.cz) vysvětlí, jak efektivně měřit rychlost a optimalizovat výkon webů.
- Mobilní analytika pro okamžitá zlepšení – Michal Nováček ukáže, jak mobilní analytika pomáhá odhalit problémy a rychle je vyřešit.
- Branding a vize jako motor e-shopu – David Dvořáček (Creepy) představí, jak branding a vize značky ovlivňují UX e-shopů.
- Jak prodat Black Hawk – Roman Mučica (New Logic Studio) ukáže, jak kreativní myšlení a technická řešení spojily vznik značky a webu pro Black Hawk.
Nezmeškejte příležitost získat přístup k inspirativním case studies a inovativním přístupům pro zlepšení uživatelské zkušenosti.
Kompletní program UX Day 2026 najdete na stránkách konference, kde se můžete také zaregistrovat do 31. ledna za zvýhodněnou cenu.
Odborným garantem konference je Sherpas, produktovým partnerem EasyEvent a mediálním partnerem Lupa.cz. Akci organizuje TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.