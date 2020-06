Google odstranil aplikaci, která sloužila k odstranění čínských aplikací z telefonu

Zdroj: inputmag

Zatímco Spojené státy mají problém s čínským hardwarem, Indii zdá se vadí čínský software. Aplikace s názvem Remove China Apps pobláznila obchod Google Play. Její autoři pocházejí z Indie (vývojář OneTouch AppLabs) a na tamním velkém trhu se už po pár dnech dostala na první místo v počtu stažení. Ty se už počítají v milionech.

Účelem aplikace je vyhledat všechny aplikace v telefonu, jež pocházejí od čínských vývojářů a nabídnout je uživateli ke smazání. Pokud žádné takové aplikace nemáte, Remove China Apps vám pouze oznámí „Congratulations. You are awesome. No China app found in your system.“

Podle některých testů nefunguje aplikace dokonale a některé čínské aplikace (třeba PUBG Mobile) nechá bez povšimnutí. Podle Googlu ale taková aplikace porušuje zásady, neboť aplikace nesmí ani podněcovat ke smazání jiné aplikace a mazat je možné pouze z hlediska bezpečnosti (typicky antiviry).

Vývojář ovšem v popisu tvrdil, že aplikace je určena pro studijní účely a že nikoho k odinstalaci nenutí. Pouze nabídne seznam. Googlu toto vyjádření zjevně nestačilo. Remove China Apps si tak už nestáhnete, ale již stažené kopie samozřemě fungují dále.

Naštěsí aplikace nekontroluje, kde byl váš mobil vyroben, jinak by zřejmě spustila autodestrukci. Na indickém trhu jsou nejprodávanější značky Xiaomi, Vivo, Samsung, Realme a Oppo. S výjimkou korejského giganta je tak tamní trh zaplaven čínskými telefony, které si místní zřejmě rádi kupují. Indické značky také existují, ale pravděpodobně žádnou z nich neznáte.

Napětí mezi Indií a Čínou se táhne už desítky let mimojiné i kvůli hraničním sporům v oblasti Kašmíru. Obě země také mají jaderné zbraně.

