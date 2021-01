Sony oznámilo vlastní streamovací službu Bravia Core. Proti Netflixu nabídne mnohem větší datový tok, ale…

-

Sony připravuje vlastní streamovací službu Bravia Core a dočkáme se i v Česku. Přístupná však bude pouze pro nové televizory Sony ze série XR (tedy OLEDy s rozlišením 8K i 4K). Tahákem má být totiž velmi dobrá kvalita obrazu. Jestli se později rozšíří jako aplikace i pro další značky není vůbec jisté, v počátku půjde jistě jen o konkurenční výhodu a lákadlo k nákupu značky Sony.

Japonci tak využijí to, že mají ve firmě i filmové studio Sony Pictures a nabídnou obsah jako Spider-Man: Far From Home, Jumanji: Welcome to the Jungle či Karate Kid. Ale také celou knihovnu IMAX. Ty nejnovější filmy pak budou přístupné prostřednictvím voucherů, kterých k nákupu dostanete 5 nebo 10 (v závislosti na modelu televizoru).

Sledování novinek tedy nebude neomezené, ale také by mělo jít darovat voucher někomu jinému. Celá současná knihovna filmů od Sony však má být přístupná bez omezení a v plné kvalitě. Radost z nové služby ale zřejmě nebudou mít hlavně majitelé loňských top modelů Sony. Bravia Core zřejmě bude potřebovat kodek AV1, který Sony začalo podporovat až s letošní generací od modelu X80J výše.

Budete potřebovat kvalitní internetové připojení

Datový tok má dosahovat až 80 Mb/s, tedy se bude blížit kvalitě Blu-ray. Sony tomu říká Pure Stream a v domácích podmínkách to může některé zájemce se slabší internetovou přípojkou vyřadit. Datový tok Netflixu se v průměru pohybuje okolo 18 Mb/s.

Nemá jít zatím ale o streamování v rozlišení 8K. Sony oznámilo, že bude podporovat 4K HDR s variabilním datovým tokem a zvukem v DTS 5.1. Služba BRAVIA CORE je dostupná na všech modelech řady BRAVIA XR: Z9J, A90J, A80J, X95J a X90J.

zdroj: Sony, FlatpanelsHD