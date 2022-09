Chcete přejít na jiný prohlížeč či pokročilejšího správce hesel? Rádi byste hromadně upravili přihlašovací údaje? V Chromu to funguje takhle…

-

Při přihlášení na jakýkoliv web vám Chrome nabídne možnost uložit jméno a heslo do správce hesel pro snadnější přihlášení v budoucnu. Málokdo ale ví, kam se tato hesla ukládají a kde spravovat hesla v Google Chrome. Dostat se k nim je ale překvapivě stejně jednoduché jako jejich export.

Jak se dostat do správce hesel v Google Chrome

Cest pro vstup do správce hesel je několik. Tou první a jednodušší je napsání příkazu chrome://settings/passwords do vyhledávacího pole v prohlížeči. Dalším způsobem je vstup přes Nastavení. V Google Chrome klikněte na tři svislé tečky v pravém horním rohu a vyberte Nastavení (obr. 1). V nastavení přejděte do kategorie Automatické vyplňování a zvolte první řádek Správce hesel (obr. 2).

Zde vidíte seznam všech uložených a neuložených hesel, která se aktuálně v prohlížeči Chrome nacházejí. Pokud chcete nějaké z hesel zobrazit, stačí kliknout na ikonu oka na příslušném řádku. Před zobrazením budete vyzváni k ověření (například zadáním PINu), že osoba u počítače jste skutečně vy a ne někdo cizí.

Google Chrome umožňuje kontrolu a nalezení potenciálních slabých hesel, která mohou být snadno prolomena a zneužita proti vám. Vyberte možnost Zkontrolovat hesla a nechejte Chrome provést kontrolu. Po dokončení uvidíte seznam uložených webů, na kterých si Chrome myslí, že máte slabé heslo.

V tom samém seznamu vám nabízí odkaz pro změnu hesla na daném webu.

Export hesel z Chromu

Pro export hesel stačí ve správci hesel kliknout na tři svislé tečky nad seznamem uložených hesel a vybrat Exportovat hesla… (obr. 1). Proklikejte se bezpečnostním upozorněním a zadejte heslo/PIN pro ověření, že za počítačem sedíte skutečně vy a nikdo cizí (obr. 2).

Po ověření stačí vybrat cestu, kam se má v počítači soubor hesel s příponou .CSV uložit. V tomto souboru se nachází v čitelné formě webová stránka, přihlašovací jméno a heslo. S těmito údaji pak můžete dále pracovat, případně vzít celý CSV soubor a importovat všechna hesla například do jiného prohlížeče nebo správce hesel.

TIP: Vynikajícím a spolehlivým správcem hesel je například Sticky Password, o kterém jsme se podrobně bavili v jednom z našich návodů.

Import hesel do Chromu

A jak v Chromu funguje import? Složitě a jednoduše zároveň. Při přihlášení vaším Google účtem do Chrome se všechna uložená hesla automaticky synchronizují a uloží do správce hesel. Pokud v Chromu nějaká hesla máte uložená, prohlížeč jen doplní záznamy o nové položky.

Pokud však exportovaná hesla chcete manuálně importovat do Chromu, narazíte na nečekaný problém. Správce hesel v základu neobsahuje žádné tlačítko pro import hesel. Přesněji řečeno obsahuje, ale je defaultně skryté.

Pro jeho zobrazení postupujte podle návodu:

Ve správci hesel klikněte na tři svislé tečky . Poté klikněte pravým tlačítkem na Exportovat hesla a v kontextovém okně zvolte Prozkoumat (obr. 1).

. Poté klikněte pravým tlačítkem na a v kontextovém okně zvolte (obr. 1). V pravé části prohlížeče se otevře vývojářská konzole s označeným řádkem pro export hesel. O řádek výše najdete kód pro tlačítko import hesla. V tomto řádku vymažte slovo hidden (obr. 2).

(obr. 2). Zavřete vývojářskou konzoli a znovu klikněte na tři svislé tečky nad uloženými hesly a vyberte možnost Importovat hesla (obr. 3).

(obr. 3). Vyberte soubor s hesly a importujte je do Google Chrome.

Chrome se pochopitelně nemůže rovnat specializovaným správcům hesel, které vám hlídají kvalitu hesel, umožní generovat bezpečná a silná hesla, vyhledávají duplicity, dokážou třídit záznam do složek a podobně. Díky exportu ale můžete jeho jednoduché řešení nahradit něčím komplexnějším. Je ale pravda, že LastPass, Enpass nebo český Sticky Password umí hesla z nejrozšířenějších prohlížečů včetně Chromu importovat rovnou.