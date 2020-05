Dokonalá černá. Už třetina všech smartphonů má AMOLED displej

-

Displeje smartphonů jsou buď LCD (v různých typech), nebo AMOLED. A právě počet chytrých telefonů s AMOLEDem už překonal třetinu. Letos se má dostat na podél 35,6 %. Stále těsně vedou displeje LTPS se 37,8 %, zbytek trhu jsou levné telefony s displeji a-Si/IGZO.

AMOLED je varianta OLEDu a tyto displeje vyrábí primárně Samsung. Liší se v tom, že využívají aktivní matrici. LTPS je nízkoteplotní polykrystalický křemík a v podstatě lepší varianta IPS. AMOLED má výhodu v dokonalé černé, zatímco LTPS dokáže zobrazit přesnější barvy. Ale i AMOLED už umí být docela přesný a nemusí mít ani přesaturované či do modra směřujícící barvy. Je ale dražší.

AMOLED používají témeř všichni výrobci do svých top modelů, zatímco LTPS je doménou střední třídy smartphonů. Nejlevnější telefony pak mívají v parametrech uvedené jen TFT LCD a přestože už je snad pryč doba TN, kvalita barev těchto low-endů není nijak slavná.

AMOLEDu se v mobilech daří

Výroba displejů AMOLED roste i díky Číně. V tamních továrnách (u výrobců jako je BOE) vzniká už třetina světové produkce AMOLEDu pro smartphony. Obecně je největším výrobcem displejů Samsung následovaný JDI (Japan Display) a právě čínským BOE.

Stále je to 65 vs 35 % ve prospěch LCD, ale u lepších telefonů se tento poměr otáčí. Všechny nové iPhony už mají mít AMOLED a Samsung (největší výrobce smartphonů) pouští AMOLED i do svých nižších řad. Přestože pandemie nástup lepších smartphonů zbrzdí a podíl AMOLEDu by za normálních okolností byl ještě o kus vyšší, i tak roste.

