Zdražení, znemožnění přetáčení reklam Primy i vyčkávání. Podrobný přehled změn u operátorů internetové televize

Prima požaduje po operátorech internetové televize, aby od března zrušili možnost přeskakovat reklamy v rámci funkce zpětné zhlénutí. Nebo aby za tuto možnost zaplatili. Operátoři teď stojí před rozhodnutím, zda pomocí technických úprav ve svých aplikacích zakážou přetáčení během reklamního bloku, nebo Primě zaplatí a svou nabídku výrazně zdraží. Nebo Primu z nabídky zcela vyřadí…

Aktualizováno v 18:00: přidány informace od LepšíTV

Prima se podle svých slov již dohodla se všemi operátory, jen O2 TV si postavilo hlavu. Podle O2 je zpětné zhlédnutí včetně možnosti přetočit reklamní blok stěžejní výhodou placené internetové televize a požadavky Primy přemrštěné. Prima zase argumentuje ztrátou, kterou jí přeskakování reklamních bloků způsobuje. Více jsme o tom psali na Cnews v samostatném článku.

Požadavek Primy se týká i úložiště, kam si uživatelé mohou pořady „nahrávat“. Technicky jde o virtuální místo, kde vám operátor umožní přístup k vámi označeným pořadům většinou na dobu jednoho měsíce (místo týdne u zpětného zhlédnutí). Tento prostor bývá omezen většinou na 100 hodin záznamu. Jde o takový virtuální videorekordér na straně operátora.

Jde o stovky milionů korun

Prima mírně zdražuje současné poplatky, které účtuje internetovým televizím. V průměru necelých 5 Kč na jednoho uživatele (ale částka se může mezi operátory trochu lišit), což někteří operátoři využili a své tarify zdražili.

Současně Prima požaduje za zachování možnosti přetáčet reklamy násobně vyšší sumu. Podle informací Cnews má jít zhruba o 50 Kč, ale někteří operátoři za tzv. vykoupení se z práv hovoří o téměř dvojnásobném poplatku. Je tak možné, že Prima nemá pro všechny operátory zcela stejné podmínky a zohledňuje třeba počet jejich zákazníků/diváků nebo jiné skutečnosti. Mimochodem, Prima za své pořady bez reklam účtuje na vlastní platformě iPrima částku 59 Kč měsíčně.

Reklamu nepřeskakuje každý. Kolik procent diváků to dělá sice operátoři vědí, ale tuto informaci nesdělují. Prima to vyčísluje na 200 milionů ročně pro tento rok a výrazně více pro roky následující. Požadovaný poplatek by jí mohl přinést přes půl miliardy korun.

FTV Primamá financování zajištěné z reklamních příjmů, ale také ze současných poplatků od internetových televizí. Podrobně se k tomu vyjádřila na svém webu a oznámila, že ukončuje distribuci kanálů pro O2 TV. Podle našich informací však jednání stále probíhají a podobná prohlášení (z obou stran) mají spíše přispět ke zvýšení tlaku na druhou stranu.

anketa: Ve sporu O2 TV s Primou jste na straně Primy

O2 TV

ani jednoho Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Mezitím se již nechala slyšet Nova, že podobný krok jako Prima nechystá. Konečným vlastníkem Novy je ovšem stejně jako u O2 TV skupina PPF a obě společnosti tak nepůjdou proti sobě.

Jak jsou na tom nyní jednotlivé internetové televize?

Požadavky Primy netěší ani jednoho z operátorů internetové televize. Znamená to zhoršení funkčnosti pro uživatele a/nebo zdražení jejich služeb. Jelikož to má celé platit až od března a O2 TV stále vyjednává (či spíše bojuje), ostatní operátoři poskytují zatím jen kusé informace.

Co by podle vás měli operátoři udělat? Znemožnit přetáčení reklam

Zaplatit Primě a zachovat přetáčení reklam

Nabídnout přetáčení jako příplatkový balíček

Spojit se s O2 TV a jednat o jiných podmínkách

Smazat Primu z nabídky Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Pokud Prima zcela necouvne, nastanou změny. A ty se pokusíme shrnout v následujícím přehledu. Pokud nastane u některého operátora změna, článek aktualizujeme.

O2 TV: trvá na současné funkčnosti

Jediný rebel, který tvrdí, že přeskakování reklam musí být zachováno, ale ne za cenu, kterou po nich Prima FTV požaduje. Technické řešení pro požadavky Primy zřejmě O2 TV nachystané opravdu nemá, ale spíše z důvodu, že o takovém řešení ani neuvažuje.

O2 TV tedy trvá na svém stejně jako Prima. Z toho důvodu se nyní mluví o stažení vysílání všech stanic Primy. Pravděpodobně se nějak dohodnou, ale je tu šance, že Prima z nabídky opravdu zmizí.

Podle informací Cnews má být Primou požadovaná částka za možnost přetáčet reklamní bloky o něco vyšší, než jakou nám sdělili někteří jiní operátoři (okolo 50 Kč) a má se dokonce blížit sto korunám.

„Nechceme naše diváky hodit přes palubu, ochudit je o jejich oblíbené funkce a zařadit pouze lineární kanály bez možnosti zpětného zhlédnutí a přeskakování programu. Proto i nadále jednáme o zachování služby v plném rozsahu. Jednání v žádném případě ukončena nebyla. Bojujeme za zákazníky a zachování všech funkcí. Věříme, že zvítězíme“ uvedla Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV

Sledování TV: znemožnění přetáčení a nabídka příplatkového balíčku

Sledování TV je připraveno na změny a s Primou se dohodli. Má nachystané vlastní technické řešení pro znemožnění přeskakování reklamních bloků. Současné tarify zůstanou stejné a zároveň přibude příplatkový balíček, který tuto funkci zase vrátí.

„Zpětné přehrávání bude na kanálech Primy zachováno, nebude však možné přetáčet v době reklamního bloku. Pohyb v aplikaci v době přehrávání reklamy na daném kanále však nijak omezen nebude. Novinkou pro naše uživatele bude možnost si zakoupit doplňkový balíček, který jim umožní reklamy na kanálech Primy zcela přeskočit,“ sdělila pro Cnews Marie Indráková, marketingová manažerka SledováníTV.

Telly: znemožnění přetáčení a zdražení

Telly (bývalé Digi TV) vyjádřilo podporu své konkurenci z O2, ale na nabídku Primy přistoupili. Zruší možnost přetáčet reklamy a zároveň mluví o úpravě cen tarifů. Proti dřívějšku jsou tarify nyní o 50 Kč dražší. Prima sice zdražila i základní poplatek, ale spíše o těch zmíněných 5 Kč.

Podle Jana Schöppela, ředitele marketingu Telly, došlo ke zdražení tarifů již k 1. prosinci. Nárůst cen za zákazníka u Primy má být jen jedním z důvodů. Operátoři ale o krocích Primy vědí již dlouho.

Telly ve zprávě uvedlo: „Především bychom vás chtěli ujistit, že není pravda, že bychom snad za vás nebojovali a nesnažili se udržet cenové podmínky, jakož i neomezené přetáčení odvysílaného obsahu na programech Prima beze změn. Celý rok 2021 jsme otázku vysílání TV programů Prima intenzivně řešili a snažili se vyjednat co nejmenší nárůst ceny i možnost zachování přetáčení obsahu beze změn. Bohužel jsme se však od Primy nesetkali se vstřícným ani s věcným přístupem a pod hrozbou vypnutí signálu programů TV Prima (k čemuž skutečně TV Prima začala podnikat konkrétní kroky) jsme nakonec byli donuceni požadované podmínky akceptovat. I proto jsme museli upravit ceny našich služeb a začali připravovat omezení přetáčení reklam podle požadavků TV Prima od 1.3.2022, ačkoliv ani nám se taková situace nelíbí a dobrovolně bychom k ní nikdy nepřistoupili. Není tedy pravda, že by O2 TV byla jediným operátorem, který s požadavky TV Prima nesouhlasil. Nám ale nakonec bohužel nezbyla jiná možnost než se podvolit.“

T-Mobile TV: vyčkávání

Byť média informovala o tom, že T-Mobile přistupuje na podínky Primy, vůbec to tak nemusí být. T-Mobile je ve vyjádřeních opatrný až tajemný. Ze zdrojů blízkých operátorovi máme informaci, že T-Mobile má ještě platnou původní smlouvu, což jim umožňuje vyčkávat. Pokud O2 TV vytrvá, zřejmě to umožní (alespoň nějaký čas) ponechat původní podmínky i u T-Mobile TV. To by také odpovídalo vyjádření operátora.

„Nabídka kanálů T-Mobile TV zůstává ve vztahu ke společnosti FTV Prima nyní i po 1.3.2022 beze změny. Případná úprava funkcionalit na kanálech TV Prima je záležitostí našeho vzájemného obchodního vztahu s FTV Prima“, uvedla pro Cnews Zuzana Netolická, specialistka externí komunikace.



T-Mobile TV funguje na stejné platformě jako O2 TV a pokud by T-Mobile měl k dispozici technické prostředky pro potlačení přeskakování reklamy, zřejmě by je mělo i O2. Které je prý ovšem nemá. Pokud by tedy T-Mobile TV musel přistoupi k omezení přetáčení, čemuž se zatímzřejmě na nějaký čas vyhne, mohlo by to dopadnou tak, že bude muset zrušit zpětné zhlédnutí u Primy úplně.

Vodafone TV: znemožnění přetáčení částečně i pro pořady

Vodafone zdědil televizi od UPC a spojil ji se svou internetovou platformou. Kvůli Primě zruší možnost přetáčet reklamy, jeho technické řešení ale zasáhne i sledování pořadů. Půjde se vrátit zpět, ale nebude fungovat přetáčení směrem vpřed. Ne jen u reklamních bloků, ale i u pořadů.

Dopředu se vrátíte jen na živé vysílání, odkud se pak zřejmě půjde vrátit zase zpět na jinou pozici, ale to už spekulujeme.

Vyjádření Vodafonu na Facebooku: „Jako diváci Vodafone TV o své oblíbené programy skupiny Prima nepřijdete. I nadále si také budete moct nahrávat pořady nebo si je pouštět až týden zpětně. Od 1. března 2022 však FTV Prima požaduje po každém, kdo šíří její programy, aby znemožnil přeskakování nebo přetáčení reklamy. Pokud tyto podmínky FTV Prima naplní, bude to znamenat, že u programů Primy vám při zpětném sledování pořadů nebudeme moct nabídnout funkci přetáčení směrem vpřed. Takový krok ze strany FTV Prima vnímáme z pohledu zákazníků negativně.“

Kuki: připravuje znemožnění přetáčení

Kuki nyní patří stejnému majiteli jako NejTV a následující vyjádření platí pro obě internetové televize.

Jaroslav Hanyk (Nej.cz) pro Cnews uvedl: „V současné době připravujeme systém, který našim zákazníkům i nadále zajistí zpětné sledování programů FTV Prima v té nejvyšší kvalitě. S ohledem na nové smluvní podmínky Primy bohužel nebude možné přeskakovat reklamy.“

„Samozřejmě zvažujeme i možné přeskakování reklam při zpětném přehrávání kanálů Primy za příplatek. S ohledem na podmínky FTV Prima by ale finální cena takové služby byla dle našeho názoru neúměrně vysoká a nemyslíme si, že by o ni byl mezi našimi zákazníky zájem. Desítky dalších kanálů totiž mohou sledovat zpětně bez jakýchkoli omezení.“

NejTV: znemožnění přetáčení a zdražení

Internetová televize NejTV přišla s vyjádřením již na konci ledna. Využívá kreditový systém a současně znemožní přetáčení reklam i bude zdražovat.

„V těchto dnech nám skupina Nova a skupina Prima oznámily, že zvyšují distribuční poplatky, a to zejména za možnost zpětného přehrávání již dříve odvysílaného televizního pořadu či za pozastavení živého vysílání, tedy těch služeb, které u vás získaly značnou popularitu. Určitě vás nechceme o tyto hojně využívané možnosti připravit. Abychom nemuseli ustupovat od současné technologické kvality přenosu programů, musíme – přinejmenším částečně – promítnout navýšení distribučních poplatků od uvedených dvou držitelů televizních licencí do našeho kreditového systému.“

„…nebude nově umožňovat přetáčení reklam. Protože podmínky zákazu přetáčení reklam jsou dosud nejednoznačné, trvalé řešení budeme schopni garantovat pravděpodobně až od letošního dubna. Současně nás majitel programové licence, FTV Prima, spol. s r. o., upozornil, že se teprve v budoucnu rozhodne, zda nevymaže přehrávání s časovým posunem i ze své nabídky úplně.“

Lepší TV: znemožnění přetáčení, nabídka příplatkového balíčku s automatickým přeskakováním reklam

Lepší.TV implementuje zrušení přeskakování reklam. Počítá také s tím, že reklamy půjde po 2,5 minutách přeskočit, což je nabídka Primy pro letošní rok. Operátor nabídne přeskakování jako příplatkový balíček. Součástí úpravy u LepšíTV bude funkce, kdy dojde k přeskočení reklam automaticky.

„Zákaz přetáčení reklam budeme mít implementovaný, protože je to podmínka Primy pro další spolupráci. Předpokládáme, že na to budou muset přistoupit ve výsledku všichni operátoři. Po určité době přehrávání reklamy bude možné zbytek reklam a upoutávek

na další pořady přeskočit…“

„Navíc bude možnost zakoupit u zpětného zhlédnutí na stanicích Prima funkci, kdy se mu reklamy nebudou přehrávat vůbec. Divák tak může nerušeně sledovat pořady bez reklam a nebude je muset ani manuálně přetáčet,“ uvedl pro Cnews Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.

Nordic TV: využije řešení od SledováníTV

Nordic TV využívá platformu od SledováníTV, takže využije jejich funkce pro znemožnění přeskakování reklamy. Zda také nabídne příplatkový balíček pro navrácení této možnosti je zatím v jednání.

EriTV:

Na informace čekáme

iPrima.cz – přeskakování reklam za 59 Kč měsíčně Prima také provozuje vlastní platformu iPrima (dříve pod názvem Prima PLAY Premium), kde se dají sledovat její pořady bez reklam. Předplatné zde stojí 59 Kč měsíčně. Pokud by dovolila to stejné pro operátory internetové televize, dávalo by smysl, aby za to chtěla minimálně stejnou částku. Rozdíly tu však jsou: neplatí to pro stanici CNN Prima News a na platformě iPrima jsou pořady bez reklam automaticky, zatímco u internetové televize je musí divák (pokud chce) přeskakovat ručně. Využitelné je to spíše na webu, případně v aplikaci HbbTV, ale kvalita by měla být i tak ve Full HD.

Prima by za požadovaný obnos (který je někde mezi 50 a 100 Kč) mohla operátorům zpřístupnit komfortnější přeskakování reklam než dnes. Slibuje totiž zasílat nové časové značky, které by reklamu přesně označily a přeskočit ji by tak mohlo být jednodušší. Teoreticky i na jeden stisk tlačítka. Že by Prima za požadovaný poplatek reklamu pro operátory úplně odstranila (pro zpětné zhlédnutí, v lineárním vysílání to nejde) je ale nereálné.

Zdá se, že naprostá většina operátorů zvolí znemožnění přeskakování. Pouze u SledováníTV a LepšíTV jej bude možné obnovit pomocí příplatkového balíčku. T-Mobile TV vyčkává a O2 TV má ještě týdny na jednání. Případné ztráty Primy ze své nabídky se však zřejmě příliš neobává. Navíc Nova může být spíše na jejich straně i díky společnému majiteli, kterým je skupina PPF.