Heslo „123456“ nadále vede. Dalších 24 nejpoužívanějších je ale stejně pitomých

Bezpečnostní společnost SplashData opět po roce vydala žebříček nejpoužívanějších hesel. Vznikl analýzou uniklých a dešifrovaných databází z předchozího roku. Za loňskou sezónu firma zpracovala více než 5 milionů hesel.

Stejně jako loni vede 123456 a hned za ní password. Tato dvě tvoří 4 % všech analyzovaných hesel. SplashData ale sestavila žebříček 25. nejčastějších – ta používá 10 % uživatelů. Do tabulky se dostalo osm nových záznamů.

Nejvíce se používají různé číselné řetězce, hesla tvořená sousedními tlačítky na klávesnici nebo krátkými slovy. Dvacetiznaková změť znaků M8eQo$6Ilf 1uzSq3Č4$, kterou vytvoří generátor ve správci hesel, se do žebříčku jen těžko dostane. A o tom to je. Heslo do důležitých služeb musí být dlouhé, náhodné a neodhadnutelné, aby jej nešlo zjistit sociálním inženýrstvím, slovníkovým útokem ani brute-force metodou (v rozumném čase). A musí být také unikátní, aby i v případě jeho vyzrazení nešlo použít nikde jinde.

Nejpoužívanější hesla roku 2016