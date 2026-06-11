ASRock na Computexu: 10 let Taichi, 3200W zdroj a 500W chladič. A nejzajímavější design [Fotogalerie]

Z naší návštěvy minulý týden konaného tchajwanského veletrhu Computex 2026 zbývá poslední firma z velké čtyřky výrobců základních desek, na jejíž expozici se náš kolega také podíval: ASRock. I tato společnost má letošní Computex 2026 spojený s výročím, firma totiž slaví 10. výročí své řady hardwaru Taichi. Oslaveno je to také hardwarem: ASRock má nové desky grafiky, zdroje s ochranou proti tavení kabelů, ale také chladiče a ventilátory.
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10. výročí hardwaru Taichi
Řada Taichi je historicky nejvíce spojená se základními deskami, ačkoliv dnes tuto značku firma používá i pro další výrobky. Na Computexu 2026 byla vystavená deska, která stála na začátku – X99 Taichi pro procesory Haswell-E a Broadwell-E do socketu LGA 2011-v3. Ta vznikla dříve než model X370 Taichi pro procesory Ryzen, který si asi fandové AMD spíš budou pamatovat.
Značka Taichi tehdy podle ASRocku měla zosobňovat harmonickou rovnováhu mezi funkcemi, designem a cenou, nešlo tedy o „prémiovou“ řadu nejdražších produktů firmy. Tím pádem to byly i desky docela populární a zajímavé pro více než jen pár nadšenců.
Jako čerstvou novinku na druhé straně onoho desetiletého rozpětí firma ukazovala desku X870E Taichi 10th Anniversary, která je takovým tím „designovým“ modelem, ale je třeba říct, že v tomto případě ozdobné prvky dopadly dobře a působí to poměrně elegantním a vkusným dojmem – bez křiklavé přeplácanosti, kterou někdy trpí herní hardware, na který někdo chtěl dostat co nejvíc cool komponent a ozdob.
Jde samozřejmě o desku platformy AM5 pro procesory Ryzen – to, že se AMD stalo preferovaným řešením ve výkonných herních počítačích (které jsou pro segment retailového trhu nejdůležitější), zatímco procesory Arrow Lake od Intelu se moc nechytily, je už letos hodně vidět. Dřív podobné speciální a „nóbl“ základní desky bývaly určené pro procesory Intelu.
Napájení používá 24+2+1 fází, přičemž mosfety či power stage použité pro hlavní napájecí větve (VCore, SoC) mají každá dodávat až 110 A. Na desce je osazená zvukovka s DACem ESS Sabre9219, modul WiFi 7 a také desetigigabitový Ethernet. Deska má 64MB paměť SPI Flash pro BIOS, což by mělo umožnit bezproblémovou podporu všech budoucích AM5 procesorů (i těch s architekturou Zen 7 někdy v roce 2028), nicméně 64MB Flash už teď asi na dražších deskách bude standard.
ASRock také ukázal grafickou kartu k 10letému výročí – model Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary. Karta bude mít z továrny přetaktování na 2570 MHz / 3100 MHz (tzv. herní frekvence / frekvence boostu) a má pro GPU osazenou 14fázovou kaskádu.
Zatím nevíme, kdy se tento model začne prodávat. Bohužel tato karta stejně jako už loni vydaný model Radeon RX 9070 XT Taichi (s jiným designem chladiče) používá napájení 12+4pinovým kabelem po vzoru grafik Nvidie. To ve světle jejich neustále pokračujících incidentů se selháním těchto konektorů, které vede k poškození kabelů, ale i konektorů na kartě a zdroji, není zrovna důvod k radosti. Naštěstí by snad riziko problémů mělo být nižší než u nejčastěji postižených GeForce RTX 5090, protože i spotřeba Radeonu RX 9070 XT je celkově menší.
Zdroje s ochranou proti přehřátí 12+4pinového kabelu
K výročí má ASRock vydané také zdroje: Taichi TC-1650T 10th Anniversary a Taichi TC-1300T 10th Anniversary (s wattážemi odpovídajícími označení). Jde o ATX 3.1 zdroje s třídou efektivity 80+ Titanium a ventilátory s FDB ložisky.
ASRock u jejich kabelů 12V-2×6 používá známou fintu s dvoubarevným konektorem, která pomáhá odhalit neúplné zasunutí, ale zejména mají tyto zdroje zabudovanou funkci TempGuard: zdroj měří teplotu konektoru a pokud detekuje přehřátí, odpojí napájení GPU.
Funkci TempGuard má i další řada ATX 3.1 zdrojů, které byly k vidění: modely TC-3200P, TC-3000P a TC-2600P. Ano, nejvýkonnější z nich dokáže dodat až 3200 wattů. Přitom zdroj podporuje krátkodobou výchylku až o 200 % (tzv. Power Excursion, což vyžaduje standard ATX 3.0/3.1). Třída efektivity je u nich 80+ Platinum 230V EU (což je méně než Titanium).
Tyto zdroje mají 135mm ventilátor s dvojkuličkovým ložiskem, který má být schopen vyvinout průtok až 156 CFM a statický tlak až 6,8 mm vodního sloupce. ASRock mimo jiné uvádí použití čistě japonských kondenzátorů NCC, Rubycon a Nichicon.
Fokus na AIO chladiče
Ač byste to možná nečekali, ASRock se na Computexu hodně soustředil na chladiče, a to ty vodní s uzavřeným okruhem neboli AIO. Ukázáno jich bylo několik, ale nejvyšší důraz firma klade na dva: Taichi Aqua 360 LCD a Taichi 360 Holo.
Taichi 360 Holo
Model Holo existuje v bílé i černé variantě a jeho jméno pochází od ozdoby na vodním bloku, který ale není obyčejným displejem. Tento chladič má 40 mm tlustý radiátor a používá pumpu Asetek osmé generace, zde by měla být ve vodním bloku, vodní blok by měl mezi pumpou a displejem mít i ventilátor pro chlazení VRM okolo socketu.
Onen „Holo“ displej není LCD nebo OLED panel, ale točící se element, který při pohybu vytváří holografický dojem obrazu vznášejícího se nad blokem – je to založeno na optické iluzi způsobené perzistencí obrazového vjemu. Vypadá to poměrně zajímavě. Úplně bych to nečekal, ale spolu s tou uměřeně elegantní základní deskou je nakonec ASRock mezi tím designově nejzajímavějším, co jsme na Computexu viděli.
Použité ventilátory mají ložiska typu FDB a maximální otáčky 2400 RPM (plus minus 10 %), jejich průtok má být až 61,28 CFM a statický tlak až 3,11 mm vodního sloupce při maximálním tahu (kdy mají mít hlučnost až 31,4 dBA). Ventilátory jsou překryté společným pláštěm s ARGB iluminací po obvodu, i jejich rotory ale mají ARGB podsvícení.
Taichi Aqua 360 LCD
Model Aqua je bílý chladič (tmavá verze zde není) s 38 mm tlustým 360mm radiátorem. Má průhledný vodní blok na procesoru. Na ten se dá ale volitelně přicvaknout 3,4" IPS displej s rozlišením 480 × 480 bodů k zobrazování stavu, animací a tak podobně (tak holt velí dnešní móda), ale možnost pohledu dovnitř bloku je asi ta zajímavější.
Chladič obsahuje dvojici pump pro redundanci, přičemž při selhání jedné z nich by měl varovat akustickým signálem. Tyto pumpy jsou integrované v radiátoru, proto může onen průhledný vodní blok mít ukázaný vnitřek.
Vedle průhledného bloku lze vidět kapalinu okruhu ještě v dalším menším komponentu, který je v okruhu zapojený a slouží pro vizuální kontrolu, že kapalina obíhá. Má pod sklíčkem vrtulku, která se při chodu pump bude hezky točit.
Tento chladič by měl údajně zvládnout procesory s TDP až 500 W (respektive bylo řečeno „500 W+“), možná tedy už je míněný i pro budoucí až 52jádrové extrémní procesory Nova Lake, u nichž se očekávají až podobně brutální spotřeby v mnohovláknové zátěži. Oba chladiče podporují platformu LGA 1700, 1851 (s čímž bude kompatibilní i socket LGA 1954 pro Nova Lake) a procesory AMD do socketů AM4 a AM5.
LCP ventilátory
Na radiátoru chladiče Aqua (ne ale modelu Holo) jsou použité ne-ARGB 120mm ventilátory, které jsou z materiálu LCP, což je kategorie tuhých plastů, mezi něž patří svého času revoluční Sterrox od Noctuy. Ventilátory z těchto materiálů jsou výkonnější a měly by mít lepší provozní vlastnosti než běžné. Materiál je podle ASRocku dokonce v kvalitě používané v leteckém průmyslu (do jaké míry je to víc než marketingová fráze, nevím).
Lopatky ventilátorů používají efektivní tvar známý například z NIDEC Gentle Typhoonu nebo právě první generace sterroxových ventilátorů Noctua. Ale navíc mají i prstenec kolem rotoru, který brání úniku vzduchu do stran, ale hlavně stabilizuje konce lopatek proti roztažení a aerodynamickému třepetání. Pokud specifikace nekecají, mají rotory nadstandardní tloušťku (profil rámečku je 28 mm místo obvyklých 25 mm), což by mohlo také zlepšit jejich výkon, byť trošku na úkor obecné kompatibility.
Ventilátory mají dvojkuličková ložiska s centrální částí rotoru z kovové slitiny, maximální otáčky 2500 RPM (plus minus 10 %), průtok při něm až 76,70 CFM (hlučnost při maximálních otáčkách pak 38,3 dBA). Statický tlak prý až 4,16 mm vodního sloupce.
ASRock také u těchto ventilátorů použil stohovací mechanismus, kdy mají po straně konektory, kterými se dají při montáži vedle sebe propojit a celá řada se pak napájí a řídí jediným kabelem.
Zdroje: ASRock, vlastní
Fotografie z místa: Jozef Dudáš