Modely procesorů Nova Lake: Od 6 až po 52 jader, pět modelů s herní cache, 35 W až 175 W

Na konci letošního nebo začátkem příštího roku by měl Intel po současném horším období opět vydat silnější a konkurenceschopnější procesory s generací Nova Lake. Ta přijde na rozdíl od nynějších Core Ultra 300 „Panther Lake“ i do desktopu, s novou platformou LGA 1954 (bohužel vyžadující nové desky). V neděli se na internet dostaly nové informace právě o chystaných desktopových modelech, už ukazující, kolik jader které modely dostanou.
Desktopové procesory Core Ultra Series 4: Nové detaily
Web VideoCardz uvádí, že se mu podařilo dostat k dokumentům, v nichž Intel tyto procesory představuje, patrně určeným pro partnery a OEM výrobce počítačů. Ty jednak potvrzují, že Nova Lake má vyjít jako Core Ultra 400, respektive Core Ultra Series 4 (o čemž se moc nepochybovalo). Ale zejména ukazují, jaké čipy pro Nova Lake jsou nachystané a kolikajádrové modely z nich Intel postaví pro různé segmenty trhu.
Čtyři různé CPU čiplety
Nova Lake bude v desktopu používat čtyři různé CPU čiplety. Nejvýkonnější variantou je CPU čiplet s 8 jádry P-Core a 16 jádry E-Core, který bude vyráběný na 2nm procesu TSMC. Má ovšem dvě varianty – prostou a verzi „DS“, která má stejných 8+16 jader, ale navíc ještě velkou herní cache BLLC, o níž už prosákly informace dříve a má mít kapacitu 144 MB. Ta by snad měla být přímo součástí čipletu, ne separátní (pokud se dosavadní informace nepletly).
Vedle toho zřejmě budou existovat dva další čiplety pro levnější procesory – CPU čiplet s 4 P-Core a 8 jádry E-Core a čiplet s jen 4 P-Core a žádnými E-Core. Jeden nebo oba z těchto menších čipletů možná budou vyráběné na 1,8nm procesu Intelu, aby bylo možno část trhu obsluhovat výrobou ve vlastních továrnách. Intel bude některé nebo všechny z těchto čipletů pravděpodobně používat i v procesorech pro notebooky. K počtu jader obsaženém v CPU čipletu se vždy ještě připočítávají čtyři jádra LP E-Core, která nejsou v CPU čipletu, ale v SoC části.
Modely s různými TDP
Z těchto čipletů Intel bude skládat různé modely. V nadšenecké 125W třídě by měly mít modely Core Ultra 9 plný počet 28 jader (8 P-Core, 16 E-Core, 4 LP-Ecore), modely Core Ultra 7 pak 8 P-Core, 12 E-Core, 4 LP-Ecore a modely Core Ultra 5 budou mít 6 P-Core, 12 E-Core, 4 LP-Ecore. Zdá se, že všechny tři modely budou mít verzi K s odemčeným násobičem, ale jenom Core Ultra 5 bude existovat také v levnějším modelu KF s neaktivním GPU.
V této řadě budou navíc existovat modely s herní cache BLLC, které budou používat onen druhý čiplet. Ty budou ale nabízené jen jako model Core Ultra 9 a Core Ultra 7, tedy ve výše zmíněných konfiguracích s celkem 28 a 24 jádry, od Core Ultra 5 nebude model s BLLC v nabídce. Teoreticky je možné, že ne u všech verzí bude BLLC mít plnou kapacitu 144 MB, modely s méně jádry by ji možná mohly také mít ořezanou.
Duální modely
Jak už je známo delší dobu, Intel chystá varianty s dvěma CPU čiplety podobné tomu, jak AMD vyrábí desktopové procesory Ryzen 9. Tyto modely mají 175W TDP a budou používat dvakrát onen čiplet s 8+16 jádry, a to ve dvou konfiguracích s 16 P-Core, 32 E-Core, 4 LP-Ecore (vyšší model) a 16 P-Core, 24 E-Core, 4 LP-Ecore (nižší model).
Zatím není jasné, zda se budou jmenovat třeba Core Ultra 11, Core Extreme nebo Intel vymyslí nějaké jiné značení. Budou pravděpodobně separátním vyšším segmentem nad dnešními Core Ultra 9. Co je zajímavé: Oba modely mají být založené údajně na dvou čipletech s BLLC, tedy onou větší cache, což by mohlo znamenat, že ponesou 288 MB L3 cache.
65W a 35W verze
Stejný únik od VideoCardz uvádí také konfigurace pro 65W a 35W modely, u kterých je ale poněkud zmatené a nejasné, jaké konfigurace budou existovat, tentokrát totiž zřejmě 65W a 35W třída nebudou přesně kopírovat počty jader 125W modelů, jako dříve.
V 65W třídě by měly existovat modely s 2+0+4 jádry pod označením Core Ultra 3, dále modely Core Ultra 5 s 4+0+4 jádry a 4+4+4 jádry a konečně model Core Ultra 7 má poskytovat 4+8+4 jádra. V 35W třídě by podle tabulky mají existovat stejné konfigurace jako tyto, nebo budou uvedené 65W modely podporovat snížení TDP (cTDP) na 35W režim a samostatné 35W modely nebudou v nabídce.
Určitá nejasnost je v tom, že současně by snad mohly existovat i 65W konfigurace odpovídající 125W konfiguracím (Core Ultra 5 s 6+12+4 jádry, Core Ultra 7 s 8+12+4 jádry a Core Ultra 9 s 8+16+4 jádry). Ty ale opět dost možná nejsou samostatnými modely, ale 125W modely řady K, u kterých bude možné snížit cTDP na 65W. Takový model K či KF se sníženou spotřebou by pak měl výrazně více jader než standardní mainstreamový 65W model.
65W herní model s BLLC
Je tu nicméně jedna nepravidelnost – zdá se, že Intel chystá zvláštní 65W herní model s onou herní cache BLLC. Ten bude označený jako Core Ultra 9, ale bude mít jen 6+12+4 jádra, tedy jako by měly ony neexistující herní 125W modely Core Ultra 5. Ty bude možná v podstatě suplovat, ale podle VideoCardz a leakera Jakyihna by přesto mohl být označen Core Ultra 9 (i když uvidíme, zda nejde o omyl). Spíš by se asi nabízelo tři BLLC modely označit nějak odlišně a vydělit je do vlastní řady bez ohledu na jejich TDP.
|Model
|P-Core
|E-Core
|LP E-Core
|L3 cache
|GPU
|TDP
|cTDP
|Core Extreme(?) BLLC
|16
|32
|4
|288 MB
|2 Xe Core
|175 W
|–
|Core Extreme(?) BLLC
|16
|24
|4
|288 MB
|2 Xe Core
|175 W
|–
|Core Ultra 9 BLLC
|8
|16
|4
|144 MB
|2 Xe Core
|125 W
|–
|Core Ultra 9 K
|8
|16
|4
|Standard
|2 Xe Core
|125 W
|65 W
|Core Ultra 7 BLLC
|8
|12
|4
|144 MB
|2 Xe Core
|125 W
|–
|Core Ultra 7 K
|8
|12
|4
|Standard
|2 Xe Core
|125 W
|65 W
|Core Ultra 5 K
|6
|12
|4
|Standard
|2 Xe Core
|125 W
|65 W
|Core Ultra 5 KF
|6
|12
|4
|Standard
|–
|125 W
|65 W
|Core Ultra 9(?) BLLC
|6
|12
|4
|Standard
|2 Xe Core
|65 W
|–
|Core Ultra 7?
|4
|8
|4
|Standard
|2 Xe Core
|65 W
|35 W
|Core Ultra 5?
|4
|4
|4
|Standard
|2 Xe Core
|65 W
|35 W
|Core Ultra 5?
|4
|0
|4
|Standard
|2 Xe Core
|65 W
|35 W
|Core Ultra 3?
|2
|0
|4
|Standard
|2 Xe Core
|65 W
|35 W
Kompatibilita přes několik generací
Co je dále zajímavé: Dokumenty mluví o tom, že nový socket má podporovat více generací, což Intel přímo uvádí jako výhodu. Firma tedy zřejmě uznává, že dlouhodobější životnost a upgradovatelnost platformy (jakou předvádějí sockety AM4 a AM5 od AMD) je pro kupující či velké zákazníky přínos a pokusí se tomuto požadavku přizpůsobit v kontrastu proti dřívějšímu častému střídání platforem.
Tato informace se už objevila i dříve, kdy se mluvilo o plánu socket zachovat po čtyři generace nebo alespoň čtyři roky – takže teoreticky pro Core Ultra 400, 500, 600 a 700. Nicméně v posledních letech se často stalo, že některé generace byly kvůli nezralosti výrobního procesu vydány jen pro notebooky, což není vyloučeno ani do budoucna a může záměr překazit.
Dokumenty jinak zmiňují i zachovanou kompatibilitu s chladiči pro sockety LGA 1700 a 1851, což už nám také bylo známo.
Výbava platformy
Nova Lake bude oficiálně podporovat paměti DDR5–8000 včetně modulů CUDIMM a příbuzných pamětí typu SO-DIMM (CSODIMM) a samotné procesory mají podporu pro ECC, která však bude dostupná patrně jen na „Workstation“ deskách, tedy stejně jako na dnešních platformách LGA 1700 a LGA 1851.
Nova Lake dostane NPU 6. generace, řadič Thunderboltu 5 s dvěma porty a integrovanou grafiku s architekturou Xe3. Zdá se, že všechny desktopové procesory budou mít poměrně malé integrované GPU s jen dvěma jádry Xe (256 shadery), tedy na úrovni levných mobilních procesorů Wildcat Lake – vyšší konfigurace budou mít jen notebookové modely Nova Lake.
Zatímco grafická výpočetní část GPU bude mít architekturu Xe3, multimediální engine bude již převzatý z architektury Xe3P. Dříve se uvádělo Xe4, ale vypadá to, že Xe3P je ve skutečnosti to, co Intel dříve označoval Xe4. Nebo došlo k chybné interpretaci předpokládající, že následník Xe3 musí být Xe4, jelikož ještě nebyla známa existence mezistupně Xe3P.
Pro grafické karty bude procesor poskytovat stále pouze konektivitu PCI Express 5.0 ×16 (s možností rozdělit linky až na ×4/×4/×4/×4). To ovšem nevylučuje, že PCI Express 6.0 nebude na platformě LGA 1954 nikdy – může ho přidat nějaká pozdější generace CPU, nicméně asi jen na nových pro ni připravených deskách. Dále pak procesor poskytuje osm linek PCIe 5.0 pro dvě SSD, čipové sady navíc mohou přidat až tři další rozhraní PCIe 5.0 ×4. O chystaných čipsetech a jejich výbavě a funkcích jsme psali zde:
V poslední době o procesorech Nova Lake unikly i další detaily. Máme například informaci, že Nova Lake přináší nové uspořádání velkých jader, kdy dvě P-Core budou tvořit klastr se sdílenou L2 cache, podobně jako je to nyní u jader E-Core.
Jak jádra P-Core, tak E-Core dostanou novou architekturu Coyote Cove, respektive Arctic Wolf. Obě jádra by měla zaznamenat výrazné rozšíření a tím pádem snad i zvýšení IPC. Jak P-Core, tak E-Core mají totiž mít schopnost dekódovat 12 x86 instrukcí za cyklus. Patrně oba typy jader použijí klastrové dekodéry se třemi klastry po čtyřech dekodérech. Díky tomuto by se snad mohl významně zvýšit ostře sledovaný jednovláknový výkon procesorů Nova Lake, v kterém v poslední době vedou procesory Arm (Snapdragon X2 Elite, Apple M4 a M5).
Vydání platforma LGA 1954 se očekává buď na konci letošního roku, nebo možná na začátku následujícího, zatím v tom není úplně jasno.
Zdroj: VideoCardz, Jaykihn (1, 2)