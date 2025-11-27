Procesory Intel Nova Lake nepotřebují nový chladič. Noctua oficiálně potvrdila kompatibilitu LGA 1954

Včera jsme tu měli zprávy o nové generaci procesorů Intelu pro desktop (Core Ultra 400 „Nova Lake“), která vyjde příští rok a přinese výrazně vyšší počty jader, ale také herní modely s velkou 144MB L3 cache, které by mohly být alternativou X3D procesorů AMD. Už nějakou dobu víme, že tyto procesory budou používat nový socket LGA 1954. To si vyžádá novou desku, ale naštěstí teď můžeme potvrdit, že nebude třeba nový chladič.
LGA 1954 zachová kompatibilitu
Pokud nás pravidelně sledujete, vzpomenete si asi, že už jsme informovali o indiciích, které tomu nasvědčovaly – nejprve údaje o rozměrech procesorů, později došlo k tomu, že firma Thermaltake uvedla kompatibilitu se socketem LGA 1954 a tím procesory Nova Lake u jednoho ze svých chladičů – potom ale informace zase smazala. Teď však kompatibilita chladičů s budoucími procesory byla potvrzena opravdu oficiálně a lze se na ni spolehnout.
Na svém webu teď potvrzuje kompatibilitu přední výrobce Noctua, u kterého lze mít celkem důvěru, že nejde o žádnou spekulaci a že jde o podloženou informaci. Firma v sekci často kladených otázek nyní píše, že „všechny chladiče kompatibilní se sockety LGA 1700 a LGA 1851 jsou kompatibilní také s nadcházejícím socketem LGA 1954“. Intel s procesory do socketu LGA 1700 změnil systém osazení (zvětšil rozteč montážních otvorů) chladičů proti předchozím, proto začíná kompatibilita právě až u nich, nicméně tato informace potvrzuje, že u LGA 1954 další změny nenastanou.
Noctua také píše, že kompatibilita nebude vyžadovat žádné nové díly nad rámec toho, co už bylo v balení pro platformu LGA 1700/1851. To dokládá, že se nebavíme o kompatibilitě ve formě dostupnosti nějakého konverzního kitu (sady adaptující montážní systém), ale skutečně o plnou kompatibilitu socketu s těmi staršími, pokud jde o chladiče. Firma přímo zmiňuje, že postup instalace je identický.
Ač Noctua mluví jen o vlastních chladičích, toto lze vztáhnout na všechny značky – znamená to, že se skutečně nezměnily montážní otvory, ale ani například výška procesoru. To znamená, že budou fungovat i montážní systémy chladičů od ostatních firem. Procesory pro socket LGA 1700 jsou na trhu od roku 2021, takže hodně uživatelů už bude doma mít něco vhodného. Současně také toto znamená, že pokud máte starší chladič, který chcete dál používat, stačí, když k němu byl vyroben nějaký adaptér nebo montážní kit pro socket LGA 1700 (či LGA 1851), nebude třeba žádný nový.
Kompatibilita ještě nebyla potvrzena přímo Intelem (který tak ale asi učiní až při vydání, nebo dokonce může informace o kompatibilitě nechat jenom na samotných výrobcích, aby je uváděli na konkrétních modelech). Vyhlášení Noctuy je ale asi všechno, co v této otázce potřebujeme, takže toto je zřejmě definitivní odpověď.
Intel má údajně v plánu socket LGA 1954 používat pro možná až tři další generace procesorů. I pokud budou některé z nich zrušené (jako to postihlo desktopové Core Ultra 100 „Meteor Lake“ a Core Ultra 300 „Panther Lake“ na socketu LGA 1851), stále by mohlo zůstat, že funkční období tohoto socketu potrvá až čtyři roky.
A protože se také objevily informace, že procesory s architekturou Zen 7 u AMD budou zřejmě stále vyráběné pro socket AM5, vypadá to, že další přerušení v kompatibilitě chladičů nehrozí až do roku 2030. Aspoň nějaké dobré zprávy v těch současných poměrech.
Zdroje: Noctua, VideoCardz