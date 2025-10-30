Pro procesory Intel Nova Lake nebude třeba nový chladič: Kompatibilita LGA 1954 potvrzena

Intel pro novou generaci procesorů pro desktop s kódovým označením Nova Lake (která by měla vyjít za rok jako Core Ultra generace 400) chystá nový socket LGA 1954. To znamená potřebu nových základních desek. Už před nějakým časem ale prosákla informace, že rozměr pouzdra a snad i socketu by mohl zůstat nezměněn. A teď už máme i přímo potvrzeno, že soket LGA 1954 bude přímo kompatibilní s chladiči pro LGA 1700 a LGA 1851.
Ačkoliv Intel ještě socket LGA 1954 neoznámil, zřejmě už jsou dokumenty k němu nějakou dobu k dispozici pod NDA a výrobci chlazení už s nimi pracují. Firma Thermaltake totiž teď u nově vydaných chladičů Minecube 360 Ultra ARGB Sync začala podporu budoucí platformy LGA 1954 avizovat a v dokumentech má podrobnosti, které potvrzují, že nový socket bude skutečně kompatibilní
Minecube 360 Ultra ARGB Sync je AIO chladič s vodním blokem opatřeným dnes módními displeji (ty kryjí dokonce čtyři ze stran bloku a mají rozlišení 720 × 720 bodů). To důležité je však v jeho manuálu. Ten ukazuje, že na nových deskách se socketem LGA 1954 se bude používat stejná backplate jako pro platformu LGA 1851 (a LGA 1700), montážní otvory jsou nezměněné a chladič se také montuje stejnými distančními sloupky. Obě platformy jsou tedy navzájem kompatibilní, podpora tohoto chladiče není realizována žádným adaptérem nebo zvláštním mechanismem pro nový socket.
Dosavadní informace zatím pouze naznačovaly, že nové procesory zachovají stejný rozměr substrátu procesoru (37,5 × 45 mm), takže by kompatibilita mohla existovat, pokud jí nezabrání nějaká novinka typu, že by procesor mohl snížit výšku kovového rozvaděče tepla, nebo by došlo k změně montáže z nějakého jiného důvodu navzdory nezměněným rozměrům substrátu. Tento chladič Thermaltake tak potvrzuje kompatibilitu LGA 1954 a předchozích dvou socketů prakticky černé na bílém.
Thermaltake také ve specifikacích na webu přímo potvrdil, že tento AIO vodník bude mít LGA 1954 mezi platformami, které podporuje. Nicméně Intel asi zatím publikování těchto informací nepovoluje, protože během včerejška Thermaltake zmínky v manuálu i ve specifikacích zase odstranil kvůli tomu, že jimi porušoval NDA. To by ale nemělo nic měnit na skutečnostech, které předtím odhalily.
Čtyřletá kariéra?
Otázka kompatibility chladičů je tedy tímto asi zodpovězena. Podle dřívějších zpráv by samotný socket LGA 1954 mohl na rozdíl od nynějšího LGA 1851 sloužit poměrně dlouho, po Nova Lake jsou pro něj prý plánovány až tři další generace, takže by desky mohly mít slušnou upgradovatelnost.
To jsou ale zatím plány do budoucna. U LGA 1851 měl Intel také takového záměry, které ale zhatily problémy s výrobními procesy, které vedly ke zrušení desktopových verzí procesorů Meteor Lake a Panther Lake (Core Ultra generace 100 a 300). Nelze vyloučit, že se to nestane i na LGA 1954 a také tím o některé generace přijdeme. Neměl by se tím ale snad změnit časový rozměr, takže by asi tato platforma mohla i tak na trhu být čtyři roky než bude nahrazena.
Zdroje: Momomo_us, VideoCardz