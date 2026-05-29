Cnews.cz  »  Internet

Internet

Meta už naostro spouští předplatné pro Instagram, Facebook i WhatsApp. Chystá také dražší AI tarify

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Meta zavádí předplatné pro Instagram, Facebook a WhatsApp Autor: Oryzapratama / Shutterstock
Meta zavádí předplatné pro Instagram, Facebook a WhatsApp
Meta začíná naplno s monetizací svých sociálních sítí a kecálků. Instagram, Facebook a WhatsApp dostanou měsíční předplatné s prémiovými funkcemi, které neplatičům zůstanou skryty.

Meta oficiálně spustila placené předplatné pro své největší platformy – Instagram, Facebook a WhatsApp. Společně s tím přichází i nová předplatná pro umělou inteligenci Meta.

Zpoplatněné budou hlavně prémiové funkce

Oznámení přišlo skrze videa na Instagramu produktové ředitelky Naomi Gleit. Ta oznámila, že po měsících testování zavádí předplatná s označením „Plus“, které nabídnou různé bonusové funkce.

Instagram Plus má podle webu TechCrunch získat přístup k dalším funkcím, jako je možnost anonymního sledování Stories, vytváření neomezených seznamů Blízkých přátel, prodloužení Stories na více než 24 hodin, extra zveřejňování svých příspěvků a další.

Facebook Plus má pak podobnou sadu funkcí jako Instagram Plus s tím, že dostane i extra animované reakce pro Stories, vlastní ikony aplikací a volitelná písma. WhatsApp Plus pak přijde s exkluzivními motivy, vlastními vyzváněcími tóny, možností více připnutých chatů, exkluzivními samolepkami a dalšími. Více o předplatném WhatsApp jsme psali zde.

Ceny budou nastaveny takto:

  • Instagram Plus za 3,99 dolaru měsíčně,

  • Facebook Plus za 3,99 dolaru měsíčně,

  • WhatsApp Plus za 2,99 dolaru měsíčně.

Více toho zatím o jednotlivých předplatných a jejich výhodách nevíme. Nová předplatná nenahrazují program Meta Verified, který je zaměřen hlavně na tvůrce obsahu. Rovněž je také důležité zmínit, že zavedení předplatného neznamená konec bezplatných služeb. Facebook, Instagram i WhatsApp půjde dál používat zcela bezplatně (s reklamou).

Evropa už brzy spustí vlastní sociální síť W. Slibuje soukromí bez sběru dat, chce ale vaši občanku i selfie Přečtěte si také:

Evropa už brzy spustí vlastní sociální síť W. Slibuje soukromí bez sběru dat, chce ale vaši občanku i selfie

Další předplatná pro umělou inteligenci Meta AI

Meta zároveň připravuje i další předplatná pro svoji umělou inteligenci Meta AI. Uživatelé si budou moci připlatit za vyšší limity generování obrázků a videí nebo přístup k výkonnější sadě AI nástrojů.

V rámci testování bude k dispozici Meta One Plus za 7,99 dolaru měsíčně, Meta One Premium za 19,99 dolaru měsíčně, Meta One essential za 14,99 dolaru měsíčně a Meta One Advanced za 49,99 dolaru měsíčně.

Cyber26

Pokud jste z nabídky předplatných Meta AI zmateni, můžete je klidně pustit z hlavy. Meta tyto tarify pouze testuje ve vybraných zemích, přičemž Česká republika ani Slovensko mezi nimi nejsou.


zdroj: TechCrunch

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Klempířův návrh na zrušení poplatků je paskvil

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Polovina internetového provozu jde šesti společnostem „MAMAAN“

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Test: Kia K4 vypadá moderně, ale vzpomíná na staré dobré časy

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Starlink v Evropě zrychlil o 45 %, v Česku konkuruje fixním sítím

Menopauza nejdou jen návaly a kila navíc. Roste riziko nemocí

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Recenze: Pecka.TV

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Změny v DPH od roku 2027: konec Lex Ferrari i výhody pro věřitele

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost