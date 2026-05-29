Meta už naostro spouští předplatné pro Instagram, Facebook i WhatsApp. Chystá také dražší AI tarify

Meta oficiálně spustila placené předplatné pro své největší platformy – Instagram, Facebook a WhatsApp. Společně s tím přichází i nová předplatná pro umělou inteligenci Meta.
Zpoplatněné budou hlavně prémiové funkce
Oznámení přišlo skrze videa na Instagramu produktové ředitelky Naomi Gleit. Ta oznámila, že po měsících testování zavádí předplatná s označením „Plus“, které nabídnou různé bonusové funkce.
Instagram Plus má podle webu TechCrunch získat přístup k dalším funkcím, jako je možnost anonymního sledování Stories, vytváření neomezených seznamů Blízkých přátel, prodloužení Stories na více než 24 hodin, extra zveřejňování svých příspěvků a další.
Facebook Plus má pak podobnou sadu funkcí jako Instagram Plus s tím, že dostane i extra animované reakce pro Stories, vlastní ikony aplikací a volitelná písma. WhatsApp Plus pak přijde s exkluzivními motivy, vlastními vyzváněcími tóny, možností více připnutých chatů, exkluzivními samolepkami a dalšími. Více o předplatném WhatsApp jsme psali zde.
Ceny budou nastaveny takto:
-
Instagram Plus za 3,99 dolaru měsíčně,
-
Facebook Plus za 3,99 dolaru měsíčně,
-
WhatsApp Plus za 2,99 dolaru měsíčně.
Více toho zatím o jednotlivých předplatných a jejich výhodách nevíme. Nová předplatná nenahrazují program Meta Verified, který je zaměřen hlavně na tvůrce obsahu. Rovněž je také důležité zmínit, že zavedení předplatného neznamená konec bezplatných služeb. Facebook, Instagram i WhatsApp půjde dál používat zcela bezplatně (s reklamou).
Další předplatná pro umělou inteligenci Meta AI
Meta zároveň připravuje i další předplatná pro svoji umělou inteligenci Meta AI. Uživatelé si budou moci připlatit za vyšší limity generování obrázků a videí nebo přístup k výkonnější sadě AI nástrojů.
V rámci testování bude k dispozici Meta One Plus za 7,99 dolaru měsíčně, Meta One Premium za 19,99 dolaru měsíčně, Meta One essential za 14,99 dolaru měsíčně a Meta One Advanced za 49,99 dolaru měsíčně.
Pokud jste z nabídky předplatných Meta AI zmateni, můžete je klidně pustit z hlavy. Meta tyto tarify pouze testuje ve vybraných zemích, přičemž Česká republika ani Slovensko mezi nimi nejsou.
zdroj: TechCrunch