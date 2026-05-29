Nová generace chytrého prstenu Oura Ring 5 je tu. Je menší, vydrží přes týden a upozorní vás na vysoký tlak

Oura Ring 5 je podle výrobce o 40 procent menší než předchozí generace. Má šířku 6,09 mm a tloušťku 2,28–2,29 mm. Starší Ring 4 měřil na šířku zhruba 7,9 mm a měl tloušťku 2,88 mm. Hmotnost nového modelu se podle velikosti pohybuje od 2 do 2,69 g.
Rozměry jsou jednou z nejčastějších výtek u chytrých prstenů a miniaturizace je tedy logickým krokem. Konstrukce je titanová, má odolnost IP68 a výrobce uvádí vodotěsnost do 100 metrů. Výdrž se bude pohybovat od 6 do 9 dní na jedno nabití. Volitelné nabíjecí pouzdro za 109 eur (2 650 Kč) přidává pět plných nabití a podporuje bezdrátové nabíjení.
V případě velikostí se ale zmenšil výběr. Zatímco Oura Ring 5 se bude prodávat ve velikostech 6 až 13, u Ring 4 to byly velikosti 4 až 15. Jde o ústupek zmenšeným rozměrům a výrobce znovu doporučuje ověřit velikost přes sizing kit.
Software s prevencí
Větší část novinek se odehrála v aplikaci. Health Radar bude sledovat kardiovaskulární a respirační kondici – nechybí monitoring krevního tlaku a hledání vzorců spojených se zátěží oběhového systému nebo sledování dýchání ve spánku s vyhodnocením trendů.
Oura přidává i sledování účinků moderních léků na hubnutí. Funkce má spojovat informace o dávkování, vedlejších účincích a dosažené hmotnosti.
Rozšířeny byly i sportovní funkce, jako je sledování právě probíhající aktivity. Uživatel spustí aktivitu přímo v aplikaci a uvidí tempo, vzdálenost i tep v reálném čase. Oura zároveň slibuje lepší automatickou detekci u více než 40 aktivit.
Prsten se prodává v černé a stříbrné variantě od 429 eur (asi 10 500 Kč). Další povrchové úpravy stojí 529 eur (asi 12 800 Kč). V nabídce je také nová barva Deep Rose. Předobjednávky jsou možné nyní, k uživatelům se dostane 4. června.
Zdroj: Oura