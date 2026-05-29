Díky, AI! Populární herní handheldy Steam Deck OLED kvůli cenám pamětí zdražily o polovinu

Brutální nárůsty cen pamětí a SSD na několikanásobné úrovně proti stavu před rokem se projevily nejen na komponentách, ale i na cenách celých počítačů i jiných zařízení. Zdražily kvůli němu už i konzole Sony a Nintendo a není tak asi překvapení, že krize dopadla i na populární herní handheld Steam Deck od Valve. Ten teď kvůli tomu často nebyl dostupný skladem a bohužel se ukazuje, že i jeho cena teď razantně stoupne.
Steam Deck OLED výrazně zdražen
Steam Deck, nebo lépe řečeno jeho verze Steam Deck OLED, protože levnější model s LCD už se doprodal, se teď vrátil do nabídky firmy Valve na Steamu. Ovšem skladovou dostupnost kalí to, že výrazně stoupla cena zařízení.
Levnější verze s 512GB SSD původně stávala 549 $, teď ale stoupla na 789 $, je to tedy nárůst o +44 %. V EU je nová oficiální cena u Valve 779 €, což v ČR vychází na 18 900 Kč. Stouply samozřejmě i oficiální ceny v dalších regionech (v Británii na 649 liber, v Austrálii na 1199 dolarů, v Kanadě na 1129 dolarů a v Polsku na 3279 zlotých).
Lépe vybavená verze zařízení s 1TB SSD dle očekávání také zdražuje. Její dřívější cena byla oficiálně 649 $, nyní v USA stojí 949 $, což je nárůst o +46 %. Cena v EU je 919 €, což vychází na 22 300 Kč. (Ceny v dalších regionech, pokud vás zajímají: 1349 kanadských a 1429 australských dolarů, 779 liber a 3879 zlotých.)
Firma zdražení oficiálně oznámila, přičemž píše, že ceny musely být zvednuty kvůli rostoucím cenám komponent, primárně pamětí a SSD. Firma uvádí, že pokud by došlo k nějakému obratu, bude o něm informovat, bohužel je ale teď třeba počítat, že to případně bude spíš oznámení dalšího zdražení kvůli tomu, že paměti půjdou nahoru ještě víc, než že by ceny Steam Decků mohli zase klesnout.
Totéž ze čekat u ještě nevydané Steam Machine
Steam Deck používá mobilní paměti LPDDR5 a jeho SSD je standardního typu M.2, byť jde o kratší provedení modulu. Pokud ceny pamětí pro Valve stouply tak moc, že to vedlo k výše uvedeným zdražením Steam Decku, nejspíš lze čekat, že dost podobně na tom budou komponenty také pro připravovanou konzoli či herní PC Steam Machine – ta má mít buď 512GB, nebo v dražší verzi 2TB SSD (u toho bude zdražení ještě vyšší) a 16 GB operační paměti DDR6. Navíc ještě nese 8 GB paměti GDDR6 pro svou samostatnou grafickou kartu Radeon RX 7600M, což nejspíš zajistí další nárůst nákladů navíc.
Ceny pamětí začaly explozivně růst krátce před oznámením Steam Machine a Valve kvůli této situaci oddálil její vydání. Zatímco původně mělo zařízení vyjít začátkem roku 2026, později firma výhled zrevidovala toliko na to, že se zařízení objeví v prodeji někdy letos. Přesný termín ani cena zatím není potvrzená.
Nedávno se zařízení objevilo v oficiální databázi Khronosu uvádějící produkty kompatibilní s API Vulkan, nicméně to nemusí znamenat, že se přiblížilo vydání. Jde o formalitu, která není pro vydání potřebná, ale současně také může být vyřízena ve značném předstihu. To, že se zařízení do databáze dostalo teď, může teoreticky být známkou, že je vydání blízko, ale také to nemusí znamenat nic.