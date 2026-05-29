Cnews.cz  »  Hardware

Hardware   Hry   Mobilovinky

Díky, AI! Populární herní handheldy Steam Deck OLED kvůli cenám pamětí zdražily o polovinu

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Limitovaná edice Steam Deck OLED 1 TB Autor: Valve
Limitovaná edice Steam Deck OLED 1 TB
Dobrá zpráva je, že handheldy Steam Deck OLED od Valve už se zase dají sehnat po měsících, kdy často nebyly dostupné. Špatná zpráva je, že jejich ceny kvůli AI-drahotě pamětí a SSD stouply o několik tisíc.

Brutální nárůsty cen pamětí a SSD na několikanásobné úrovně proti stavu před rokem se projevily nejen na komponentách, ale i na cenách celých počítačů i jiných zařízení. Zdražily kvůli němu už i konzole Sony a Nintendo a není tak asi překvapení, že krize dopadla i na populární herní handheld Steam Deck od Valve. Ten teď kvůli tomu často nebyl dostupný skladem a bohužel se ukazuje, že i jeho cena teď razantně stoupne.

Steam Deck OLED výrazně zdražen

Steam Deck, nebo lépe řečeno jeho verze Steam Deck OLED, protože levnější model s LCD už se doprodal, se teď vrátil do nabídky firmy Valve na Steamu. Ovšem skladovou dostupnost kalí to, že výrazně stoupla cena zařízení.

Levnější verze s 512GB SSD původně stávala 549 $, teď ale stoupla na 789 $, je to tedy nárůst o +44 %. V EU je nová oficiální cena u Valve 779 €, což v ČR vychází na 18 900 Kč. Stouply samozřejmě i oficiální ceny v dalších regionech (v Británii na 649 liber, v Austrálii na 1199 dolarů, v Kanadě na 1129 dolarů a v Polsku na 3279 zlotých).

Lépe vybavená verze zařízení s 1TB SSD dle očekávání také zdražuje. Její dřívější cena byla oficiálně 649 $, nyní v USA stojí 949 $, což je nárůst o +46 %. Cena v EU je 919 €, což vychází na 22 300 Kč. (Ceny v dalších regionech, pokud vás zajímají: 1349 kanadských a 1429 australských dolarů, 779 liber a 3879 zlotých.)

Steam Deck OLED

Steam Deck OLED

Autor: Cnews

Recenze: Steam Deck s OLED displejem a větší baterií Přečtěte si také:

Recenze: Steam Deck s OLED displejem a větší baterií

Firma zdražení oficiálně oznámila, přičemž píše, že ceny musely být zvednuty kvůli rostoucím cenám komponent, primárně pamětí a SSD. Firma uvádí, že pokud by došlo k nějakému obratu, bude o něm informovat, bohužel je ale teď třeba počítat, že to případně bude spíš oznámení dalšího zdražení kvůli tomu, že paměti půjdou nahoru ještě víc, než že by ceny Steam Decků mohli zase klesnout.

Katastrofální ceny pamětí a SSD se ještě zhorší. Za příští tři měsíce mohou narůst až o dalších 75 % Přečtěte si také:

Katastrofální ceny pamětí a SSD se ještě zhorší. Za příští tři měsíce mohou narůst až o dalších 75 %

Totéž ze čekat u ještě nevydané Steam Machine

Steam Deck používá mobilní paměti LPDDR5 a jeho SSD je standardního typu M.2, byť jde o kratší provedení modulu. Pokud ceny pamětí pro Valve stouply tak moc, že to vedlo k výše uvedeným zdražením Steam Decku, nejspíš lze čekat, že dost podobně na tom budou komponenty také pro připravovanou konzoli či herní PC Steam Machine – ta má mít buď 512GB, nebo v dražší verzi 2TB SSD (u toho bude zdražení ještě vyšší) a 16 GB operační paměti DDR6. Navíc ještě nese 8 GB paměti GDDR6 pro svou samostatnou grafickou kartu Radeon RX 7600M, což nejspíš zajistí další nárůst nákladů navíc.

Steam Machine se vrací. Valve vydává vlastní herní PC či konzoli a gamepad Steam Controller Přečtěte si také:

Steam Machine se vrací. Valve vydává vlastní herní PC či konzoli a gamepad Steam Controller

Ceny pamětí začaly explozivně růst krátce před oznámením Steam Machine a Valve kvůli této situaci oddálil její vydání. Zatímco původně mělo zařízení vyjít začátkem roku 2026, později firma výhled zrevidovala toliko na to, že se zařízení objeví v prodeji někdy letos. Přesný termín ani cena zatím není potvrzená.

Školení Kubernetes

Nedávno se zařízení objevilo v oficiální databázi Khronosu uvádějící produkty kompatibilní s API Vulkan, nicméně to nemusí znamenat, že se přiblížilo vydání. Jde o formalitu, která není pro vydání potřebná, ale současně také může být vyřízena ve značném předstihu. To, že se zařízení do databáze dostalo teď, může teoreticky být známkou, že je vydání blízko, ale také to nemusí znamenat nic.

Steam Machine už měl být na trhu, teď jej Valve odsouvá a zdražuje. Kdy se dočkáme? Přečtěte si také:

Steam Machine už měl být na trhu, teď jej Valve odsouvá a zdražuje. Kdy se dočkáme?

Steam Controller se dostane do obchodů za týden: cena je vysoká, má ale unikátní funkce Přečtěte si také:

Steam Controller se dostane do obchodů za týden: cena je vysoká, má ale unikátní funkce

Zdroje: Valve (1, 2)

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Ještě, že už mám roky svůj, tak ať dlouho slouží:).
DWCZ


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Evropská aplikace pro ověření věku má bezpečnostní problémy

Václav Moravec spustil placený web

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Recenze: Pecka.TV