Recenze projektoru TCL PlayCube: mobilní téměř domácí kino schované v rubikově kostce

Vzhled a zpracování:
Segment přenosných projektorů je dnes plný nejrůznějších modelů, jen málokterý ale dokáže na první pohled zaujmout tak jako nový TCL PlayCube. Jak už je cítit z názvu, výrobce si pohrál nejen s funkcemi, ale hlavně designem. Ten sestává z dvojice otočných bloků, které odkazují na rubikovu kostku. PlayCube tak působí originálně a hlavně hravě s chutí vzít jej do ruky a zkoušet.
Tělo kombinuje matně zelené žebrování s textilním povrchem, což projektoru dodává ryze prémiový vzhled. V mžiku si jej dokážu představit jak na zahradní párty, tak na konferenčním stolku v moderním obýváku. Přestože je konstrukce plastová, zpracování působí velmi kvalitně. Nic nevrže, otočný mechanismus je pevný a celý projektor působí přesně tak prémiově, jak se prezentuje.
Přední straně dominuje objektiv obklopený jemným okružím a senzory pro korekci lichoběžníku a laserové ostření. Ty fungují zcela automaticky a velmi spolehlivě, takže se prakticky nemusíte starat. Obraz je během chvíle nádherně zaostřený a správně zarovnaný, a to na prakticky jakémkoliv povrchu.
Veškerá konektivita je umístěna v jedné lince na zadní straně. Zde najdete USB-C pro nabíjení a přenos dat, AUX port, USB 2.0 a HDMI podporující až 4K vstup, který si následně projektor převádí do Full HD rozlišení. Na spodní straně pak najdete 3/8” závit pro stativ. Celkově působí TCL PlayCube jako dobře promyšlené a vyvážené zařízení, s kterým je radost pracovat.
Specifikace a výbava:
|Technologie zobrazení:
|0,33" DMD DLP
|Rozlišení:
|1 920 × 1 080 px
|Světelnost:
|750 ISO lm
|Úhlopříčka:
|od 76,2 do 381 cm (30" až 150")
|Projekční vzdálenost:
|od 0,8 do 4,13 m
|Kontrast:
|dynamický 1 000 000 : 1
|Zvuk:
|mono 5 W (Dolby Digital Plus)
|Baterie a výdrž:
|66 Wh, až 3 hodiny přehrávání (podle výrobce)
|Operační systém:
|Google TV 14
|Konektivita:
|
|Funkce:
|
|Rozměry a hmotnost:
|149,8 × 96,6 × 96,6 mm; 1,3 kg
|Obsah balení:
|projektor, dálkový ovladač s bateriemi, 100W adaptér, USB-C kabel s délkou 2 metry, uživatelská dokumentace
Dálkový ovladač:
Nedílnou součástí balení je dálkový ovladač, který si ode mě zasluhuje jen samou chválu. TCL se zde (naštěstí) nedržel standardu z televizí, kde jeho ovladače působí často „lacině“. Místo toho dostáváme kompaktní, dobře vyvážený ovladač s jednoduchým, a zároveň přehledným rozložením tlačítek.
Velkým plusem je absence přehršelu zbytečných kláves pro různé služby a aplikace, které většina lidí stejně nepoužívá (jako například Rakkuten TV nebo TCL Channel). Místo toho zde najdete jen to podstatné, jako rychlé nastavení, hlasové zadávání, ovládací kříž a trojici tlačítek pro nejpoužívanější streamovací platformy (YouTube, Netflix a Prime Video).
Napájení zajišťuje dvojice AAA baterií, které najdete v balení. Plusové body patří TCL i za propojení ovladače s projektorem přes Bluetooth. Pokud je projektor položený zády na podložce a promítá na strop, klasické infračervené ovládání není možné. A právě zde nastupuje pohodlné Bluetooth. Nemusíte mířit ovladače vždy na záda projektoru, fungovat můžete pohodlně odkudkoliv z gauče, postele nebo křesla.
Obraz:
Přední straně dominuje 0,33" senzor s DMD čipem doplněný o trojbarevný LED zdroj světla Osram. Tato kombinace dokáže vyprodukovat opravdu krásný Full HD obraz pokrývající 124 % REC.709 barevný gamut, takže výsledné podání barev působí živě, sytě a příjemně i při sledování filmů.
Během testování jsem projektor používal hlavně v místnosti s minimem venkovního světla, kde byl obraz bez problému jasný. Použitelný je i přes den, jen je potřeba počítat, je ovšem zapotřebí počítat se sníženou viditelností. Na poměry přenosných projektorů si však jas 750 ISO lumenů vede skvěle a zvládá fungovat i za denního světla.
Projektor nabízí tři barevné režimy (Standard, Movie a Game). Rozdíly mezi nimi nejsou nijak dramatické, potěší ale možnost vytvořit si vlastní profil a upravit kontrast, sytost barev nebo ostrost obrazu přesně podle vlastních preferencí. Na poměry kompaktního projektoru je nabídka nastavení překvapivě bohatá.
Co se samotné kvality obrazu týče, výtky mohu hledat jen těžko. Na tak malý a přenosný projektor nabízí TCL PlayCube opravdu krásný obraz, který velmi mile překvapuje.
Zvuk a hluk projektoru:
O zvuk se u TCL PlayCube stará 5W mono reproduktor. Výrobce sice láká na podporu Dolby Digital Plus a hluboký a čistý zvuk, realita je však trochu střízlivější. Na poměry takto malého projektoru je zvukový projev příjemným překvapením, žádné zázraky od něj ale nečekejte.
Zvuk působí ploše, bez výraznějších basů a o jakémkoliv prostorovém audiu si můžete nechat jen zdát. Jako základní audio doprovod k venkovnímu promítání však postačí. Rovněž maximální hlasitost je slušná, i když na vyšších úrovních už reproduktor zní docela „ukřičeně“. Vždy ale máte možnost připojit vlastní reproduktor přes Bluetooth nebo AUX.
Ruku v ruce se zvukem jde i hlučnost. Výkonný světelný zdroj si z logiky věci vyžaduje adekvátní chlazení, které zde zastupuje chladič s ventilátorem. TCL si s jeho hlučností poradilo poměrně dobře. Hluk zůstává pod hladinou 30 dB, navíc má stálý a rovnoměrný hluk, na který si mozek po chvíli zvykne a začne jej sám filtrovat. V praxi často hluk ventilátoru přehluší samotný reproduktor, takže o běžícím chlazení mnohdy ani nebudete vědět, obzvlášť pokud budete od projektoru pár metrů.
Operační systém a výdrž:
Projektor PlayCube běží na systému Google TV, který můžete dobře znát třeba z chytrých televizí. Zde konkrétně na verzi Android TV 14. Pokud jste už někdy toto rozhraní používali, budete zde jako doma. Klasickou domovskou obrazovku doplňuje obchod s aplikacemi, kde najdete stovky streamovacích služeb, her i dalších nástrojů.
Pro aplikace a data je připraveno 16GB úložiště, projektoru nechybí ani podpora hlasového zadávání. To funguje poměrně dobře, alespoň co se podpory češtiny týče. Horší je to s výsledky vyhledávání, kdy některé lokální aplikace (jako například iVysílání České televize) systém neindexuje, takže v nich hlasové zadávání nevyhledá nic. To však není primárně problém projektoru jako takového, ale celkově systému Google TV.
Výrobce udává výdrž až tři hodiny přehrávání, realita je opět o něco skromnější. Při maximálním jasu zvládne projektor zhruba devadesátiminutový film, po kterém jdete rychle k nabíječce. Večer nebo v noci je situace lepší, jelikož není zapotřebí maximálního jasu. V takovém případě se lze dostat i lehce přes dvě hodiny provozu.
Je ale škoda, že kdekoliv není možné najít aktuální stav baterie. Informace o zbývající kapacitě nenajdete ani v rychlém nastavení nebo v domovské obrazovce, takže si zbývající výdrž musíte jen odhadovat.
Závěr:
Projektor TCL PlayCube je opravdu kousek hardwaru, který byl radost testovat. Výrobce skvěle skloubil hravý design s moderní výbavou, díky čemuž vznikl přenosný projektor, který působí stylově, funguje svižně a zároveň nabízí velmi kvalitní obraz. A právě jeho obraz v kombinaci s mobilitou jsou jeho dvě největší přednosti.
Daň za originální design je místy náročnější vychytání ideální promítací polohy. Projektor to ale vyvažuje výborně fungující automatickou korekcí lichoběžníku i spolehlivým automatickým ostřením. Takže na projektor je nejen radost koukat, ale jej i používat.
Co mi však chybělo, je ono zobrazení procent baterie a absence jakéhokoliv cestovního pouzdra. U projektoru s cenou přes 20 tisíc, který výrobce navíc prezentuje jako přenosné zařízení, bych něco tak základního jako obal očekával. Na druhou stranu se mi líbila nízká hlučnost a široké možnosti přizpůsobení obrazu.
TCL PlayCube se prodává za zhruba 22 tisíc korun, v některých e-shopech jej seženete při slevě i okolo 19 tisíc. Zda se za tyto peníze vyplatí projektor pořídit, je na posouzení každého zvlášť. Pokud ale hledáte stylový, dobře vybavený a hlavně mobilní projektor se skvělým obrazem, TCL PlayCube rozhodně patří mezi horké kandidáty.
|Líbilo se mi:
|Nelíbilo se mi:
|+ originální a hravý design
|– žádné cestovní pouzdro
|+ kompaktní tělo, které překvapí
|– vyšší pořizovací cena
|+ výborná automatická korekce lichoběžníku
|– „ukřičený“ zvuk při vyšší hlasitosti
|+ dobrá použitelnost i za denního světla
|– výdrž při nejvyšším jasu maximálně jeden film
|+ USB-C nabíjení a bohatá konektivita
|+ krásný Full HD obraz s bohatým přizpůsobením
|+ minimalistický a funkční dálkový ovladač