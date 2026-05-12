Epic chystá velké rozdávání her. V květnovém výprodeji můžou být zadarmo i velké AAA tituly

Jan Olšan
Dnes
Epic Games Store
Květnová akce Epicu není tak známá jako ta vánoční. Ale před šesti lety jste si z ní například mohli odnést zadarmo GTA V, takže budeme sledovat, co přinese letos.

Obchod Epic Games Store konkurující známému Steamu vždy na konci roku rozdává kolem 15 her během vánočních slev, což jsme v prosinci podrobně sledovali. Další kolo této akce je sice ještě daleko, ale teď koncem jara má firma podobnou, i když o něco menší rozdávačku během letního výprodeje „Mega Sale“. I během té by mohly být zadarmo docela výživné hry včetně velkých „AAA“ titulů, takže bude stát za to nadcházející rozdávačky sledovat.

Od vánoční akce měl Epic zadarmo vesměs jen různé menší indie hry (s jednou výjimkou, kdy šlo před několika dny u příležitosti výročí série Harry Potter opět získat hru Hogwarts Legacy). Nicméně tento týden ve čtvrtek v obvyklých 17:00 by opět mohlo být k mání něco většího. Epic Games totiž tentokrát nezveřejnil dopředu, co za hru bude v následující rozdávačce možné získat, místo toho je v obchodě je avizována „Mystery Game“ – přesněji dvě.

Takto je to i během vánočních akcí a tudíž by akce začínající ve čtvrtek 14. 5. měla být už část onoho Mega Sale, který již Epic ohlásil. Během této akce nebudou hry zadarmo přicházet každý den, ale měly by být k mání celý týden, nebude to tedy tak urgentní jako o Vánocích. Nicméně minimálně v prvním kole aspoň budou dvě.

Co ony „Tajemné hry“ budou, zatím nevíme. Firma na sociálních sítích ukázala určitou nápovědu v podobě barevných schémat obou her, která má naznačovat, co by první dvě hry mohly být, ale o moc jasněji než předtím z toho není. V předchozích letech akce trvala více týdnů, takže její průběh budeme opět sledovat a tento článek aktualizovat, jak budou jednotlivé hry zveřejňované.

Hry zadarmo během Mega Sale na Epic Games Store

Ačkoliv tato akce na konci jara není tak „profláklá“, v minulosti během ní Epic nabízel některé z těch výživnějších úlovků, které firma zatím poskytla. V roce 2024 dávala Dragon Age: Inquisition včetně všech DLC, v dřívějších letech třeba Borderlands 3, všechny díly série Bioshock, Fallout: New Vegas, Frostpunk, Civilizaton VI nebo ARK: Survial Evolved. A v květnové akci také byla v roce 2020 rozdávána hra GTA V, možná nejproslulejší kus, který v této rozdávačce kdy byl.

Zda se bude dát urvat něco hodně cenného i letos, teprve uvidíme. Každopádně by mělo stát za to během této akce na stránku Epicu dávat pozor. Kromě toho by se samozřejmě také mělo dát využít různých slev během samotného výprodeje, pokud nemáte spadeno jenom na vyzobávání her zadarmo.

Nebojte se zúčastnit, nestojí to nic

Většinou platí, že zadarmo vám nikdo nic nedá, ale tyto rozdávačky Epicu jsou vcelku výjimka. Zatím nevíme o tom, že by s nimi byly spojené nějaké háčky a zkušenosti jsou s nimi dobré. Tyto akce firma pořádá už dlouhá léta (od konce roku 2018). Pokud stihnete v termínu akce kliknout na dotyčné tlačítko na stránce hry v obchodu, je hra vaše napořád.

Jediné, co potřebujete, je mít u Epic Games Store zaregistrovaný účet, přičemž samotnou aplikaci (klienta Epic Games Store) není třeba mít nainstalovanou. Můžete hry sbírat do budoucna i bez nainstalovaného klienta (třeba pro děti). Klient samotný je zadarmo, pokud si získané úlovky budete chtít zahrát. Firma Epic Games Store „sběr“ her zadarmo ani nikdy nepodmiňovala tím, že by váš účet musel v obchodě někdy utratit nějaké opravdové peníze, ani není třeba vyplňovat údaje platební karty.

Jan Olšan

Moc to zase neteasuj, Fortnite jim už nedělá takový ranec a už Vánoční hry nebyly loni nic moc :)).12. 5. 2026, 19:23 editováno autorem komentáře
DWCZ


