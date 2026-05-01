Skvělé Hogwarts Legacy a Oddsparks zadarmo? Ano, ale pospěšte si

Dominik Dobrozenský
Dnes
Epic Games opět rozdává skvělé hry zdarma. V případě Hogwarts Legacy si ale pospěště, na její aktivací totiž máte čas jen do neděle.

Epic Games pravidelně rozdává hráčům hry, nyní na nás při příležitosti prvního máje čeká opravdu něco extra. Dvojice her, za které byste jinak dali více než dva tisíce korun, je po omezenou dobu úplně zdarma, stačí je jen aktivovat. V případě jedné ale neotálejte, čas totiž máte jen do konce víkendu.

Řeč je o hrách Hogwarts Legacy a Oddsparks: An Automation Adventure. Hogwarts Legacy je akční RPG ze světa Harryho Pottera, kde hrajete za studenta v Bradavické škole čar a kouzel. Učíte se magii, prozkoumáváte otevřený svět a odhalujete tajemství kouzelnického světa. Na Steamu si hra drží celkové hodnocení okolo 90 %.

Druhou hrou je Oddsparks: An Automation Adventure. Jak již název napovídá, jedná se o kombinaci budování a strategie, kde pomocí roztomilých „Sparks“ tvorečků automatizujete výrobu, řešíte logické hádanky a zároveň prozkoumáváte fantasy svět plný tajemství. Hra nabízí příjemný grafický kabátek a celkové hodnocení na Steamu přes 80 %.

Obě hry je možné zdarma aktivovat na Epic Games. V případě Hogwarts Legacy máte čas jen do neděle 3. 5. 2026 do 17:00. Oddsparks: An Automation Adventure je pak zdarma do 7. 5. 026 do 17:00.

Logitech má nový high-end mezi klávesnicemi s kombinací analogových a mechanických spínačů. High-endová je i cena Přečtěte si také:

Logitech má nový high-end mezi klávesnicemi s kombinací analogových a mechanických spínačů. High-endová je i cena

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Konec plošného skenování konverzací?

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

E-shopy jsou pod náporem AI botů

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může uškodit

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO