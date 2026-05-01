Skvělé Hogwarts Legacy a Oddsparks zadarmo? Ano, ale pospěšte si

Epic Games pravidelně rozdává hráčům hry, nyní na nás při příležitosti prvního máje čeká opravdu něco extra. Dvojice her, za které byste jinak dali více než dva tisíce korun, je po omezenou dobu úplně zdarma, stačí je jen aktivovat. V případě jedné ale neotálejte, čas totiž máte jen do konce víkendu.
Řeč je o hrách Hogwarts Legacy a Oddsparks: An Automation Adventure. Hogwarts Legacy je akční RPG ze světa Harryho Pottera, kde hrajete za studenta v Bradavické škole čar a kouzel. Učíte se magii, prozkoumáváte otevřený svět a odhalujete tajemství kouzelnického světa. Na Steamu si hra drží celkové hodnocení okolo 90 %.
Druhou hrou je Oddsparks: An Automation Adventure. Jak již název napovídá, jedná se o kombinaci budování a strategie, kde pomocí roztomilých „Sparks“ tvorečků automatizujete výrobu, řešíte logické hádanky a zároveň prozkoumáváte fantasy svět plný tajemství. Hra nabízí příjemný grafický kabátek a celkové hodnocení na Steamu přes 80 %.
Obě hry je možné zdarma aktivovat na Epic Games. V případě Hogwarts Legacy máte čas jen do neděle 3. 5. 2026 do 17:00. Oddsparks: An Automation Adventure je pak zdarma do 7. 5. 026 do 17:00.