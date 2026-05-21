Cnews.cz  »  Hardware

Byznys   Hardware

Továrny Intel už zase mají budoucnost. CEO potvrdil, že chystá 1nm a 0,7nm čipovou technologii

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pokročilé pouzdření čipletových GPU v továrně Intel Foundry Autor: Intel
Pokročilé pouzdření čipletových GPU v továrně Intel Foundry
Zatímco před rokem nebylo jisté, zda Intel vůbec bude mít něco po procesu 14A, teď Intel potvrdil další dvě generace: 1,0nm proces Intel 10A a 0,7nm proces Intel 7A.

Zatímco ze začátku byl nový CEO Intelu Lip-Bu Tan spíš skeptický vůči snahám ozdravit a rozšířit vlastní továrny firmy a signalizoval, že 1,4nm proces firmy by mohl být poslední, aktuálně akcie stoupají právě díky nadějím vkládaným do továren spíše než do produktů. Je to patrně kvůli nadějím investorům, že spolupráce s Elonem Muskem a Applem takříkajíc ponese dividendy. A vypadá to, že díky tomu výrobní procesy Intelu opět mají budoucnost.

Technologie Intel 10A a 7A

CEO Lip-Bu Tan tento týden oficiálně potvrdil, že firma už pracuje na dalších dvou generacích křemíkové technologie následujících po 1,4nm procesu (označeném Intel 14A): První z nich bude proces Intel 10A, což znamená 1,0nm („A“ totiž značí ångström, a 1 A = 0,1 nm). Druhým bude proces Intel 7A, což je tedy v přepočtu 0,7nm technologie. Nebo alespoň nominálně. Tato čísla jsou u novodobých výrobních procesů v podstatě arbitrární a mají odrážet relativní pokroky proti předchozím generacím, ne reálné rozměry struktur v čipu.

Intel a Musk se spojují a má to být revoluce ve výrobě čipů. Nebo fantasmagorické pohádky? Přečtěte si také:

Intel a Musk se spojují a má to být revoluce ve výrobě čipů. Nebo fantasmagorické pohádky?

Intel zachráněn: Ulovil Apple jako zákazníka, bude vyrábět čipy pro MacBooky a dokonce i pro iPhony Přečtěte si také:

Intel zachráněn: Ulovil Apple jako zákazníka, bude vyrábět čipy pro MacBooky a dokonce i pro iPhony

Proces Intel 10A se v dokumentech Intelu objevil již v éře Patricka Gelsingera, nicméně poté jeho osud visel na vlásku, jak již bylo řečeno, a nevěděli jsme tedy, zda nebude zrušen. Tímto však asi máme potvrzeno, že vývoj nakonec dostal šanci.

Naproti tomu o procesu Intel 7A firma mluví zcela poprvé. Je sice logické, že nějaký plán na následníka 1nm procesu musel existovat, ale doteď o něm firma veřejně nemluvila a ani neprozradila, jaké jméno (či „nanometrové číslo“, chcete-li) ponese. Tchajwanské TSMC, které je ve výrobě nejpokročilejších čipů lídrem, zatím potvrdilo pouze 1,4nm proces a jeho 1,3nm a 1,2nm deriváty patřící do stejné rodiny. Je celkem pravděpodobné, že po nich také přejde na 1,0m technologii, ale jaký krok bude následovat poté, to nevíme.

Oba procesy Intelu by měly používat novou generaci EUV expozice se stroji s tzv. vysokou numerickou aperturou („High-NA“). Ty totiž Intel plánuje nasadit už na 1,4nm procesu. Technologie High-NA má výrazně zjemnit struktury na čipu a umožnit tak další škálování křemíkové litografie. Mají ale i nevýhodu – dosahuje toho tak, že masku zaostří na menší prostor a kvůli tomu nebude možné vyrábět tak velké čipy, jako na předchozích generacích procesů (jedinou cestou tedy bude čipy rozdělovat do více čipletů).

TOP100

Intel představil nejmodernější čipovou technologii: 1,4nm proces na převratných High-NA linkách Přečtěte si také:

Intel představil nejmodernější čipovou technologii: 1,4nm proces na převratných High-NA linkách

V praxi asi až po roce 2030

Kdy se těmito technologiemi začnou vyrábět čipy, to není jisté. Dřívější plány chtěly start výroby 1,0nm procesu spustit nějaké dva roky pro 1,4nm procesu, který se ale od té doby už opozdil, teprve letos v říjnu má být dostupná verze 0.9 pravidel pro návrh a výrobu čipů (tzv. process design kit). Intel původně chtěl na procesu 14A spustit zkušební výrobu začátkem roku 2026, což se pravděpodobně nepodařilo. Pokud by proces 14A sklouzl do roku 2027 nebo 2028, mohla by výroba na procesu Intel 10A začít pokusně teprve v roce 2029 nebo 2030 (a i u ní může být nabráno další zpoždění). Téměř určitě se tedy bavíme o něčem, co bude na scéně až v příští dekádě.

Zdroje: Tom's Hardware

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás výše pokut oprávněná?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

V Česk vzniká "startupová mafie". A je to dobrá věc

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Proč se AI v Česku nedaří?

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce