Jak vypadá biobox pro pacienta s podezřením na ebolu? Nechybí podtlakové izolace ani dekontaminační sprchy za miliony

Jak informoval web ČT24, do Česka doputoval americký občan s podezřením na nákazu ebolou. Po příletu byl převezen do pražské Fakultní nemocnice Bulovka, konkrétně do specializovaného centra pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných infekcí.
Jde o jediné civilní zařízení svého druhu v České republice, které je připraveno na podobné rizikové případy. Není proto divu, že vzhled a výbava takového zařízení budí v očích veřejnosti pozornost.
Přísná izolace a ochranné obleky
Centrum je vybaveno speciálními bioboxy s podtlakovým režimem, které zabraňují úniku nebezpečných bakterií a virů do okolí. Zdravotníci a vyškolený personál při práci s pacienty používají ochranné obleky a při každém kontaktu musí projít důkladnou dekontaminací. Součástí takového procesu je i dezinfekční sprcha s přípravkem obsahujícím kyselinu peroxyoctovou a Persterill.
Samotné bioboxy jsou vybaveny moderním vybavením intenzivní péče typu BSL 3, kam spadají (mimo jiné) přístroje jako ventilátory pro umělou plicní ventilaci, dialýzy, monitory životních funkcí, lineární dávkovače, EKG, defibrilátory, zvlhčovače plicních cest a další. Vše je uzpůsobeno tak, aby se lékaři mohli o pacienta postarat 24 hodin denně.
Klinika infekčních nemocí na Bulovce je zároveň zároveň největší pracovištěm svého druhu v Česku. Kromě exotických a vysoce nebezpečných nákaz se zde léčí také běžnější infekční onemocnění jako hepatitida, meningitita, sepse nebo lymská borelióza. Celkové náklady pro vybudování takové jednotky intenzivní péče a bioboxu jsou 23 milionů korun.
zdroj: Fakultní nemocnice Bulovka