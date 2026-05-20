Konec spekulacím! Pokračování KCD bude, Warhorse zároveň pracuje na hře ze světa Pána Prstenů

Dominik Dobrozenský
Dnes
Pokračování KCD i hra ze světa Středozemě oznámena
Je to oficiální. Dočkáme se pokračování herní série Kingdom Come: Deliverance i zbrusu nového ambiciózního titulu ze světa Pána Prstenů.

Začátkem dubna se rozjely teorie o tom, že české studio Warhorse pracuje na novém AAA titulu s prvky RPG ze světa Pána Prstenů. A nyní je spekulacím konec, jelikož Warhorse tuto informaci oficiálně potvrdilo a navíc přidalo i příjemný bonus navíc.

KCD adventura i RPG ze světa Středozemě zároveň

O pokračování ze světa Kingdom Come: Deliverance víme jen minimum. Warhorse prozradilo jen to, že půjde o adventuru. Zatím nevíme, zda jde o pokračování nebo třeba spin-off. Jisté je to, že se na hře nebude podílet Daniel Vávra, který od her ustoupil a nyní se věnuje přípravám filmu či seriálu inspirovaného Jindřichovými dobrodružstvími.

Studio zároveň definitivně potvrdilo vývoj dalšího velkého RPG s otevřeným světem zasazeného do světa Středozemě. Dřívější spekulace mluvily o rozpočtu až 100 milionů dolarů a financování ze strany Spojených arabských emirátů.

Další detaily si však Warhorse zatím nechává pro sebe, takže fanouškům nezbývá nic jiného než čekat na oficiální představení v budoucnu. Studio se mezitím připomnělo i mimo herní scénu, kdy podpořilo opravu zvonice hradu Pirkštejn. Jednalo se o akci, kdy z každé prodané kopie hry putoval dolar na rekonstrukci, což nakonec vyneslo více než 1,3 milionu korun.

zdroj: Warhorse Studio

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

