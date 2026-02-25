Daniel Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse Studios. Pozornost upře na nový obor

Jedna z nejvýraznějších tváří českého herního světa, Daniel Vávra, končí na pozici kreativního ředitele ve studiu Warhorse Studios. Svoji pozornost chce nově naplno věnovat přípravě filmu či seriálu inspirovaného právě středověkým hitem Kingdom Come: Deliverance 2.
„Už nějaký čas značku Kingdom Come posouváme od videoher dál. Zatím jsme u komiksů, koncertů a turismu, ale nejvíc nás lákal film. Proto s Danem pracujeme na tom, abychom vstoupili na obrazovky nebo filmové plátno. Existuje i scénář v pracovní verzi,“ říká pro server CzechCrunch Martin Frývaldský.
Vávra později vše potvrdil na síti X s tím, že se ujme psaní scénáře pro chystaný film či seriál. Na jeho křeslo coby kreativního ředitele zodpovědného za herní vývoj usedli Viktor Bocan a Prokop Jirsa.
Podle Martina Frýdvalského se studio nechce vydat cestou pouhého převyprávění herního děje. Naopak plánuje svět i příběhy hlavních hrdinů dál rozvíjet a rozšiřovat, podobně jako to udělalo už dříve prostřednictvím komiksu. Těšit se ale máme na silný příběh a znatelný Vávrův rukopis.
Frýdvalský zároveň zdůraznil, že se nejedná o žádný rozchod Daniela Vávry se studiem Warhorse, ale spíše o přirozený posun a chuť zkusit něco nového. Firma navíc s připravovaným projektem prošla výraznějšími organizačními změnami. Mimo stovky nových pracovníků také do nejvyššího vedení zamířili Viktor Höschl na pozici art directora a Martin Štýs jako CTO.
zdroj: CzechCrunch, X