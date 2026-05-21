Microsoft doporučil hráčům 32 GB RAM jako nový standard. Internet mu rychle připomněl ceny pamětí

Podle Windows Latest šlo o anonymní článek o herních počítačích s Windows 11. Nešlo o novou specifikaci systému, podepsaný blog šéfa divize ani prezentaci z Buildu. Šlo o marketingový text bez autora, který po kritice zmizel a jeho URL byla přesměrována na hlavní stránku Learning Center.
Co se dozvíte v článku
Z technického hlediska Microsoft nenapsal nic skandálního. Pro nové herní PC je 32 GB RAM v roce 2026 rozumná konfigurace. Jenže přesně stejná věta zní jinak ve chvíli, kdy spotřebitelské paměti prudce zdražují, výrobci přesměrovávají kapacity k AI serverům a levnější počítače začínají na rostoucí náklady narážet nejvíc.
Co se nezměnilo a co z toho média udělala
Oficiální požadavky Windows 11 pořád uvádějí 4 GB RAM jako minimum. Stejná stránka u Copilot+ PC uvádí zvláštní požadavky pro tuto kategorii: kompatibilní procesor s NPU o výkonu přes 40 TOPS, 16 GB DDR5 nebo LPDDR5 a 256GB SSD nebo UFS úložiště. Z odstraněného textu tedy neplyne nová hardwarová hranice Windows ani Copilot+ PC.
To je podstatné, protože část ohlasů sklouzla k dojmu, že Microsoft posouvá minimální požadavky Windows směrem k 32 GB. To se nestalo. Microsoft v marketingovém textu pro hráče napsal, že 16 GB je rozumný začátek a 32 GB větší rezerva pro souběžně běžící aplikace. Pak text odstranil. Samotná kauza je menší, než jak vypadala v titulcích, ale dobře ukazuje, jak rychle se mění očekávání od běžné paměťové výbavy.
HP při únorovém zveřejnění výsledků a výhledu pro fiskální rok upozornilo, že dražší paměti zhoršují výhled firmy a budou tlačit na ceny i konfigurace počítačů. Tom’s Hardware celou věc vystihl poměrně přesně: rada může být technicky obhajitelná, ale během RAMageddonu působí odtrženě od reality.
16 GB pořád stačí pro většinu lidí. Jen rezerva je menší
Windows 11 24H2 po startu bez zátěže typicky zabírají několik gigabajtů paměti. S běžnou kancelářskou zátěží, tedy Edge s více taby, Office, Teams, Spotify a Discordem, se mnoho sestav dostane přibližně na 6 až 11 GB obsazené nebo rezervované paměti podle konkrétních aplikací a ovladačů. Na 16GB systému pořád zbývá prostor a komprese paměti se zapojuje jen mírně. Pokud vám takový počítač při běžné práci neswapuje, neškube a nezavírá aplikace, kupovat paměť kvůli smazanému dokumentu Microsoftu nedává smysl.
Rozdíl oproti situaci před několika lety je v tom, co dnes běží na pozadí. Discord, Teams, Slack, Figma, herní launchery a různí klienti postavení na Electronu se tváří jako drobné aplikace, ale často si nesou značnou část webového běhového prostředí. Když se jich sejde několik vedle prohlížeče s desítkami tabů, 16 GB se zaplní, aniž by člověk spustil něco, co vypadá jako náročný software.
V tom má Microsoft pravdu: vyšší kapacita pomáhá hlavně v okamžiku, kdy hra není jediná aktivní zátěž. Současně platí, že část problému vytvořil software, který za poslední roky výrazně ztloustl, včetně aplikací od Microsoftu. Doporučení vyšší kapacity proto nelze oddělit od otázky, proč běžné komunikační, kancelářské a herní doprovodné aplikace zabírají tolik paměti.
Kdy už 16 GB přestává stačit
Herní část není vymyšlená. Steam Hardware Survey za duben 2026 ukazuje, že 16 GB používá 40,86 % hráčů a 32 GB už 37,55 %. Meziměsíčně 32GB konfigurace posílila o 0,93 procentního bodu. 16 GB je pořád nejčastější hodnota, ale 32 GB se jí rychle přibližuje. Steam ovšem není celá populace Windows, nýbrž herní vzorek.
Některé tituly vyšší kapacitu skutečně využijí. Microsoft Flight Simulator 2024 uvádí 64 GB jako ideální specifikaci. PC Gamer při vlastním testu porovnal 32GB a 96GB sestavu a naměřil výrazně lepší hodnotu 1% low fps. To je metrika, která sleduje nejpomalejší jedno procento snímků a lépe než průměrné fps ukazuje krátké propady plynulosti. V tomto testu se zlepšila o 31 %. Zajímavé je, že hra sama fyzicky nealokovala víc než 30 GB, takže rozdíl patrně dělá hlavně větší prostor pro systémovou cache a menší tlak na práci s úložištěm.
U dalších titulů je opora méně tvrdá a stojí hlavně na uživatelských hlášeních. U Stalkeru 2 hráči popisují situace, kdy proces v některých lokacích vyroste na více než 27 GB a 16GB sestavy zamrznou. U Cities: Skylines 2 se u větších měst a modovaných sestav běžně řeší, že 16 GB přestává stačit. Nejde o většinu her, ale přibývá scénářů, kde už 16 GB není komfortní rezerva.
Mimo hry je seznam delší a lépe doložitelný. Adobe u Premiere Pro uvádí pro 4K a vyšší rozlišení 32 GB RAM nebo více. Google u Android Studia s emulátorem uvádí 16 GB jako minimum a 32 GB jako doporučenou konfiguraci pro profesionální práci na větších projektech, více virtuálních zařízeních nebo paralelních emulátorech. WSL2 s Dockerem umí na 16GB systému rychle vyčerpat rezervu, pokud vedle toho běží IDE, prohlížeč a komunikační klienti. Kdo dnes staví herní sestavu střední a vyšší třídy, vývojářský stroj nebo stanici na video, udělá lépe s 32 GB.
Copilot jako alibi? Data to nepotvrzují
Pokušení svést všechno na AI je silné. Microsoft tlačí lokální AI do Windows, výrobci pamětí přesměrovávají kapacity do serverů a uživatelé pak slyší, že by měli mít víc RAM. Přímá souvislost mezi smazaným herním textem a Copilot+ je ale slabá.
Phi Silica je lokální jazykový model pro Copilot+ PC, optimalizovaný pro běh na NPU. Recall ukládá data lokálně na zařízení. Jenže veřejné požadavky pro Copilot+ PC i požadavky pro Recall dál stojí na 16 GB RAM, 256GB úložišti a NPU s výkonem 40 TOPS. Pro posouzení souvislosti s Copilotem je to důležitější než odhady paměťové stopy jednotlivých funkcí.
Microsoft požadavek pro Copilot+ PC zatím nezvedl, což naznačuje, že dnešní lokální AI funkce Windows 32 GB nevyžadují. Datacentra pro AI sice tlačí nahoru ceny DRAM a SSD, protože spotřebovávají obrovské množství pamětí a úložišť, ale to je tržní problém. Není to důkaz, že běžný uživatel Windows musí přejít na 32 GB kvůli Copilotu.
Načasování proměnilo rozumnou radu v provokaci
Kdyby se totéž stalo před dvěma lety, většina lidí by to přešla. Kit 2×16 GB DDR5 se dal koupit za dva a půl tisíce korun a doporučit 32 GB do herního PC nebyl žádný hřích. V květnu 2026 je situace úplně jiná.
TrendForce v únoru 2026 zvýšil odhad růstu kontraktních cen běžné DRAM pro první kvartál na 90 až 95 % mezikvartálně. Pro druhý kvartál očekává dalších 58 až 63 %. Příčina je známá: výrobci přesouvají část kapacit k HBM a serverovým pamětem pro AI infrastrukturu, zatímco spotřebitelský trh dostává horší podmínky. The Guardian v květnu popsal stejný mechanismus u levnější elektroniky: rostoucí ceny pamětí zasahují notebooky, smartphony, konzole i další spotřebitelská zařízení, protože právě u levných modelů tvoří paměť větší část výrobních nákladů.
Situace vzdáleně připomíná aféru Vista Capable z roku 2007. Microsoft tehdy lepil marketingový štítek na počítače, které Vistu technicky spustily, ale často neposkytly zkušenost, již si zákazník pod podobným označením představoval. Výsledkem byla žaloba a zveřejnění nepříjemných interních e-mailů. Dnes nejde o totéž měřítko problému, protože odstraněný text nebyl certifikační program pro nové počítače. Paralela je užší: oficiální minimum je nízko, skutečný komfort leží výrazně výš a marketing mezi tím vysílá signál, který část uživatelů čte jako tlak na dražší hardware.
Rozdíl je také v technickém jádru. Vista byla sama o sobě výrazně hladovější systém, než napovídalo její minimum. Windows 11 po startu bez zátěže běží hluboko pod 16 GB a pro většinu běžných uživatelů zůstává 16 GB plně funkční konfigurace. Microsoft proto nenarazil na to, že by 32 GB byla nesmyslná rada. Narazil na to, že ji vyslovil ve chvíli, kdy je RAM nejdražší za mnoho let.
Co si z toho vzít při nákupu
Pokud stavíte nový herní desktop a rozpočet to dovolí, 32 GB je rozumná volba na příštích několik let. Ne proto, že by Windows 11 nebo Copilot najednou potřebovaly 32 GB, ale proto, že moderní hry, launchery, komunikátory, prohlížeče a streamovací nástroje společně zmenšily rezervu, kterou dřív 16GB sestava měla.
U notebooků je potřeba být opatrnější. U mnoha modelů je operační paměť napevno osazená na základní desce a pozdější rozšíření není možné. Pro vývoj, kreativní práci nebo delší životnost stroje proto dává 32 GB smysl rovnou. U běžného kancelářského počítače nebo notebooku na web, dokumenty, komunikaci a lehkou úpravu fotek je 16 GB pořád v pořádku. A jestli už máte 16GB sestavu, která se při vaší práci nechová pomalu, neutíkejte pro upgrade kvůli smazanému textu Microsoftu.
Krize pamětí podle výrobců skončí nejdříve koncem roku 2027. Do té doby se RAM kupuje ve špatné fázi trhu: ceny ovlivňuje poptávka datových center po pamětech pro AI infrastrukturu a spotřebitelské konfigurace na to doplácejí. Kdo může počkat, pravděpodobně ušetří. Kdo počkat nemůže, měl by kupovat podle reálné zátěže, ne podle dokumentu, který Microsoft na pár dní vystavil v Learning Center a pak raději stáhl.