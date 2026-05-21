České europoslankyně Gregorová a Konečná podporují hráče, postavily se za iniciativu Stop Killing Games. Krutílek (ODS) byl proti

Matěj Vlk
Dnes
Stop Killing Games se dostalo na půdu parlamentu coby evropská občanská iniciativa.
Hráčská iniciativa bojuje proti vypínání serverů u starších her, se svou snahou se dostala do Evropského parlamentu. Dnes o ní diskutovali europoslanci ve Štrasburku.

Na konci února jsme psali o iniciativě Stop Killing Games (Zastavte ničení videoher), která bojuje proti současné praxi herních vydavatelů. Ti u starších her především vypínáním serverů znemožňují jejich další hraní a produkt, za který hráč zaplatil, se stává nepoužitelným. Do iniciativy se podpisem zapojilo 1,3 milionů hráčů, díky čemuž se dostala na plénum Evropského parlamentu. V rámci rozpravy se k tématu vyjádřili i české europoslankyně a europoslanci.

Podpora Gregorové i Konečné

Z českých europoslanců se k iniciativě vyjádřila Markéta Gregorová (Piráti), Kateřina Konečná (KSČM) a Ondřej Krutílek (ODS). Ze slovenských zástupců se zapojil Milan Uhrík (Republika). Obě české europoslankyně vyjádřily iniciativě podporu, naopak Krutílek stojí na straně vydavatelů. Mimo jiné uvedl: „Máme špičkové vývojáře, skvělé a úspěšné hry a řada oblíbených titulů pochází i z mé země, z České republiky. Měli bychom se proto co nejvíce starat o to, aby herní průmysl měl co nejlepší podmínky pro svůj rozvoj do budoucna.“

Gregorová ve svém projevu uvedla, že navzdory prohlášením největších vydavatelů není online připojení (a tedy provoz herních serverů) nutnost. Odkazovala tak na provoz fanouškovských neoficiálních serverů pro Counter-Strike, Minecraft nebo World of Warcraft. Právě uvolnění pravidel, která by umožňovala jejich vznik po konci oficiální podpory, se iniciativa snaží.

Konečná ke své podpoře uvedla: „Většina videoher, které vyžadují stálý přístup k internetu, se stane pro hráče, kteří za ně zaplatili, zcela nedostupnou v momentě, kdy vydavatel vypne servery. Dokonce i pokud má daná hra single player mode, stane se pro hráče nedostupnou. Naprosto chápu, že když člověk za něco zaplatí, chce k tomu mít přístup, obzvláště pokud nemohl vědět, že po letech, měsících nebo dokonce týdnech by mu měl být přístup odepřen, zatímco peníze zůstanou v kapse vydavatele.

Slovenský europoslanec využil rozpravu ke své konzervativní agendě: „Jedna věc, která videohry rozhodně ničí, je ta šílená woke ideologie a politická korektnost, která je do her vnucována. Například, pokud chceme hrát za samuraje, je jasné, že chceme hrát za japonského válečníka, a ne být nuceni hrát za černošského válečníka nebo ženskou válečnici – jak se to nedávno stalo v Assassin's Creed – nebo hrát za queer postavu bez jakékoliv jiné možnosti volby.“ Na konci projevu ale podpořil Stop Killing Games.

Byť se iniciativa díky množství podpisů dostala k projednávání na půdě Evropského parlamentu, rozhodující slovo bude mít Evropská komice. Ta musí do 27. července rozhodnout, zda vznikne nová legislativa reflektující požadavky iniciativy, nebo zda reagovat nebude. V případě, že by novou legislativu navrhla, dá se očekávat její zařazení do širšího balíku Digital Fairness Act. S jeho finalizací se počítá během příštího roku a teoreticky platným zákonem v roce 2028.

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

