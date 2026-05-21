Co je RTX, DLSS nebo FSR? Slovník nejdůležitějších herních technologií

Ať už hrajete pravidelně hry, nebo se jen zajímáte o technologie, určitě jste narazili na zkratky jako RTX, FSR nebo XeSS. Pod nimi se skrývají velmi užitečné technologie, které ale sami výrobci často vysvětlují tak složitě, že není vždy jasné, co vlastně znamenají.
Technologické vychytávky v podání Nvidie
Nvidia je největším výrobcem grafických karet (GPU) na světě a nabízí komplexní technologie pro hráče. Začneme tím nejzákladnějším pojmem, který se dokonce objevuje v názvu moderních grafik, tedy RTX. To je označení Nvidie pro grafické karty podporující ray tracing a AI technologie. Nejde o klasickou zkratku, ale o marketingový název spojený s architekturou GeForce RTX.
Ray tracing dokáže realisticky simulovat chování světla, odrazy a stíny v reálném čase. Díky tomu hry nabízejí uvěřitelnější osvětlení, stíny a odrazy prostředí ve skle nebo na vodní hladině. S touto technologií je částečně spjaté i DLSS (Deep Learning Super Sampling), které pomocí AI zvyšuje snímkovou frekvenci ve hrách tím, že hru renderuje v nižším rozlišení a následně ji pomocí umělé inteligence rekonstruuje do vyššího rozlišení.
Ve verzi DLSS 3 byla představena funkce Frame Generation, která pomocí AI generuje nové mezisnímky. V některých případech tak můžete dosáhnout až několikanásobně vyšší snímkové frekvence v podporovaných hrách.
Nvidia Reflex optimalizuje chod grafické karty a snižuje systémovou latenci. V praxi to zkracuje dobu mezi kliknutím myši a reakcí hry. Pak je tu ještě G-Sync, technologie dostupná u vybraných monitorů, která synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s vykreslovanými snímky grafické karty. Díky tomu omezuje trhání obrazu i zasekávání a zajišťuje plynulejší hraní.
Herní technologie AMD a Intelu
Své varianty zmíněných technologií mají i konkurenti, AMD a Intel. Odpovědí AMD na DLSS je FSR (FidelityFX Super Resolution), které funguje na principu vykreslování hry v nižším rozlišení za účelem zvýšení FPS a následné rekonstrukce obrazu do vyššího rozlišení.
Pozadu nezůstal ani Intel, který si připravil technologii XeSS (Xe Super Sampling), fungující na podobném principu jako konkurenční řešení. Tuto technologii podporují grafické karty Intel Arc.
AMD má svou verzi Nvidia Reflex s názvem AMD Anti-Lag, která snižuje odezvu systému. AMD FSR Frame Generation zase přidává generování mezisnímků pro vyšší plynulost obrazu, podobně jako Frame Generation od Nvidie. Intel také pracuje s generováním snímků v rámci ekosystému XeSS Frame Generation, jeho dostupnost je ale omezená.
Aktuálně nejrozšířenější jsou řešení od Nvidie a hned v závěsu je AMD. Naopak Intel se svými grafikami Arc spíše zaostává, a to jak ve funkcích, tak ve výkonu. To odpovídá jeho přibližně 1% podílu na trhu s grafickými kartami, který omezuje motivaci vývojářů k implementaci jeho technologií.
Slovníček pojmů a technologií v oblasti grafických karet:
|RTX
|grafické karty Nvidie podporující ray tracing a DLSS
|Intel Arc
|grafické karty Intelu
|Radeon RX
|herní grafické karty AMD
|Ray Tracing
|realistická simulace chování světla, odrazů a stínů
|DLSS
|technologie Nvidie pro zvýšení FPS pomocí AI rekonstrukce obrazu
|FSR
|technologie AMD pro zvýšení FPS pomocí rekonstrukce obrazu
|XeSS
|technologie Intelu pro upscaling obrazu
|DLSS Frame Generation
|generování mezisnímků pomocí AI u Nvidie
|FSR Frame Generation
|generování mezisnímků u AMD
|XeSS Frame Generation
|technologie pro generování snímků v rámci Intelu
|Nvidia Reflex
|technologie pro snížení systémové latence
|AMD Anti-Lag
|technologie pro snížení latence
|Intel XeLL
|technologie Intelu pro snížení latence
|G-Sync
|technologie od Nvidie pro synchronizaci monitoru s grafikou
|AMD FreeSync
|technologie AMD pro synchronizaci monitoru s grafikou