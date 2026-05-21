Co je RTX, DLSS nebo FSR? Slovník nejdůležitějších herních technologií

Richard Šimáček
Dnes
Intel, Battlefield (ilustrační foto)
Moderní hry staví na komplexních technologiích a může být náročné se v nich zorientovat. Nvidia, Intel i AMD v jádru využívají podobné technologie, ale každý z nich jim říká jinak. Přinášíme seznam nejzásadnějších technologických pojmů spjatých s grafickými kartami.

Ať už hrajete pravidelně hry, nebo se jen zajímáte o technologie, určitě jste narazili na zkratky jako RTX, FSR nebo XeSS. Pod nimi se skrývají velmi užitečné technologie, které ale sami výrobci často vysvětlují tak složitě, že není vždy jasné, co vlastně znamenají.

Technologické vychytávky v podání Nvidie

Nvidia je největším výrobcem grafických karet (GPU) na světě a nabízí komplexní technologie pro hráče. Začneme tím nejzákladnějším pojmem, který se dokonce objevuje v názvu moderních grafik, tedy RTX. To je označení Nvidie pro grafické karty podporující ray tracing a AI technologie. Nejde o klasickou zkratku, ale o marketingový název spojený s architekturou GeForce RTX.

Ray tracing dokáže realisticky simulovat chování světla, odrazy a stíny v reálném čase. Díky tomu hry nabízejí uvěřitelnější osvětlení, stíny a odrazy prostředí ve skle nebo na vodní hladině. S touto technologií je částečně spjaté i DLSS (Deep Learning Super Sampling), které pomocí AI zvyšuje snímkovou frekvenci ve hrách tím, že hru renderuje v nižším rozlišení a následně ji pomocí umělé inteligence rekonstruuje do vyššího rozlišení.

Ve verzi DLSS 3 byla představena funkce Frame Generation, která pomocí AI generuje nové mezisnímky. V některých případech tak můžete dosáhnout až několikanásobně vyšší snímkové frekvence v podporovaných hrách.

Nvidia Reflex optimalizuje chod grafické karty a snižuje systémovou latenci. V praxi to zkracuje dobu mezi kliknutím myši a reakcí hry. Pak je tu ještě G-Sync, technologie dostupná u vybraných monitorů, která synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s vykreslovanými snímky grafické karty. Díky tomu omezuje trhání obrazu i zasekávání a zajišťuje plynulejší hraní.

Nvidia DLSS 4.5, generování snímků

Autor: Nvidia

Herní technologie AMD a Intelu

Své varianty zmíněných technologií mají i konkurenti, AMD a Intel. Odpovědí AMD na DLSS je FSR (FidelityFX Super Resolution), které funguje na principu vykreslování hry v nižším rozlišení za účelem zvýšení FPS a následné rekonstrukce obrazu do vyššího rozlišení.

Pozadu nezůstal ani Intel, který si připravil technologii XeSS (Xe Super Sampling), fungující na podobném principu jako konkurenční řešení. Tuto technologii podporují grafické karty Intel Arc.

AMD má svou verzi Nvidia Reflex s názvem AMD Anti-Lag, která snižuje odezvu systému. AMD FSR Frame Generation zase přidává generování mezisnímků pro vyšší plynulost obrazu, podobně jako Frame Generation od Nvidie. Intel také pracuje s generováním snímků v rámci ekosystému XeSS Frame Generation, jeho dostupnost je ale omezená.

Aktuálně nejrozšířenější jsou řešení od Nvidie a hned v závěsu je AMD. Naopak Intel se svými grafikami Arc spíše zaostává, a to jak ve funkcích, tak ve výkonu. To odpovídá jeho přibližně 1% podílu na trhu s grafickými kartami, který omezuje motivaci vývojářů k implementaci jeho technologií.

Slovníček pojmů a technologií v oblasti grafických karet:
RTX grafické karty Nvidie podporující ray tracing a DLSS
Intel Arc grafické karty Intelu
Radeon RX herní grafické karty AMD
Ray Tracing realistická simulace chování světla, odrazů a stínů
DLSS technologie Nvidie pro zvýšení FPS pomocí AI rekonstrukce obrazu
FSR technologie AMD pro zvýšení FPS pomocí rekonstrukce obrazu
XeSS technologie Intelu pro upscaling obrazu
DLSS Frame Generation generování mezisnímků pomocí AI u Nvidie
FSR Frame Generation generování mezisnímků u AMD
XeSS Frame Generation technologie pro generování snímků v rámci Intelu
Nvidia Reflex technologie pro snížení systémové latence
AMD Anti-Lag technologie pro snížení latence
Intel XeLL technologie Intelu pro snížení latence
G-Sync technologie od Nvidie pro synchronizaci monitoru s grafikou
AMD FreeSync technologie AMD pro synchronizaci monitoru s grafikou
