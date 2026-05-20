Nový nejvyšší level hraní: První monitor zobrazující 1000 snímků za sekundu přijde do prodeje ještě letos

Ač se dá namítat, že zvyšování obnovovací frekvence u monitorů má rychle klesající užitek, zejména soutěžní hraní za poslední roky vyhnalo frekvenci herních monitorů až překvapivě vysoko. Ač jsme o tom kdysi pochybovali, nakonec bylo jen otázkou času, než se objeví obrazovka s frekvencí 1000 Hz, na níž se snímky střídají každou milisekundu. První takový 1000Hz herní monitor teď uvádí na trh LG a ke koupi má být ještě před koncem roku.
LG UltraGear 25G590B
LG právě oznámilo monitor pojmenovaný UltraGear 25G590B, první herní monitor s nativní obnovovací frekvencí 1000 Hz neboli 1000 snímků za sekundu. Jde o monitor s rozlišením 1920 × 1080 bodů na úhlopříčce 24,5 palce, tedy ve formátu, který je nejpopulárnější u monitorů pro soutěžní hraní. Právě na tento segment trhu monitor je pochopitelně zaměřen.
Už před tímto monitorem se herní LCD slibující obnovovací frekvenci 1000 Hz objevily (panely oznámila firma TCL a hotový monitor značka AntGamer, později také HKC a Philips). U těch ale byl problém, že šlo o dual-mode monitory, které 1000 Hz uměly jen při přepnutí na nižší rozlišení 1280 × 720 bodů, zatímco při svém plném (nativním) rozlišení byly pomalejší. Rozlišení 720p už je i pro soutěžní hraní považováno za málo, normální je aspoň právě FullHD (1080p) rozlišení. Novinka LG je první monitor, který dokáže oboje najednou, jiným slovy umí 1000Hz obnovovací frekvenci „nativně“, v tomto případě ve FullHD.
Monitor by měl být založen na vlastním panelu LG Display, který je typu LCD a používá technologii IPS (nikoliv TN, jak by se možná dalo čekat). Panel bude opatřen filmem zmírňujícím odlesky a monitor má používat technologii nazvanou Motion Blur Reduction Pro k potlačení efektu rozmazání v pohybu vlivem odezvy pixelů.
To bude hodně důležité, protože pokud každý snímek trvá 1 ms, je třeba přepínat odstíny velmi rychle, má-li se to vůbec stihnout do dalšího obnovení. Je pravděpodobné, že LG nasadí hodně agresivní overdrive, které bude preferovat co nejrychlejší změnu odstínu i za cenu určitých artefaktů a překmitů.
Jaké budou uváděné hodnoty odezvy, jas, nebo barevný gamut a podpora HDR (ta asi u soutěžně zaměřeného monitoru není pravděpodobná), zatím LG neuvádí. Nevíme ještě ani, jaké budou podporovány obrazové výstupy a technologie adaptivního obnovování. Podle zveřejněných obrázků by ale snad použitý stojan měl umožňovat nastavení náklonu i výšky.
LG zmiňuje dobově poplatné AI funkce, které mají být v LCD zabudované – optimalizaci zobrazené scény podle žánru hry a AI vylepšení zvuku, které má zlepšit prostorový vjem a srozumitelnost hlasové komunikace ve hrách při použití sluchátek/headsetu. Ty pro tyto účely samozřejmě musí být zapojené přes monitor.
Monitor LG UltraGear 25G590B podle výrobce vstoupí do prodeje v druhé polovině roku 2026. Ne ale globálně, ale jenom na některých trzích, zatímco na jiné dorazí až v průběhu roku 2027. Zda je Evropa mezi těmi prvními, nebo těmi druhými, zatím nevíme, stejně jako zatím nebyla sdělena cena, kterou tato specialita bude stát.
Zdroj: VideoCardz