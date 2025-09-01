Má teď Čína nejrychlejší monitory? Odhaleno první herní LCD, které zobrazí tisíc snímků za sekundu

Obnovovací frekvence herních monitorů v několika posledních letech postupně narostly a nedávno se začaly objevovat první oznámení 750Hz monitorů. Logicky byla tedy jen otázka času, kdy se někdo pokusí zdolat „magickou“ hranici 1000 Hz, a ten okamžik bude brzo tady. Vypadá to, že první takové monitory se objeví v obchodech již příští rok, firma AntGamer už takovou obrazovku pro špičkové eSports hraní oznámila.
Firma AntGamer oznámila své plány koncem srpna, když uváděla do prodeje předchozí „milník“, jímž je monitor ANT257PF. Ten dosahuje obnovovací frekvence 750 Hz – je založený na TN panelu určeném pro eSports hraní od čínského výrobce HKC. Je možné, že technologie je podobná 750Hz monitoru od Koorui, o kterém přišly zprávy již dříve, protože Koorui je přímo značka monitorů patřící HKC.
Zatímco 750Hz monitory jdou na trh nyní, onen monitor schopný obnovovací frekvence 1000 Hz (tedy zobrazení 1000 snímků za sekundu) je oznámen na rok 2026. Není zatím řečeno přesně kdy, takže spíše asi musíme počítat s druhou polovinou nebo závěrem roku 2026, nicméně zřejmě je plánováno v příštím roce monitor skutečně dodat na trh, včetně reálné dostupnosti.
Monitor zatím nemá jméno, ale bylo potvrzeno, že používá opět panel typu TN – zda opět od HKC, není řečeno. Tato technologie je obecně považována za horší z hlediska kvality obrazu, ale z panelů LCD poskytuje nejvyšší „rychlost“ a nejkratší odezvu, našla si proto jako svou niku právě monitor pro soutěžní hraní na nejvyšší úrovni (eSports). AntGamer uvádí, že monitor bude zvládat obnovování rychlostí 1000 Hz, ale není řečeno, zda to bude nativní specifikace kabelu nebo třeba přetaktování panelu už použitého v 750Hz modelu.
Firma mluví o zlepšeních technologie díky novějším materiálům, z nichž jsou panely HKC vyrobeny. Například byl prý vylepšen materiál tenkého filmu amorfního křemíku, z nějž je matrice LCD tvořená, a materiály použité v jednotlivých buňkách matrice za účelem kratší odezvy (rychlejšího přepínání barev) bodů.
Zajímavé je, že matrice 1000Hz modelu má být vybavena lokálně stmívatelným podsvícením, což u TN není obvyklá věc, zvlášť ne u TN panelů pro eSports. Obvykle se tato technologie používá pro zvýšení kontrastu v režimu HDR obrazu, zde ale účel může být i jiný. 1000Hz monitor totiž bude vybaven technologií stroboskopického podsvícení. Monitor bude mezi snímky vkládat černé snímky pomocí vypnutí podsvětlení, neboli „Black Frame Insertion“
Toto je dobře známá technika zlepšující vjem z pohybu. Mělo by to fungovat tak, že vždy během přepnutí na nový snímek monitor po určitou dobu zhasne podsvícení. To schová artefakty odezvy, protože po rozsvícení už bude snímek mít vyšší kvalitu (pixely už budou v zvětší části přepnuté, když je oko poprvé zaregistruje). Mělo by tím být potlačeno rozmazání pohybu. Jednak díky tomu, že se schovají artefakty odezvy, jednak proto, že proložení černým snímkem by mělo zpracování obrazu v mozku přinutit odlišit nový snímek od předchozího, kdežto při kontinuálním přechodu snímku bez bliknutí černé mezi nimi má mozek vnímat oba snímky slité dohromady, tedy s rozmazaným pohybem.
Má 1000Hz monitor smysl?
Jako obvykle platí, že zrychlování obnovovací frekvence dál a dál přináší klesající užitek, protože zatímco mezi 30 Hz a 60 Hz je rozdíl v délce snímku 16,66 ms, mezi 500 Hz a 1000 Hz už je rozdíl jen 1 ms. Je možné, že tyto monitory budou v praxi mít nějaký efekt na hráčské schopnosti skutečně jenom na nejprofesionálnější úrovni eSports.
Mají smysl jen pro multiplayerové soutěžní hraní. Naopak pokud hrajete hry „amatérsky“ více pro jejich grafiku a obsah, asi bude vždy lepší volbou pomalejší monitor s kvalitnějšími barvami, kontrastem, HDR a tak dále.
Je možné, že 1000Hz panely tak budou spíše marketingovou či prestižní věcí a ne něčím, co se během pár let stane normou v hraní, jako se to stalo s prvními generacemi rychlých LCD (které přinesly rychlosti 144–165 Hz a pak 240 Hz).
Zdroj: Tom’s Hardware, IThome, AntGamer