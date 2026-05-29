Cnews.cz  »  Byznys

Byznys

Temu je zlo. Říká Evropská komise a napařila čínskému tržišti miliardovou pokutu

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Komise při vyšetřování prováděla tajné kontrolní nákupy s následnou analýzou produktů. Autor: Unsplash
Komise při vyšetřování prováděla tajné kontrolní nákupy s následnou analýzou produktů.
Temu musí zaplatit takřka 5 miliard korun za nedostatečnou ochranu evropských zákazníků. Na tržišti se běžně prodávaly padělané a nebezpečné výrobky včetně těch dětských.

Evropská komise uložila platformě Temu pokutu 200 milionů eur, tedy asi 4,87 miliardy korun. Podle Komise firma nedostatečně posoudila rizika spojená s prodejem nelegálního a nebezpečného zboží v Evropské unii. Temu tak narazilo na Digital Services Act (DSA), který v EU platí od roku 2023 a má bojovat právě proti netransparentnímu a rizikovému chování velkých platforem.

Nelegální a nebezpečné zboží

Vyšetřování Komise zahrnovalo i tajné testovací nákupy zadané nezávislé organizaci. Například u vybraných nabíječek měla velmi vysoká část vzorků selhat v základních bezpečnostních testech. U dětských hraček Komise popsala střední až vysoké riziko kvůli nadlimitním chemikáliím nebo oddělitelným částem.

Temu je oblíbené i v Česku, kde jej používají vyšší stovky tisíc uživatelů.

Temu je oblíbené i v Česku, kde jej používají vyšší stovky tisíc uživatelů.

Autor: Matěj Vlk

Komise také vytýká Temu, že nevyhodnotilo dopad samotného fungování služby. Konkrétně zmiňuje doporučovací systémy a propagaci přes přidružené influencery. Tyto prvky podle ní mohly zvyšovat šíření nabídek nelegálních výrobků. Komise se opírá také o data celních a tržních dozorových orgánů EU. Ta měla v testovaných kategoriích ukázat vysoký podíl výrobků neodpovídajících pravidlům.

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ klesnou, schválili opětovně poslanci Přečtěte si také:

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ klesnou, schválili opětovně poslanci

Temu má do 28. srpna 2026 předložit akční plán, který by měl popsat opatření k nápravě porušení povinností při posuzování rizik. Evropský sbor pro digitální služby dostane po doručení plánu jeden měsíc na stanovisko. Komise pak bude mít další měsíc na konečné rozhodnutí a určení lhůty pro zavedení opatření. Pokud firma rozhodnutí nesplní, mohou následovat pravidelné penále.

Temu nesouhlasí

Firma s rozhodnutím samozřejmě nesouhlasí a považuje pokutu za nepřiměřenou. Uvedla, že se věc týká původního hodnocení podle DSA z roku 2024 a neodráží současný stav jejích systémů. Podle svého vyjádření během řízení s Komisí spolupracovala a od té doby posílila řízení rizik, správu platformy i ochranu uživatelů.

Cyber26

DSA umožňuje u porušení pravidel udělit pokuty až do výše 6 % celosvětového ročního obratu. V tomto konkrétním případě jde o druhou pokutu podle DSA po sankci 120 milionů eur pro síť X z loňského prosince.

Malé zásilky z Číny podraží. EU od příštího roku zavede paušální 3 eurové clo na všechno Přečtěte si také:

Malé zásilky z Číny podraží. EU od příštího roku zavede paušální 3 eurové clo na všechno

Zdroj: Evropská komise (PDF)

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Polovina internetového provozu jde šesti společnostem „MAMAAN“

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR

Recenze: Pecka.TV

Václav Moravec spustil placený web

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?