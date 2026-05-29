Temu je zlo. Říká Evropská komise a napařila čínskému tržišti miliardovou pokutu

Evropská komise uložila platformě Temu pokutu 200 milionů eur, tedy asi 4,87 miliardy korun. Podle Komise firma nedostatečně posoudila rizika spojená s prodejem nelegálního a nebezpečného zboží v Evropské unii. Temu tak narazilo na Digital Services Act (DSA), který v EU platí od roku 2023 a má bojovat právě proti netransparentnímu a rizikovému chování velkých platforem.
Nelegální a nebezpečné zboží
Vyšetřování Komise zahrnovalo i tajné testovací nákupy zadané nezávislé organizaci. Například u vybraných nabíječek měla velmi vysoká část vzorků selhat v základních bezpečnostních testech. U dětských hraček Komise popsala střední až vysoké riziko kvůli nadlimitním chemikáliím nebo oddělitelným částem.
Komise také vytýká Temu, že nevyhodnotilo dopad samotného fungování služby. Konkrétně zmiňuje doporučovací systémy a propagaci přes přidružené influencery. Tyto prvky podle ní mohly zvyšovat šíření nabídek nelegálních výrobků. Komise se opírá také o data celních a tržních dozorových orgánů EU. Ta měla v testovaných kategoriích ukázat vysoký podíl výrobků neodpovídajících pravidlům.
Temu má do 28. srpna 2026 předložit akční plán, který by měl popsat opatření k nápravě porušení povinností při posuzování rizik. Evropský sbor pro digitální služby dostane po doručení plánu jeden měsíc na stanovisko. Komise pak bude mít další měsíc na konečné rozhodnutí a určení lhůty pro zavedení opatření. Pokud firma rozhodnutí nesplní, mohou následovat pravidelné penále.
Temu nesouhlasí
Firma s rozhodnutím samozřejmě nesouhlasí a považuje pokutu za nepřiměřenou. Uvedla, že se věc týká původního hodnocení podle DSA z roku 2024 a neodráží současný stav jejích systémů. Podle svého vyjádření během řízení s Komisí spolupracovala a od té doby posílila řízení rizik, správu platformy i ochranu uživatelů.
DSA umožňuje u porušení pravidel udělit pokuty až do výše 6 % celosvětového ročního obratu. V tomto konkrétním případě jde o druhou pokutu podle DSA po sankci 120 milionů eur pro síť X z loňského prosince.
Zdroj: Evropská komise (PDF)