ChatGPT bez šmírování? Ano, tato umělá inteligence běží přímo v počítači a vaše data nikam neposílá

V současnosti je v online prostředí jen málo věcí, s nimiž si umělá inteligence neporadí. Pokud ale chcete maximální soukromí, narazíte na problém. AI chatboti jako ChatGPT nebo Gemini vyžadují ke svému fungování internet a veškerá vaše data jsou zpracovávána mimo váš počítač. To s sebou přináší jistá rizika. Ta však můžete minimalizovat, pokud použijete AI modely, které fungují bez připojení k síti.
Na trhu je nespočet jazykových modelů, které fungují bez nutnosti připojení a oproti populárnějším online modelům mají i další výhody. Mezi ně patří širší možnost přizpůsobení, absence reklam a hlavně soukromí. Nemůže se tedy stát, že vámi nahraná fotka v ChatGPT se jednoho dne objeví na internetu.
Nejlepší umělá inteligence pro jednotlivé činnosti
Jako nejuniverzálnější jazykový model fungující offline se jeví Gemma 4 od Googlu. Ta pracuje svižně a skvěle si poradí při práci s textem i dokumenty. Problém jí nedělá ani programování a fungovat dokáže na počítačích se starším hardwarem. U nejslabšího modelu si proto vystačíte s počítačem s 8 GB RAM a několik let starou grafickou kartou s 4 GB VRAM.
Gemma 4 si ale občas vymýšlí fakta, situačně nepřirozené odpovědi, nesvede vytvářet obrázky a jazykově není na tak vysoké úrovni v češtině jako online AI modely. Pokud chcete model, který umí lépe pracovat se složitějším českým textem, můžete sáhnout po Llama 4 od konkurenční Mety. Problémem tohoto modelu je vyšší náročnost na hardware, vyžaduje 16 GB RAM. Oproti Gemmě si však méně vymýšlí a umí udržet konzistentnější i delší konverzaci.
Naopak pokud chcete model na programování, nejlepší volbou je Qwen od čínské společnosti Alibaba. Ten navíc vyniká i v řešení komplexních matematických úloh a analýze dokumentů a tabulek. Dokonce disponuje funkcí převodu textu na řeč, takže pomocí něj lze vytvářet například voiceovery či vytvářet nebo upravovat obrázky. Qwen je tedy ideální volbou pro tvůrce obsahu.
Nástroje na generování obrázků
Většina offline AI modelů si neporadí s generováním obrázků. Pro tento účel můžete využít open-source model Stable Diffusion. Ten má okolo sebe obrovskou komunitu vývojářů, neustále se posouvá a nabízí obrovskou míru personalizace. Na rozdíl od AI nástrojů v cloudu vás při tvorbě obsahu omezuje pouze výkon vašeho počítače, nikoli obsahové filtry nebo omezení ze strany poskytovatele AI modelu.
Aby nástroj fungoval optimálně, je dobré mít alespoň 16 GB RAM a grafickou kartu aspoň s 8 GB VRAM. Opět zde platí, že čím výkonnější železo máte, tím rychleji se vám obrázek vygeneruje. Alternativou pro tento model může být Flux, který dokáže vytvořit realističtější obsah. Je ale náročnější na hardware a nemá okolo sebe tak velkou komunitu uživatelů.
Zprovoznění lokální umělé inteligence
Naštěstí dnes už nemusíte být programátor, abyste si zprovoznili svou vlastní offline umělou inteligenci. Stačí vám jen program LM Studio, který za vás jazykový model stáhne a zprovozní. Vy si v něm pouze vyberete, jaký konkrétní chcete. Po instalaci s ním komunikujete, jak jste zvyklí u online modelů, tedy skrze textový chat.