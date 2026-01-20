Cnews.cz  »  Software  »  Do ChatGPT brzy dorazí reklamy: nevyhnou se jim ani platící uživatelé

Do ChatGPT brzy dorazí reklamy: nevyhnou se jim ani platící uživatelé

Matěj Vlk
Dnes
ChatGPT reklamy Autor: OpenAI
Sponzorovaný produkt v ChatGPT.
Ani AI chatboti se reklamám nevyhnou – ve Spojených státech dorazí do tarifů Free a Go. Postupně se rozšíří i do celého světa.

Reklamy v AI chatbotech jsou zatím výjimečné a například OpenAI nejdřív experimentovalo se sponzorovanými odkazy na produkty. Nyní ale plánuje zavedení reklam v podobě, kterou známe ze zbytku webu. Budou se přitom zobrazovat nejen neplatícím uživatelům, ale i těm s nejlevnější verzí placeného účtu.

Nenápadné oznámení

OpenAI na svém webu zveřejnilo zprávu, která se primárně týká tarifu ChatGPT Go, který je již několik měsíců dostupný i v Česku a nově je dostupný globálně. Za 8 $ jde o nejlevnější verzi, jak se dostat k některým pokročilým funkcím jako je Hluboký výzkum, zapojování projektů a vlastních GPT. Poprvé byl zpřístupněn v Indii a oblíbili si jej i tuzemští uživatelé, protože šel prostřednictvím VPN aktivovat asi za 90 Kč. Nyní tato možnost nefunguje a je třeba zaplatit cenu osmi dolarů za měsíc.

Reklamy v ChatGPT

Takto budou vypadat reklamy v rámci aplikací ChatGPT.

Autor: OpenAI

Právě k tomuto oznámení ale OpenAI přilepilo zprávu o tom, že v USA začne testovat reklamy právě v tarifu Go a bezplatném ChatGPT. Reklamy se budou zobrazovat na konci textu ať už v podobě odkazu na sponzorovanou stránku nebo jako boxík s produktem.

OpenAI zároveň na svém webu zveřejnilo zásady, které při zavádění reklam respektuje. Placený obsah v prvé řadě nemá zasahovat do textu generovaného prostřednictvím AGI. Stejně jako v dalších reklamních platformách bude možné vypnout personalizaci reklam. OpenAI uvádí, že nebude nikdy prodávat reklamní analytická data dalším subjektům.

[AKTUALIZOVÁNO 31. 10. 2025] Přivítejme ChatGPT Go: levnější tarif se po Indii dostává do dalších zemí, včetně Česka Přečtěte si také:

Reklamy se budou zobrazovat vždy na konci odpovědí a pouze v případě, že budou relevantní k vygenerovanému textu. Minimálně z počátku by jich mělo být v aplikacích minimum, budoucnost AI chatbotů se ale bez reklam neobejde.

Zdroj: OpenAI

