Vstříc nákupní revoluci: Košík.cz přidal aplikaci pro ChatGPT. Vymyslí večeři, nakoupí a zaplatí

Zatímco Čuprův Rohlík.cz spoléhá na vlastního chatbota Maia v rámci aplikace i webu, konkurenční Košík se vydal cestou integrace do ChatGPT. Ode dneška je možné jeho aplikaci zapojit přímo do chatbotu a objednat kompletní nákup včetně placení bez návštěvy samotné nákupní platformy.
Nákup bez webu
Košík o integraci do ChatGPT mluví jako o prvním řešení tohoto typu mezi retailery v Česku a střední Evropě. ChatGPT při nákupu zobrazuje produkty a stav objednávky podobně jako web nebo mobilní aplikace. Praktický scénář tak může začít třeba receptem. Uživatel si nechá navrhnout pokrm a služba naváže výběrem surovin z nabídky Košíku.
MCP pro vývojáře a firmy
Vedle aplikace v ChatGPT firma zpřístupnila také MCP server. Ten je kompatibilní s hlavními chatboty včetně ChatGPT a Claude. Funkčně je oproti aplikaci pro ChatGPT omezenější – pracuje pouze textově a platba se dokončuje přes webové rozhraní. Košík ho popisuje jako vstupní bod pro nákupní agenty.
Pilotní provoz podle Košíku ukázal hlavně firemní využití. Zájem měly společnosti, které chtějí automatizovat pravidelné závozy do kanceláří. Typicky jde o ovoce, snídaně nebo doplňování opakovaných zásob. Na tuto potřebu navazuje služba Košík na recepci. Firma chce časem agentům zpřístupnit historii objednávek, opakované nákupy a komunikaci se zákaznickou podporou. V plánu je také práce s reklamacemi a údaji o produktech, například s výživovými hodnotami.
Budoucnost nákupů?
Košík sám přiznává, že dnešní podíl těchto objednávek je na úrovni promile. Naopak do roku 2030 optimisticky čeká výrazný nár.ůst objednávek skrz chatboty – očekává, že bude až 15 % objednávek přicházet od AI nástrojů
„Podíl konverzací a AI searche samozřejmě raketově roste. Už teď je jasné, že to je budoucí klíčový zdroj provozu. Takže jen logicky jdeme tam, kde jsou naši zákazníci," říká Jiří Sloup, Head of Architecture & AI v Košík.cz. „Pilotní provoz jasně ukázal, že to má smysl. Teď jsou to samozřejmě promile ze všech objednávek, do roku 2030 však počítáme s tím, že to bude až patnáct procent ze všech.“
Zdroj: TZ Košík.cz