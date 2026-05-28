Cnews.cz  »  Internet

Internet

Vstříc nákupní revoluci: Košík.cz přidal aplikaci pro ChatGPT. Vymyslí večeři, nakoupí a zaplatí

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Instalace aplikace je možná přímo z vestavěného marketplace. Autor: Košík.cz
Instalace aplikace je možná přímo z vestavěného marketplace.
V ChatGPT si stačí nechat poradit s inspirací k obědu a vypsat i kompletní recept. Chatbot sám vyhledá zboží na Košíku, vybere vhodné suroviny a umí je i zaplatit.

Zatímco Čuprův Rohlík.cz spoléhá na vlastního chatbota Maia v rámci aplikace i webu, konkurenční Košík se vydal cestou integrace do ChatGPT. Ode dneška je možné jeho aplikaci zapojit přímo do chatbotu a objednat kompletní nákup včetně placení bez návštěvy samotné nákupní platformy.

Nákup bez webu

Košík o integraci do ChatGPT mluví jako o prvním řešení tohoto typu mezi retailery v Česku a střední Evropě. ChatGPT při nákupu zobrazuje produkty a stav objednávky podobně jako web nebo mobilní aplikace. Praktický scénář tak může začít třeba receptem. Uživatel si nechá navrhnout pokrm a služba naváže výběrem surovin z nabídky Košíku.

MCP pro vývojáře a firmy

Vedle aplikace v ChatGPT firma zpřístupnila také MCP server. Ten je kompatibilní s hlavními chatboty včetně ChatGPT a Claude. Funkčně je oproti aplikaci pro ChatGPT omezenější – pracuje pouze textově a platba se dokončuje přes webové rozhraní. Košík ho popisuje jako vstupní bod pro nákupní agenty.

Aplikace Košík.cz v ChatGPT

Aplikace Košík.cz v ChatGPT

Autor: Košík.cz

Pilotní provoz podle Košíku ukázal hlavně firemní využití. Zájem měly společnosti, které chtějí automatizovat pravidelné závozy do kanceláří. Typicky jde o ovoce, snídaně nebo doplňování opakovaných zásob. Na tuto potřebu navazuje služba Košík na recepci. Firma chce časem agentům zpřístupnit historii objednávek, opakované nákupy a komunikaci se zákaznickou podporou. V plánu je také práce s reklamacemi a údaji o produktech, například s výživovými hodnotami.

Budoucnost nákupů?

Košík sám přiznává, že dnešní podíl těchto objednávek je na úrovni promile. Naopak do roku 2030 optimisticky čeká výrazný nár.ůst objednávek skrz chatboty – očekává, že bude až 15 % objednávek přicházet od AI nástrojů

Školení Hacking

„Podíl konverzací a AI searche samozřejmě raketově roste. Už teď je jasné, že to je budoucí klíčový zdroj provozu. Takže jen logicky jdeme tam, kde jsou naši zákazníci," říká Jiří Sloup, Head of Architecture & AI v Košík.cz. „Pilotní provoz jasně ukázal, že to má smysl. Teď jsou to samozřejmě promile ze všech objednávek, do roku 2030 však počítáme s tím, že to bude až patnáct procent ze všech.“

Zdroj: TZ Košík.cz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Václav Moravec spustil placený web

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Uvnitř největšího bezemisního závodu Schneider Electric v Evropě

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Novela posílí práva velkých developerů na úkor spotřebitelů

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Evropská aplikace pro ověření věku má bezpečnostní problémy

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Nova následuje Primu a zakazuje přetáčení reklam

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR