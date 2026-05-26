Vzal starší 3D tiskárnu a pomocí Nintendo Switch ji zrychlil o 90 %

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nadšenec využil Nintendo Switch jako řídicí jednotku pro 3D tiskárnu a zkrátil čas tisku modelu 3DBenchy z 90 minut na necelých devět minut.

Upgradovat starší 3D tiskárny není žádný objev století. Nadšenec vystupující pod přezdívkou Cocoanix však překvapil internet tím, že pro vylepšení své 3D tiskárny použil Nintendo Switch. Herní konzole fungovala jako řídící jednotka a výsledkem byl výrazně rychlejší tisk a lepší kvalita výstupu.

Z původních 90 minut jen 9

Autor projektu vzal starší 3D tiskárnu Prusa MK3S a původní 8bitový řadič nahradil jailbreaknutým Switchem s čipem Nvidia Tegra. Místo vlastního firmwaru od Průši (původně založeného před řadou let na Marlinu) použil Klipper, který umožňuje pokročilejší řízení pohybu, přesnější kompenzaci vibrací a celkově detailnější možnosti ladění celé tiskárny.

Výkonnější hardware společně s Klipperem odstranil limity původního hardwaru a umožnil využít potenciál 3D tiskárny MK3S prakticky na maximum. Konkrétně tisknout na limitu 400 mm/s při zrychlení 17 000 mm/s². Výsledek zaujal na prezentovaném tisku známé loďky Benchy. Zatímco dříve zabrala jeho výroba asi 90 minut, po úpravě trval tisk jen 8 minut a 41 sekund.

Celý projekt je ale spíš jen zajímavou technickou demonstrací než praktickým návodem pro běžné uživatele. Moderní 3D tiskárny už dnes často podobné možnosti nabízejí přímo z výroby a řada z nich má i předinstalovaný Klipper. Přesto jde o zajímavou ukázku toho, jak lidé dokáží být vynalézaví a jak lze staršímu hardwaru vdechnout druhý dech.

Předprodej toolchangeru INDX pro Prusa Core One zahájen. Cena bohužel nepříjemně překvapí

zdroj: Tom’s Hardware

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

