Cnews.cz  »  Návody a tipy

Návody a tipy

Chcete rychlejší internet? Tyto věci k routeru nepatří, potají mu kradou signál

Richard Šimáček
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Co nenechávat poblíž routeru? Autor: Cnews (s využitím Gemini)
Co nenechávat poblíž routeru?
Kabelovému připojení k internetu už dávno odzvonilo. Většina zařízení se k síti připojuje výhradně přes Wi-Fi, proto je dobré zajistit co nejkvalitnější připojení. To přitom může ovlivnit mnoho věcí, které v blízkosti routeru máte.

Wi-Fi router je středobodem každé moderní domácnosti a pro co nejlepší kvalitu internetu je důležité zvolit jeho správné umístění. Klíčové je i to, co se okolo něj nachází, protože vysílá rádiové vlny, které mohou být rušeny i překvapivě nenápadnými věcmi.

Jaké elektrické předměty nedávat blízko k routeru?

Většina routerů pracuje ve dvou frekvenčních pásmech, tedy v 2,4 a 5 GHz, přičemž modernější si poradí i s 6 GHz pásmem. Nejvyužívanější však stále zůstává to nejnižší, tedy pásmo 2,4 GHz. Je proto třeba dát si pozor na všechny elektrické věci, které na tomto pásmu fungují. Mezi ně patří levnější dětské chůvičky, krátkodosahové vysílačky nebo centrály chytré domácnosti s podporou standardu Zigbee.

Problematické jsou však i starší bezdrátové telefony, ovladače k RC modelům nebo dronům, a dokonce i Bluetooth zařízení, jako jsou sluchátka, bezdrátové reproduktory, myši, klávesnice a herní ovladače. Aby však tato zařízení rušila signál Wi-Fi, musejí být aktivní.

Rušit vaši domácí síť může i relativně nečekaná věc. Tou je starší mikrovlnná trouba s horším těsněním dvířek. I ta totiž vysílá vlny ve stejném frekvenčním pásmu. Tímto neduhem naštěstí netrpí většina moderních mikrovlnných trub, ale i tak je vhodné neumisťovat router poblíž.

Příklady, kam neumisťovat router v domě či bytě

Příklady, kam neumisťovat router v domě či bytě

Autor: Cnews (s využitím Gemini)

Do jaké místnosti rozhodně nedávat Wi-Fi modem

Nejspíše tím nejhorším místem, kam umístit router, je kuchyně. Tam totiž máte obvykle hodně spotřebičů s velkou kovovou plochou, jako je chladnička nebo mrazák. Dokonce i radiátor topení může být problematický, pokud router máte moc blízko.

Kovové plochy jsou pro Wi-Fi problém hlavně proto, že místo aby jimi rádiové vlny prošly, odrážejí se. Proto si můžete všimnout, že právě v kuchyni často dochází ke zhoršení Wi-Fi signálu. Hlavním nepřítelem však není jen kov, ale i velké plochy vody. Ty rádiové vlny pro změnu absorbují. Takže v případě, že máte doma akvárium, je dobré nemít jej opět nedaleko.

Školení Hacking

Ideální místo pro router

Umístění je klíčové pro maximalizaci jeho výkonu. Je dobré, aby byl router uprostřed domácnosti, a tak pokryl celý byt nebo dům, na vyvýšeném místě, kde ho ani z jedné strany nic neblokuje. Z toho vyplývá nevhodnost jej schovávat například do skříně. Jak jsem radil dříve, vyvarujte se umístění poblíž velkých kovových ploch.

Pásmo 2,4 GHz je nejvíce přetížené, a proto je dobré mít dvoupásmový router s podporou pásma 5 GHz. To je méně náchylné na rušení a dokáže zajistit rychlejší bezdrátovou síť. Jeho nevýhodou je menší dosah a horší schopnost prostupovat zdmi. Většina moderních routerů je dvoupásmová a při použití původního nastavení mezi pásmy samy přepínají dle potřeby.

Routery Asus se staly cílem čínského útoku, a to i v Česku. Pokud máte některý z postižených modelů, jednejte okamžitě Přečtěte si také:

Routery Asus se staly cílem čínského útoku, a to i v Česku. Pokud máte některý z postižených modelů, jednejte okamžitě

Vstoupit do diskuse (4 názory)

Autor článku

Richard Šimáček

Témata:

Anketa

Je podle vás 16 GB RAM dostatek?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Největší útlum 2,4Ghz souvisí s interferencí délky vlny s molekulou vody, díky její velikosti. Proto stejná frekvence jako u mikrovlné trouby, kde se tento jev naopak využíva k ohřevu potravin vodu obsahujících.
Choze


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Český startup skládá dokonalého avatara

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Václav Moravec spustil placený web

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Recenze: Pecka.TV

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

V Česk vzniká "startupová mafie". A je to dobrá věc

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky