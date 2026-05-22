Zen 6 je na cestě, AMD spouští sériovou výrobu prvních 2nm procesorů. Ryzeny ale nejsou první na řadě

Už to pomalu budou dva roky, co AMD vydalo procesory s architekturou Zen 5 (na přelomu července a srpna roku 2024) a čím dál netrpělivěji se čeká na nástupce. Zvlášť vzhledem k tomu, kam se mezitím posunuly procesory konkurence jako Snapdragon X2 Elite od Qualcommu a Apple M5. Odpověď AMD ve formě architektury Zen 6 se teď konečně přiblížila – firma oznámila start sériové výroby, který by snad mohl signalizovat vydání ještě letos.
Zen 6 vstupuje do sériové výroby
Tato informace přichází z oficiálního zdroje, přímo AMD totiž k události vydalo tiskovou zprávu. Firma včera oznámila, že začal „production ramp“ procesorů Epyc 6. generace (9006) „Venice. To znamená, že předchozí zkušební výroba v malém měřítku, která produkovala inženýrské a kvalifikační vzorky, se rozšiřuje do masového měřítka sériové výroby. To ještě neznamená bezprostřední blízkost vydání, obvykle toto rozšíření samo chvíli trvá, procesorům také zabere čas, než projdou všemi stádii výroby, testování a následné logistiky, a firmy nejdřív shromažďují vyrobené kusy na sklad, aby byla při vydání dostatečná zásoba.
Epyc Venice je podle AMD 2nm produkt (používající 2nm proces TSMC) a z toho, co už víme, jde o serverové procesory architektury Zen 6. Ta bude sdílená mezi Epycy a procesory Ryzen (přičemž by mohly být sdílené dokonce i čiplety, i když teoreticky mohou být i odlišné). Bohužel ale tato zpráva neznamená přímo, že už je v podobně pokročilém stádiu příprav i generace procesorů Ryzen založená na Zenu 6.
AMD totiž uvádí, že to, co vstoupilo do výroby, je Epyc Venice s 256 jádry. Tyto procesory by měly být založené na CPU čipletech s 32 jádry Zen 6, které by měly používat „dense“ (kompaktní) verzi jádra, jež má zmenšenou plochu výměnou za nižší dosahované frekvence. Čiplety s 32 dense jádry ale nejsou plánovány k vydání v desktopových (a ani notebookových) procesorech Ryzen. V těch se uplatní čiplet s tradičními „tlustými“ jádry Zen 6 „classic“ dosahujícími vyšších taktů, který by měl nést jader 12.
Podle AMD je 256jádrový Epyc s kompaktními jádry prvním „HPC“ produktem, který vstupuje na 2nm procesu TSMC do výroby, čímž se míní procesor nebo GPU pro vysoce výkonné výpočty například v superpočítačích, ale nejen v nich. Toto implikuje, že nejde o úplně první 2nm čip vůbec a toto prvenství získalo něco jiného (například příští generace čipů Applu).
AMD neuvádí, zda již i klasická varianta vstoupila do sériové výroby (serverové procesory s tlustým/klasickým Zenem 6 mají mít maximálně 96 jader, což by neznělo tak atraktivně), nebo její uvedení na trh bude posunuto. V serverech jsou patrně nejdůležitější procesory s vysokým počtem jader používajíc dense verzi architektury, takže by to mohlo být tak, že jim AMD dalo prioritu a tyto čiplety budou připravené k výrobě jako první.
Vydání Ryzenů tedy může být vzdálenější, než se z této zprávy může zdát. Je třeba upozornit, že vedle CPU čipletů, které mohou být společnou komponentou, je vydání Zenu 6 pro osobní počítače ještě závislé na připravenosti IO čipletu, který bude v této generaci nový. Ten teoreticky nemusí být připravený a vydání desktopových CPU by mohlo váznout na něm. Nicméně bude vyráběný méně pokročilým procesem, tak snad lze doufat, že byl připravován napřed a nestane se faktorem způsobujícím zdržení.
Podle zatím dostupných zpráv vydání procesorů Ryzen s jádry Zen 6 nejspíš přijde nejdřív na podzim, možná v Q4 2026. Objevily se ale i zprávy, kladoucí jejich vydání až do roku 2027. Pokud vydání bylo na podzim, mohlo by na Computexu za několik dní už být ukázáno nějaké demo nebo prozrazené nějaké informace k nim, ale ještě asi nedojde na oficiální oznámení. Bylo by ale pěkné, kdyby AMD sdělilo alespoň přibližný termín vydání.
2nm Epycy Verano přejdou na použití mobilních pamětí po vzoru Nvidie
Zajímavá zpráva je, že vedle Venice chystá AMD ještě další verzi serverových procesorů založených na 2nm výrobě a zřejmě Zenu 6: procesory Epyc Verano. O těchto procesorech jsme původně uvažovali jako o generaci založené na Zenu 7, což byl chybný odhad.
Ve skutečnosti je Verano procesor pro servery s jádry Zen 6, který bude místo paměti DDR5 používat paměti typu LPDDR, normálně používané v noteboocích. Jejich využití by mohlo zlepšit energetickou efektivitu, ale i propustnost. Tento druh pamětí už využívají serverové procesory Nvidie (Grace a Vera). Půjde tedy o docela zajímavou změnu v serverové platformě. AMD nejspíš plánuje paralelně vyrábět procesory pro oba typy pamětí (a později i DDR6), nicméně nasazení LPDDR5X a LPDDR6 v serverech by mohlo být dalším impulzem k prosazení tohoto druhu pamětí i v osobních počítačích.
Zdroj: AMD