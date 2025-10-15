M5 má nejvýkonnější jádro a „skok ve výkonu AI“: Apple vydává novou generaci svých procesorů

Minulý měsíc se dostaly na internet benchmarky procesoru M5, nového SoC od Applu – který se dostal mimo firmu v celém zařízení, nešlo jen o obvyklé pokoutní objevení se výsledků v databázi Geekbench. Naznačovalo to, že vydání není daleko, a to se teď také potvrdilo. Apple dnes oznámil první notebooky s tímto procesorem a také tablet, který předtím unikl. Pokroky jader CPU jsou mírnější, ale Apple láká na velké zrychlení GPU a hlavně AI.
Apple M5 je založený na jádrech, která byla uvedená nejdřív v telefonech v čipech A19 a A19 Pro (v iPhonech řady 17 během září). Nyní firma vydává i SoC určený pro počítače s operačním systémem MacOS. Zatím to je pouze v základní verzi M5, bez výkonnějších modelů Pro a Max, které byly vidět v předchozích řadách. Ty zřejmě vyjdou později.
Procesor je opět vyráběný 3nm procesem TSMC, přechod na pomalu se rozjíždějící, ale zatím asi ještě nepřipravenou 2nm technologii tedy přijde až v generaci příští. Proces by ale měl být vyladěnější, čip je vyráběn technologií N3P, což třetí generace 3nm výroby, místo N3E (druhá generace) u M4 a N3B (první generace) u M3.
Další evoluční posun ve výkonu CPU
Jako loňský předchůdce M4 má procesor M5 stejných deset CPU jader, dokonce i se stejnou skladbou – čtyři „velká“ výkonná jádra a šest menších efektivních. Takt velkých jader by podle neoficiálních úniků měl být okolo 4,42 GHz, tedy téměř stejnou jako M4. Apple se jako vždy neobtěžuje tento parametr uvést, podobně jako zamlčuje například údaje o spotřebě.
Vedle plné verze s 4+6 jádry budou i levnější konfigurace s 3+6 jádry, patrně vyráběné z čipů s defektem v jednom z velkých jader. Podle Applu má procesor (momentálně) nejvýkonnější velké jádro na světě. Neoficiální výsledky v Geekbench by tomu i odpovídaly (Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, který může M5 dorovnat nebo porazit, bude na trhu až příští rok).
Samotná firma Apple ale svá tvrzení o výkonu moc nepodkládá a spokojila se s tradičními vágními chválami. Je zajímavé, že přes rekordní jednovláknový výkon se firma konkrétně chlubí jen nárůstem ve výkonu všech jader v mnohovláknové zátěži. Ten má být proti M4 jen o +15 % v neupřesněných benchmarcích – což ne úplně málo, ale také to není mnoho. Jakkoli je architektura CPU na špičce jednovláknového výkonu, je tak samotný procesor M5 spíše menší evolucí předchozího M4.
O 30 % výkonnější GPU s akcelerací AI
Větší pokroky by ale měly být v dalších součástech. Také GPU má stále stejných 10 jader (výpočetních jednotek), což by mělo znamenat 1280 shaderů. Novinka je, že přímo každá z výpočetních jednotek má zabudovanou akceleraci AI, nejspíš podobnou tensor jádrům Nvidie nebo jednotkám XMX v grafikách Intelu. Zdá se tedy, že platformy Arm procesorů (tuto změnu udělala i GPU Arm Mali) přechází na tento koncept, zatímco dříve v mobilních SoC bývala akcelerace AI vyčleněná mimo GPU do samostatné jednotky NPU.
Integrované akcelerátory v GPU jádrech mají zlepšovat jejich výpočetní výkon 4×, ovšem logicky jen v operacích maticového násobení pro umělou inteligenci (a možná s použitím redukované přesnosti). „Tensor jádra“ Applu mají zřejmě 4× víc „TFLOPS“ či TOPS v maticovém násobení, než je teoretický výkon obecných shaderů. Stejný poměr je i u grafických architektur Intelu a jejich AI jednotek XMX, pro srovnání.
Vylepšené by v GPU ovšem měly být také raytracingové jednotky a obecné shadery. Apple uvádí, že grafický výkon GPU by měl proti M4 stoupnout až o +30 % a v raytracingových hrách by se mohlo zlepšit až o +45 %. V aplikacích umělé inteligence prý grafika bude až 6× rychlejší, ale jen ve srovnání se starým M1 z roku 2020.
Mimochodem, tato zlepšení v GPU si Apple zvolil jako hlavní marketingový tahák procesoru M5, místo výkonu jeho CPU. Jako hlavní přínos ve svém oznámení procesoru tvrdí, že představuje „nový velký skok ve výkonu AI“.
Stejně jako u benchmarků CPU je ale dobré připomenout, že jde o oficiální čísla výrobce, která mohou být různě kreativně nadhodnocená tím, že se například vyberou ta nejlepší z naměřených čísel a horší se zamlčí a podobně. S hodnocením je proto potřeba počkat na nezávislé testy, i když ty pravda vzhledem k odlišné platformě zařízení Applu a méně rozvinuté testovací kultuře také nejsou vždy ideálně provedené (malé množství reprezentativních benchmarků a podobně).
NPU zůstává
Apple sice zanesl akceleraci AI i do jader GPU, ale zatím v čipu zůstává i samostatný akcelerátor umělé inteligence (NPU). Ten má 16 jader stejně jak v M4.
Rychlejší paměti
Procesor dostal výrazně rychlejší pamětí než předchůdci. Mají stále běžnou šířku 128 bitů obvyklou i u x86 procesorů pro PC. Použité paměti LPDDR5X ale dosahují propustnosti 153 GB/s, což implikuje, že byla použitá paměť LPDDR5X-9600 (stejnou budou používat i Core Ultra 300 „Panther Lake“ od Intelu). Kapacity paměti mohou být 16 GB, 24 GB nebo 32 GB, což je beze změny proti předchozí generaci.
Zatím v MacBoocích Pro, iPadech Pro a brýlích
Procesor M5 zatím firma Apple uvedla do jednoho modelu notebooku (MacBook Pro se 14palcovou obrazovkou) a v tabletu (iPad Pro s 11palcovou obrazovkou). Ceny nejlevnějších verzí začínají na 1799 € / 46 990 Kč (s 10jádrem, 16 GB paměti a 512GB SSD) u notebooku a 1099 € / 26 990 Kč u tabletu (u toho však tato nejlevnější verze má ořezaný devítijádrový procesor, 12 GB paměti a pouze 256GB úložiště, které nelze u Applu rozšiřovat ani vyměnit). Na pultech se zařízení objeví příští týden (22. 10.). Apple také procesor M5 začne osazovat do refreshované verze brýlí Vision Pro.
