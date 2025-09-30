Arm poráží procesory x86: Snapdragon X2 Elite Extreme je dle testů absolutně nejrychlejší CPU

Když byl minulý týden odhalen Snapdragon X2 Elite, tedy druhá generace Arm procesoru, kterým se Qualcomm snaží dostat do notebooků a počítačů s Windows, psali jsme, že s ním firma slibuje velmi vysoký nárůst výkonu proti první generaci z loňska, nicméně ještě nebyla k dispozici konkrétní čísla. Ta teď máme a kladou Snapdragon X2 Elite Extreme a jeho jádro Oryon třetí generace na absolutní trůn jako nejvýkonnější procesor dneška.
Tento týden už se na internet dostaly podrobnější prezentace uvádějící i přesná skóre procesoru a Qualcomm má jako před rokem opět tabulku uvádějící rozsah skóre, které by měly testovací platformy, které už byly na akci k dispozici, dosahovat. Je v nich takto zohledněno, že u řady benchmarků skóre kolísají.
Absolutní prvenství v jednovláknovém výkonu?
Nejvýkonnější model Snapdragon X2 Elite Extreme, který má 5,0GHz boost pro jedno a dvě vlákna, dosáhne podle této tabulky absolutního rekordu v jednovláknovém výkonu dle testu Geekbench 6.5. HotHardware z něj dostal 4070 bodů, Qualcomm měl ve slajdech skóre 4080 bodů a dle oné tabulky je očekávané rozpětí 4050 až 4089 bodů. Pro srovnání – Ryzen 9 9950X by měl dosahovat někde okolo 3500 bodů (jeho výsledek lze o něco navýšit laděním parametrů RAM). Tato skóre jsou pro Snapdragon X2 Elite Extreme v referenční platformě Qualcommu a s operačním systémem Windows 11.
Na jednovláknové skóre v této výši už sahají, respektive sahala některá zařízení od Applu s jeho procesory řady M a A. Ovšem to bylo na platformě iOS, kde Geekbench vždy dává víc bodů než na Windows (podobná je situace v Linuxu). Takže srovnávání s x86 procesory, které se obvykle děje na bázi čísel z Windows, tam není úplně férové. Navíc část skóre je vlivem diskutabilního použití specializovaných akcelerátorů s instrukcemi SME.
Geekbench 6.4 a 6.5 jde zdá se poměrně daleko ve snaze je využít v několika málo subtestech, zatímco pro instrukce AVX-512 podle všeho moc optimalizován není. Jsou přitom mnohem šířeji aplikovatelné na větší množství softwaru, zatímco použití SME je hlavně v AI výpočtech. Je namístě podezření, že test Geekbench je v tomto případě jednostranně optimalizován.
Zatím nemáme potvrzeno, zda Snapdragon X2 Elite také SME podporuje. Je celkem pravděpodobné, že nějaké body získává pomocí těchto operací. Ovšem jinak je testovaný na platformě Windows, takže tato skóre už s x86 procesory pod Windows srovnatelná jsou. Pokud se potvrdí, že v běžných podmínkách opravdu skóruje přes 4000 bodů, bude to jasné vedení mezi procesory pro PC, i pokud by třeba za 100–200 bodů mohlo SME.
V oné orientační tabulce jsou i skóre pro Cinebench 2024, kde má procesor Snapdragon X2 Elite Extreme dosáhnout 159–162 bodů v jednovláknové testu. Jednovláknový výkon u 3D renderingu není v praxi důležitý, ale může být zajímavý teoreticky. Mnohovláknové skóre 18jádrového modelu má být 1937 až 1988 bodů. Jde ale o referenční platformu, takže v noteboocích může kvůli nižšímu TDP být mnohovláknové skóre posléze nižší.
Procesor má také mít velmi dobré výsledky v Speedometeru 3.1: v prohlížeči Microsoft Edge 50–53,7 bodu. HotHardware uvádí pro srovnání skóre procesorů Core Ultra 9 285HX v notebooku MSI Titan 18 HX AI (44,1 bodu), Ryzenu 9 9955HX3D v Asus ROG Strix G16 (42,5 bodu) a pro Apple M4 Pro v MacBooku Pro 14 (51,0). Skóre pro referenční platformu se Snapdragonem X2 Elite Extreme mu vyšlo 51,8, takže i zde by měl těsné absolutní vedení.
Uvedený je také Procyon Office Productivity 1.5.1397 (9200–9982 bodů) a z testů běžících na NPU benchmarky Procyon AI Computer Vision 1.10.514.0 (4050–4212 bodů), Geekbench AI 1.5 (84 058–88 919 bodů).
Procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite a X2 Elite Extreme. Uváděná skóre jsou pro dražší extrémní verzi procesoru X2 Elite Extreme X2E-96–100. Model Snapdragon X2 Elite X2E-88–100, který možná bude častěji nabízen, bude o něco pomalejší. Ale stále by měl být na špici, jeho jednovláknové skóre v Geekbench 6.5 by mělo být přes 3800 bodů
Konkurenci předčí i integrovaná grafika?
Qualcomm se evidentně snažil i v integrované grafice, která v původním Snapdragonu X Elite nijak nevyčnívala. V nové generaci ale může být silným elementem. V 3DMark Solar Bay 1.0.14.9 ve Vulkanu má dosáhnout 84,37–90,47 FPS a v 3DMark Steel Nomad Light 1.0.3.4 pod DirectX 12 má být skóre 41,46–42,61 FPS (Qualcomm udává snímkové frekvence, ne finální skóre).
Tyto testy jsou lehčího rázu a nepoužívají se obvykle pro porovnávání nejvýkonnějších GPU. Pokud se ale potvrdí, byly by výrazně nad úrovní konkurenčních integrovaných grafik – což by odpovídalo i tomu, že Qualcomm má výhodu 192bitových pamětí. Je nicméně otázka, zda testy v referenční platformě nejsou ovlivněné tím, že procesor i jeho grafika mají k dispozici vyšší příděl spotřeby, než jaký jim bude dostupný v běžně prodávaných noteboocích.
S uvedenými snímkovými frekvencemi by toto integrované GPU překonávalo i o 30–50 % grafiky AMD Radeon 890M v procesorech Strix Point (AMD Ryzeny AI 9 HX 370) a Intel Arc 140V v Lunar Lake (Core Ultra 9 288V). V tomto případě ale budou kritickým faktorem ovladače GPU, které u Qualcommu bezpochyby nebudou na tak dobré úrovni jako u AMD a Intelu, takže pak reálně ve hrách na grafice v Snapdragonu nemusí hry jít tak dobře, nebo mohou vyloženě mít problémy s kompatibilitou. V testech 3D Mark tento faktor obvykle není vidět.
Je dobré pamatovat, že ono výkonnostní vedení je nad procesory, které vyšly v roce 2024, takže jejich překonání není až tak nečekané. Snapdragon X2 Elite má na trhu reálně být až někdy v první polovině roku 2026, takže je to zatím předběžné.
Pravděpodobně ale tyto čipy Qualcommu budou na trhu minimálně několik měsíců, než konkurenční Intel a AMD uvedou své vlastní nové generace procesorů Nova Lake a Zen 6, které by se mohly dotáhnout nebo jádro Oryon třetí generace zase předběhnout. Ono výkonnostní prvenství tak procesor prakticky určitě chvíli držet bude.
Zdroj: HotHardware