Umělá inteligence si podmaňuje české školství. Pro učitele je každodenní pomocník i zdroj obav

Umělá inteligence si v českých školách nachází stále pevnější místo. Poslední průzkum Samsungu a organizace EDU-AI ukazuje, že většina učitelů již dnes běžně využívá AI k přípravě výuky, jako jsou pracovní listy, prezentace nebo dokonce testy.
Pedagogové ale zároveň upozorňují na rizika spojená s častým halucinováním a chybějícími pravidly používání ve školách.
Umělá inteligence šetří čas, školy ale řeší pravidla
Podle dat využívá umělou inteligenci při přípravě výuky denně až 62 % učitelů základních a středních škol. Největší přínos vidí v úspoře času a zrychlení tvorby výukových materiálů, testů a jiných zadání. Naopak největší obavy mají učitelé při hodnocení studentských prací, kde se obávají typického halucinování, nepřesností nebo nespravedlivého hodnocení.
Zkušenější učitelé dokáží AI využít i širším způsobem. 38 % respondentů ji využívá k administraci a komunikaci s rodiči, 64 % k individualizaci výuky podle úrovně žáků. Pro 52 % učitelů je umělá inteligence také zdrojem pro rychlé vyhledávání informací.
„AI se pro většinu učitelů stává běžným pomocníkem, jako byl před lety internet, Wikipedie a vyhledávač. Zároveň ale vidíme, že pouze menšina pomáhá žákům AI správně využívat. Nejde jen o technologii samotnou, ale o schopnost správně se ptát, ověřovat informace a kriticky přemýšlet nad výstupy.“ říká Marek Dědič z organizace EDU-AI.
Téma využívání AI mezi studenty je také velkým tématem. Žáci dnes díky ní zvládají vytvářet pokročilé aplikace, chatboty i multimediální projekty. Školy tak řeší, jak nastavit jasná a férová pravidla používání (například u domácích úkolů nebo studentských prací). Často se prosazuje princip „použij, přiznej, ověř!“, který umožňuje AI využít, ale zároveň ji transparentně přiznat a kriticky zkontrolovat.
