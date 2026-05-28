Nové Arm procesory srazí cenu notebooků pod osm tisíc: Qualcomm uvádí Snapdragon C

Počítače zdražují kvůli růstu cen komponent a zejména brutálnímu několikanásobnému zdražení pamětí způsobeného hladem AI trhu po čipech DRAM a NAND. Současně se ale s hypem okolo MacBooku Neo od Applu zvýraznila potřeba levných dostupných PC. Intel se na ně zaměřil s procesory Core 300 „Wildcat Lake“, ale tento segment mohou ovládnout i notebooky s Windows na procesoru Arm – Qualcomm teď pro ně uvádí speciální čipy.
Snapdragon C pro levné notebooky
Firma tyto levné procesory oznámila pod označením Snapdragon C. Hned na začátek je třeba upozornit, že nejsou přímo součástí aktuální generace Snapdragonů X2 s výkonným jádrem Oryon třetí generace, vydané v dubnu. Firma o nich zatím vůbec moc neříká a ještě k nim nemá žádné specifikace na svém webu. Slibuje ale „průlomovou“ energetickou efektivitu a výdrž na baterie.
Zatím nevíme, kolik mají mít jader a jaké architektury, ani jaký je použitý výrobní proces. Je tedy dost záhada, co přesně tyto procesory budou představovat, a mohlo by jít i o refresh či přejmenování některého ze starších Arm procesorů Qualcommu pro notebooky. Nabízelo by se, že jde o křemík už použitý v Snapdragonech 7c Gen2 nebo 7c+ Gen3, což byly 8nm a 6nm čipy s jádry Cortex-A78 a A55 vydané v letech 2020 až 2022. Použití stejného písmene C v názvu k tomu ponouká, na druhou stranu to může pouze označovat, že nové Snapdragony C pouze představují následníka této kategorie čipů.
Je zmíněno, že Snapdragony C obsahují NPU, není ale nic řečeno o podpoře funkcí Copilot+ PC, takže tato NPU má patrně nižší výkon než 40 TOPS. Integrované GPU bude nejspíš také pomalé na to, aby se s ním daly hrát jiné než jednoduché a staré hry. Půjde tedy o platformu pro prohlížení internetu, kancelářskou práci a přehrávání videa, což je u levných notebooků obvyklé.
Pro notebooky levnější než 8 tisíc Kč?
Snapdragony C mají být určené pro základní počítače či notebooky určené studentům, rodinám nebo malým firmám. Zajímavé je, že podle firmy může jít o zařízení s cenou začínající už někde okolo 300 dolarů (u nás s DPH zhruba 7600 Kč / 317 €), tedy skutečně téměř nejnižší cenovou třídu. Možná by tak konečně mohly naplnit naděje, že Arm procesory mohou notebooky zlevnit.
Nicméně takto nízká cena bude zvlášť při aktuálních podmínkách na trhu už asi vykoupená parametry – je možné, že tato částka platí pro modely vybavené pouze 4 GB paměti, což je dnes extrémně málo a nelze doporučit takové notebooky pořizovat, případně třeba s omezeným 64GB či 128GB úložištěm (kde platí totéž, nejde-li o SSD v podobě modulu M.2, které lze vyměnit).
Notebooky s tímto procesorem chystají údajně firmy Acer, HP a Lenovo, přičemž má jít o přístroje s operačním systémem Windows 11 (takže bychom doufali, že parametry RAM a úložiště tomu budou v rámci možností odpovídat). Není ale úplně jisté, zda zrovna tyto notebooky patří mezi ty, jejichž cena se má blížit oné úrovni 300 $.
Zdroj: Qualcomm