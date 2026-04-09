Velký problém pro Intel a AMD: Arm procesory Snapdragon X2 Elite už jsou na trhu. A trhají asfalt

Qualcomm oznámil procesory Snapdragon X2 Elite pro notebooky s Arm Windows založené na nové generaci architektury Oryon už na podzim, ale tentokrát čekání na jejich reálné vydání nebude tak dlouhé jako u minulé generace. První notebooky s těmito procesory se právě začaly prodávat současně s vydáním recenzí. Zdá se, že Qualcomm víceméně naplnil to co slíbil a tyto procesory jsou teď nejvýkonnější CPU pro notebooky s Windows na trhu.
Bez varování a s pořádným třeskem: Snapdragony X2 Elite jsou venku
Ačkoliv Qualcomm procesory Snapdragon X2 Elite (a jejich nejvýkonnější speciální edici Snapdragon X2 Elite Extreme) oznámil už v září, firma neříkala až doteď nic bližšího o datu jejich reálné dostupnosti v noteboocích. U procesorů AMD a Intel jsme zvyklí, že je stanoveno nějaké pevné datum, kdy vyjde najednou větší množství notebooků.
U procesorů pro mobily, což je tradiční parketa Qualcommu, je obvyklý způsob vydávání takový, že firma oznámí čip v předstihu a pak už je na výrobcích telefonů, kdy který vydá svůj produkt. Zdá se, že Qualcomm jednoduše se svými PC procesory pracuje tímto stylem (i když první generace Snapdragon X synchronizované vydání notebooků měla) a z jeho pohledu asi nejde o nic divného.
Čas, kdy přišlo ono skutečné, nepapírové vydání a notebooky s procesory Snapdragon X2 Elite / Elite Extreme se dají koupit, ale každopádně nastal tento týden. V úterý (7. 4.) přišly zprávy o začátku prodejů prvních modelů od Asusu v internetových obchodech a během dne pak byl začátek prodeje oznámen i formálně a vyšly testy prvních notebooků. Tímto tedy je Snapdragon X2 a jeho architektura Oryon třetí generace oficiálně venku. Pokud potřebujete připomenutí, což jsou vlastně tato CPU zač, všechno se dozvíte v těchto článcích z doby jejich podzimního odhalení:
První notebooky
První notebooky, které se objevily v prodeji, jsou od Asusu, jež vydal čtrnáctipalcové modely Zenbook 14, S14 a A14 a šestnáctipalcové modely Zenbook S16 a A16. Do recenzí se podle všeho dostaly hlavně modely A14 a A16. Test procesoru Snapdragon X2 Elite X2E-84–100, Zenbooku A16 a Zenbooku A14 má například NotebookCheck.
HotHardware má ovšem v testu už i čtrnáctipalcový EliteBook X G2q 14 od HP (vedle přístroje Asusu s nejvýkonnějším modelem X2 Elite Extreme X2E-96–100), takže snad brzy nastane větší diverzita. Qualcomm na svém webu uvádí také model Lenovo (Yoga Slim 7×). Přehled dalších recenzí dal dohromady web VideoCardz, takže můžete projít jeho rozcestník.
Snapdragon X2 Elite v podstatě splňuje, co sliboval: podle všeho má nejvýkonnější jádro mezi procesory pro počítače s Windows a jednovláknový výkon je výrazně výš než u všech procesorů AMD i Intelu. Nedostal se však tak vysoko, jako procesory Apple M5. Alespoň podle testů Geekbench 6, kde novinka Qualcommu dosahuje jednovláknové skóre 3800 až 3900 bodů, zatímco mobilní x86 procesory jsou typicky okolo hodnoty 3000 bodů (i nejrychlejší desktopové modely jako Intel Core Ultra 9 285K a AMD Ryzen 9 9950X se dostávají jen někam k 3500 bodům).
Zdá se, že recenzentům se u notebooků nepodařilo dostat na skóre nad 4000 body, kterými se chlubil Qualcomm při odhalení procesoru, což ale asi může být dáno i chlazením a nastavením notebooků na úspornější boostování (oproti vývojové platformě) a podobnými faktory.
Špatně na tom nejsou ani provozní vlastnosti a výdrž na baterie, takže z recenzí si notebooky a procesory odnášejí dost pozitivní hodnocení. A závěry, že se Qualcommu povedlo AMD a Intel o dost předběhnout. Minimálně do chvíle, než tito výrobci odpoví vlastní novou generací, nejspíš v horizontu 9–12 měsíců. Platí to hlavně o výkonu CPU (zatímco třeba v mobilitě si procesory Intel Core Ultra 300 nezadají a výdrž na baterii mohou mít excelentní). Samozřejmě to neznamená, že teď nemá smysl notebooků s x86 procesorem vůbec kupovat, ale dostaly se pod značný tlak.
Windows na Armu jsou už lepší, než před dvěma lety
Nevýhodou procesorů Qualcomm Snapdragon a na nich postavených notebooků tak zůstává hlavně architektura Arm. Ta by neměla být problémem u většiny aplikačního softwaru, často jsou již dostupné nativní instalátory aplikací pro tuto instrukční sadu a pokud ne, nejspíš vzhledem k výkonu moc nepoznáte, pokud použijete x86 verzi a ta bude běžet v emulaci. Nicméně pokud používáte nějaké méně typické či specializované programy, bude jistější situaci s jejich kompatibilitou prozkoumat předem. Na co můžete narazit, je absence ovladačů, které na rozdíl od aplikací nelze emulovat, a poté kompatibilita her.
Podle recenzí je situace o dost lepší než v době, kdy vyšla první generace notebooků se Snapdragony X1 Elite a již fungují mnohé hry, které dříve nešly. Na noteboocích recenzentů běží například Alan Wake 2, DOTA2, Fortnite, Marvel Rivals, Rainbow 6 Siege, Counter Strike 2, v současnosti totiž už na platformě Arm fungují některé anticheatovací ochrany, které dříve fungování her blokovaly. Nedostupné zůstávají zatím PUBG, Battlefield 6 nebo Arc Raiders.
U her bude kompatibilita ovšem často záviset ani tak ne na tom, že hra běží na Arm procesoru, ale na tom, že je použito GPU, které nemá ve hrách tak zažitou a vyladěnou podporu jako grafiky AMD Radeon, Nvidia GeForce a více nebo méně i Intel Arc. Zřejmě z tohoto důvodu nejdou podle recenzentů momentálně hry jako Doom: The Dark Ages nebo Celeste.
Qualcomm má svou vlastní architekturu Adreno a dovedení ovladačů GPU na stejnou úroveň, jakou má AMD a Nvidia (nebo alespoň Intel) bude ještě velkým úkolem. Z tohoto důvodu tedy asi nelze platformu doporučit, pokud chcete primárně herní notebook.
GPU Adreno X2 má přitom podle testů docela vysoký výkon (což je možná překvapení, zatímco u CPU se vysoká skóre čekala). Minimálně v plně aktivní verzi, kterou jsou opatřené vyšší modely Snapdragon X2 Elite. Čistě výkonnostně by tedy procesory mohly nabídnout slušné hraní, pokud budou ovladače na danou hru připravené.
Platforma Arm Windows se s vydáním těchto procesorů stává dost zajímavou. A to nejen ve srovnání s Windows na na procesorech AMD a Intel, ale i s notebooky Applu. U těch ostatně také kompatibilita se softwarem utrpí, pokud se rozhodnete na MacOS přejít z Windows a na hraní se hodí ještě mnohem méně, protože většina her pro jejich platformu na rozdíl od Arm Windows vůbec nebude.