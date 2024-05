Revoluční „x86 zabíjející“ ARM procesory od Nuvie jsou tady. Notebooky uvádí všichni výrobci, ceny od 28 tisíc

Už jsme psali o počítačích „Copilot+ PC“, které včera Microsoft představil coby novou kategorii osobních počítačů. Nebo možná úžeji, novou kategorii mezi také nijak starými tzv. AI PC, která poskytuje výkonnější jednotku NPU pro výpočty umělé inteligence. První vlna těchto zařízení je exkluzivně založená na ARM čipech Qualcomm Snapdragon X. A spolu s jejich oznámením se také konečně dozvídáme, kdy se tyto dlouho vyhlížené čipy budou dát koupit.

Premiéra „Nuvia“ procesorů má konečně datum

Microsoft spolu s Qualcommem odhalili, že reálný příchod této bez přehánění přelomové (poprvé výkonem konkurenceschopné, nebo dokonce špičkové) generace ARM hardwaru pro Windows nastane za měsíc. Bude to 18. června, kdy se budou dát koupit první notebooky s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite (to je plnotučná verze s 12 jádry) a X Plus (s 10 jádry).

Tyto procesory jsou založené na dlouho „hajpované“ CPU architektuře Oryon od firmy Nuvia (založené týmem inženýrů, původně navrhujících stejně oslavované procesory Applu), která má mít velmi vysoké IPC i výkon a samozřejmě také onu jednotku NPU s výkonem 45 TOPS.

Slibovaná je také velmi dlouhá výdrž na baterie (citováno je například až 22 hodin přehrávání videa nebo 15 hodin prohlížení webu). Samozřejmě se soudy bude nejlepší počkat na nezávislé recenze. Modely a parametry procesorů jsme popsali v tomto článku:





14 notebooků od všech větších výrobců

Těch notebooků s „Oryonem“ či „jádry Nuvia“ by mělo na trh přijít docela hodně. Oznámena byla účast Aceru, Asusu, HP, Samsungu, Dellu a Lenova, tedy všech největších výrobců PC (Apple se pochopitelně zdržel). Navíc také přispěje Microsoft samotný, který vydá tři zařízení z linie Surface s těmito procesory.

Copilot PC+ s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus Autor: Qualcomm

Acer chystá model Swift 14 AI , který bude dostupný jak s 12-, tak s 10jádrovým Snapdragonem X. Slíbený je u něj například 2,5K displej (tedy 2560 × 1440 bodů či 2560 × 1600 bodů).

Asus uvede Vivobook S15, rovněž s oběma variantami procesoru, má jít o celokovový notebook s RGB podsvícenou klávesnicí.

HP zatím plánuje jen dražší modely se Snapdragonem X Elite, avšak ve dvou noteboocích: EliteBook Ultra a OmniBook X .

Samsung chystá dva přístroje s 12jádrem, Galaxy Book4 Edge ve 14palcové a 16palcové úhlopříčce displeje.

Dell má snad největší objem chystaných modelů – Inspiron 14 , Inspiron 14 Plus , Latitude 7455 (ten bude mít displej s rozlišením 2560 × 1440 bodů), Latitude 5455 a také luxusnější XPS 13 (je zajímavé, že do řady XPS připustil Dell procesor Qualcomm takto rychle, zatímco Ryzeny od AMD trvale ignoruje a doteď šlo o laptopy exkluzivně na bázi Intelu).

Lenovo chystá ThinkPad T14S pro firmy a profesionální využití (jistě k velkému potěšení příznivců této řady) a také spotřebitelsky zaměřené zařízení Yoga Slim 7× . To bude mít dotekovou obrazovku o úhlopříčce 14,5 palce s HDR obrazem Dolby Vision a rozlišením „3K“ (asi by mohlo jít o 3200 × 1800 bodů).

Jak už bylo zmíněno, Qualcomm ulovil i samotný Microsoft, který vydá notebooky Surface Laptop 13 (s 12 i 10 jádry) a Surface Laptop 15 (s 12 jádry). Ovšem nabízet bude i tablet Surface Pro, a to s oběma verzemi procesoru.

Ceny od 999 $

Tato zařízení nebudou dvakrát levná, ale v některých případech ani nebudou vyloženě drahá. Microsoft uvádí, že startovní cena nejlevnějších z těchto notebooků bude na 999 $, což s DPH dělá nějakých 27 a půl tisíce Kč (nebo 1114 €). Hodně slušných x86 notebooků lze mít levněji, ale uvidíme, jak dobrá bude výbava, provedení a mobilita, pokud je celek luxusnější, je vyšší cena tak nějak pochopitelná.

Copilot PC+ s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus Autor: Qualcomm

Ona cena 999 $ se bude jinak určitě týkat nějakého modelu se Snapdragonem X Plus, což jsou procesory s jen 10 jádry aktivními. Pokud byste chtěli plný výkon, který tato platforma může nabídnout, musíte se poohlédnout po modelu se Snapdragonem X Elite, a specificky po dvou z nejvyšších modelů, které mají vysoké jednovláknové boosty 4 GHz nebo víc. Nejlevnější model Elite i Snapdragon X Plus mají výrazně nižší jednovláknové boosty (3,4 GHz) a tím i nižší jednovláknový výkon.

Modely procesorů Qualcomm Snapdragon X Plus a Snapdragon X Elite Autor: Qualcomm

Nativní aplikace a x86 emulace Prism

Microsoft uvádí, že softwarová podpora těchto počítačů s kombinací Windows a ARM by měla být výrazně lepší (ve spojení se Snapdragonem X Elite, který Microsoft označuje za „nejrychlejší čip“). Microsoft nabízí nativní ARM verze Office 365 (Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive a OneNote).

Nativní pro ARM Windows už je i Zoom, Spotify, WhatsApp, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve a Chrome (ten byl uveden jen nedávno, Firefox má ale mimochodem nativní ARM verzi pro Windows již několik let). Později v letošním roce by měl vyjít také Slack. Podle Microsoftu by měly být pokryté aplikace, ve kterých podle statistik z telemetrie uživatelé tráví 87 % času.

Surface Laptop a Surface Pro z řady Copilot+ PC s ARM procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus Autor: Microsoft

Také by měla být vylepšená emulace (respektive překlad) x86 a x64 aplikací, které ARM verzi ještě nemají. Tento emulátor nyní dostal jméno Prism (pokud už bylo používáno dříve a nejde o novinku, omlouváme se za nepřesnost).

Toto nové jméno je asi hlavně kvůli marketingu, v Microsoftu si nejspíš všimli, že se na sociálních sítích neustále objevují komentáře sebevědomých neznalců o tom, že „Microsoft potřebuje něco jako Apple Rosetta 2“, přestože Microsoft toto řešení umožňující chod x86 aplikací na ARM procesorech měl dávno před Applem (představeno v roce 2017, počítače fyzicky na trhu v roce 2018).

Nižší výkon jeho emulace asi byl způsoben hlavně celkovou pomalostí použitých ARM procesorů, které měly jádra Cortex s celkově nižším výkonem. Qualcomm současně dělal tu chybu, že se ani nesnažil poskytovat co nejrychleji pro ARM notebooky ta nejnovější a nejvýkonnější z jader, která už byla k dispozici. Nicméně, jádra Oryon v nyní uváděných procesorech by měla mít v nativním režimu výkonu na rozdávání a tím pádem by o poznání lépe měly běžet i aplikace emulované.

Zdroje: Microsoft, Qualcomm, TechPowerUp