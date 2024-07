Blíží se konec vyhledávání na Googlu? OpenAI ukázalo SearchGPT, vyhledávač s umělou inteligencí

Společnost OpenAI stojící za populárním chatbotem ChatGPT využívá svých předností v oblasti umělé inteligence a představila vyhledávač SearchGPT. Místo tradičního seznamu odkazů nabízí SearchGPT shrnutí a uspořádání informací s vypsáním zdrojů, ze kterých čerpal, podobně jako to nyní dělá kupříkladu Perplexity.

SearchGPT umožní vyhledávání napříč různými odvětvími, uživatel by měl mít vždy možnost klást doplňující otázky nebo otevírat další relevantní odkazy skrze postranní panel.

Nový nástroj obsahuje také funkci „vizuální odpovědi“, která zahrnuje obrázky a videa generovaná pomocí umělé inteligence. Nicméně podle magazínu The Verge nebyla tato funkce ještě plně vysvětlena.





SearchGPT odpovídá na otázku, zároveň ale plně zdrojuje a odkazuje na vydavatele obsahu Autor: OpenAI

SearchGPT není pro každého, alespoň zatím

Než začnete zvědavě hledat přítomnost nové funkce v ChatGPT, musím vás bohužel zklamat. SearchGPT je zatím pouze prototyp, který je aktuálně dostupný pouze 10 000 testovacím uživatelům. Nicméně cílem OpenAI je časem funkce vyhledávání dostat přímo do ChatGPT.

OpenAI spolupracuje s různými zpravodajskými partnery, jako jsou The Wall Street Journal, The Associated Press nebo Vox Media, kteří společnosti poskytují zpětnou vazbu a obsah. Oslovení vydavatelé se mohou podílet na tvoření vyhledávání a mohou se rozhodnout, zda bude jejich obsah použit k trénování modelů, či nikoliv.

Těmito kroky se chce společnost odlišit od Perplexity, na které se v nedávné době strhla vlna kritiky po nařčení z vykrádání obsahu. „SearchGPT je navržen tak, aby pomohl uživatelům spojit se s vydavateli tím, že na ně bude nápadně citovat a odkazovat na ně ve vyhledávání. Odpovědi mají jasnou, přímou a pojmenovanou atribuci a odkazy, takže uživatelé vědí, odkud informace pocházejí, a mohou rychle využít ještě více výsledků na postranním panelu se zdrojovými odkazy.“ stojí v blogovém příspěvku OpenAI.

Vydání SearchGPT jako prototypu umožňuje OpenAI experimentovat a vylepšovat službu na základě zpětné vazby. Společnost však musí vyřešit otázku monetizace, protože SearchGPT je zatím zdarma a neobsahuje reklamy, zatímco náklady na provoz a vývoj umělé inteligence jsou neúprosné. Z toho důvodu je nutné hledat nejen inovativní řešení v oblasti vyhledávání, ale také ideální obchodní model.

