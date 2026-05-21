Tržby Nvidie za jediný kvartál už přesáhnou 90 miliard $, jsou čtyřikrát vyšší než měl Intel na svém vrcholu

Jan Olšan
Dnes
CEO Nvidia Jen-Hsun Huang
Dřív se zdálo neuvěřitelné, že Nvidia dosáhla tržeb vyšších, než měl Intel. Pak se dostala na dvojnásobek a jen krátce nato už je na čtyřnásobku. Za jeden kvartál má teď vyšší tržby, než se Intelu kdy podařilo dosáhnout za celý rok.

Po finančních výsledcích Intelu a AMD už své oznámila i Nvidia, která má účetnictví posunuté a její první čtvrtletí tvoří únor až duben (ovšem bylo to už první čtvrtletí účetního roku 2027). Nvidia v posledních letech extrémně profituje z mánie okolo AI a poslední výsledky to dotáhly ještě dál.

Nvidia v únoru po výsledcích za čtvrtý kvartál uváděla prognózu, že v Q1 očekává tržby 78 miliard $ plus minus 2 %. Toto bylo jako obvykle překonáno a reálné tržby oznámené včera dosáhly 81,615 miliardy $, což je nárůst o 85 % proti jejím tržbám za první čtvrtletí před rokem (to byl fiskální rok 2026). Jde i o 20% sekvenční růst proti předchozímu kvartálu a samozřejmě jde o rekord firmy.

Nvidia na AI produktech dosahuje mimořádně vysokých marží, i v Q1 měla hrubou marži 74,9 %. Její čistý zisk dosáhl 58,321 miliardy $ (dokonce vyšší než provozní zisk, který byl 53,536 miliardy $, patrně kvůli započítání 15,9 miliardy $ zisků z blíže neupřesněných investic). Je více než trojnásobný proti výsledkům před rokem, nárůst je o 211 %. Na jednu akcii vychází zisk 2,39 $.

Finanční výsledky Nvidie za Q1 FY2027

Mimochodem, Nvidia uvádí, že za kvartál vyplatila 20 miliard $ investorům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií a firma tento týden schválila autorizaci k dalším zpětným odkupům ve výši 80 miliard $. Čtvrtletní dividenda se má od června zvýšit na o jeden cent na 25 centů.

Reorganizace v reportování tržeb podtrhuje okrajovost herních GPU

Na tomto místě se vždy díváme na to, jak jsou tržby rozdělené mezi divizemi. To, jak jsou tržby reportovány, se ovšem teď změnilo. Nvidia nově rozděluje tržby na dvě „tržní platformy“. První bude Data Center, která bude rozdělena na dvě položky: Hyperscale bude představovat tržby od velkých veřejných cloudů a tzv. hyperscale zákazníků (Amazon, Google, Azure atd). Druhá bude ACIE neboli AI Clouds, Industrial and Enterprise. V této sekci budou tržby od všech menších firem, organizací či průmyslových zákazníků.

V prvním kvartálu měla platforma Data Center tržby 75,246 miliardy $, což je meziroční růst o 92 %. 37,869 miliardy bylo od hyperscalerů (meziročně růst o 115 %), 37,377 miliardy $ od trhů ACIE (meziročně růst o 74 %).

Zbývající tržní platforma Edge Computing nebude dále rozdělena na více položek a má představovat tržby za hardware pro různá zařízení, zejména určená pro „agentickou a fyzickou AI“. Podle Nvidie má jít o všechno od PC přes herní konzole, pracovní stanice, base stations, roboty až po auta. Tato část měla v Q1 tržby 6,369 miliardy $, což je meziročně zlepšení o 29 % a proti předchozímu kvartálu je to růst o 10 %.

Všimněte si, že herní GPU a technologie jsou jen jednou z dílčích položek a nejspíš už jejich tržby nebudou moc podrobně vyčíslovány zvlášť. Na obchodní úrovni a směrem k investorům tak Nvidia v podstatě upozaďuje význam herních technologií jen na jednu ze sekundárních aplikací svého hardwaru. Což ale vzhledem k tomu, že pro ni tvoří jednotky procent tržeb, asi už nepřekvapí, přes historický význam tohoto trhu pro firmu. Zařazení herních zařízení, ale i PC pod Edge Computing ale působí až trošku potupně, jelikož pod tímto termínem se obvykle mínil méne prestižní a vzrušující trh embedded zařízení. Skoro jako by chtěla Nvidia hernímu segmentu svého byznysu srazit hřebínek (přestože v marketingu směrem k samotným hráčům je firma stále velmi aktivní a tento tón byste v něm nenašli). 

Nvidia ještě uvádí rozdělení tržeb mezi „Compute & Networking“ (74,55 miliardy $, meziroční růst 88 %) a „Graphics“ (7,065 miliardy $, meziroční růst o 58 %). Ale ani z této položky Graphics není moc jasné, kolik jsou prodeje grafických karet pro hráče, evidentně je toho v ní zamícháno víc.

Výhled na Q2 očekává další rekord

V následujícím kvartálu (Q2 FY2027), který skončí červencem, zlomí Nvidia další rekord. Tentokrát už očekává tržby ve výši 91 miliard $ plus minus 2 %. Pokud firma o něco předčí tento odhad, mohla by mít dvojnásobné tržby proti minulému roku (kdy za Q2 měla tržby 46,743 miliardy $). V tomto přitom nejsou započítány potenciální tržby za vývoz GPU do Číny, které zůstávají nejisté. S tímto vývojem se Nvidia zřejmě brzo dostane přes hranici stamiliardových tržeb za jedno čtvrtletí.

Zdroj: Nvidia

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

